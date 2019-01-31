Между Версалем и Вашингтоном. Часть 1

Попытаемся теперь проследить, какие изменения произошли в экономике ключевых держав к началу Вашингтонской конференции.Изменения, произошедшие в годы Первой мировой войны в угольной промышленности, коренным образом изменили роли Европы и Соединенных Штатов в этой отрасли: если в 1913 г. Европа добывала 54% всей мировой добычи угля, а Соединенные Штаты 38,5%, то в 1920 г. процент мировой добычи угля перераспределился следующим образом: снизился до 46% для Европы и поднялся до 45,1% для Америки. Эти изменения в важнейшем хозяйственном секторе сильно сказались на Англии, главной угледобывающей стране Европы. Уменьшение ее добычи отразилось, главным образом, на вывозе английского угля, который упал с 73,4 млн. тонн в 1913 г. до 24,9 млн. тонн в 1920 г. Но за этот счет вырос экспорт угля из Соединенных Штатов — с 18 млн. тонн в 1913 г. до 34,3 млн. тонн в 1920 г.В то время как абсолютная цифра добычи угля в Европе понизилась в 1920 г. по сравнению с 1913 на 132,5 млн. тонн, добыча в Северной Америке за тот же период увеличилась на 69,7 млн. тонн. Изменения, произошедшие в мировой добыче угля за указанный период, выражаются в абсолютных цифрах и в процентном отношении следующим образом (Economist. 1921. 21. 05.) в млн. метрич. тонн:Из этой таблицы видно, что почти во всех частях света добыча угля увеличилась, а уменьшение в мировой добыче следует отнести на счет падения европейской добычи. В главных довоенных угледобывающих странах Европы изменения выражались в следующих цифрах (в 1000 тонн):Эта данные подчеркивают следующий знаменательный факт: победоносная Англия, территория которой почти не была задета войной, в одной из главных отраслей своей промышленности понесла такие же потери (58 млн. тонн), как и побежденная Германия (59 млн. тонн).Но кризис сказался и на САСШ. В этой связи интересен вопрос об экспорте американского угля.Так, Нью-Йоркский порт, пропускающий наибольшее количество американского экспорта, показал в ноябре 1921 г. следующие цифры по сравнению с ноябрем 1920 г.:Из этих цифр ясно видно углубление экономического кризиса – ведь сокращение вывоза шло не за счет увеличения общей добычи, а за счет сокращения потребления, т.-е. производства. Если для всей мировой добычи угля в 1921 г. можно принять круглую цифру в 1000 млн. тонн, то кривая добычи угля, начиная с 1913 г. (который мы примем за 100) будет представлена в следующей таблице:Таблица средней еженедельной добычи угля в 1913, и 1919 – 20 гг. и помесячно за 1921 г. в главных странах, пользуясь официальными данными Лиги Наций (Economic Review. 1921 г.), в 1000 тонн выглядит следующим образом:Для Франции, начиная с 1919 г. данные включают Эльзас-Лотарингию, а с 1920 г. – и Саарский бассейн.В этой отрасли САСШ были полным хозяином. САСШ и Мексике (которая по сравнению с 1913 г. увеличила нефтедобычу в 7 раз) в 1921 г. принадлежали 90% мировой нефтедобычи: из 750 млн. баррелей – 475 млн. приходились на долю САСШ, и 190 млн. – на долю Мексики.Соотношение сил в нефтяной промышленности мира в 1918 – 20 гг. видно из нижеприведенной таблицы:Нефтяная и угольная проблемы играли не последнюю роль в вашингтонских переговорах. Ни Японии, ни Англия нефтью не обладали. Их собственная нефтедобыча (или их колоний) — ничтожна. Во многом они получали жидкое топливо от Соединенных штатов — но в ограниченном количестве, ибо внутреннее потребление Штатов равнялось добыче и часто превышало ее. Соединенные Штаты сами ввозили нефть – но не только, чтобы удовлетворять свои текущие нужды, но и для увеличения запасов. Это видно из следующих данных (в тыс. баррелей):И в этой отрасли Соединенные Штаты уже до войны стояли на первом месте. Естественно, что война еще больше интенсифицировала развитие металлургической промышленности. Из европейских стран лишь Англия увеличила во время войны производство стали. В результате, если до войны мировое производство стали равнялось 80 млн. тонн, то производство стали в 1921 г. не превышало 50 млн. тонн. Европа, производившая в 1913 г. 42,5 млн. тонн, в 1920 г. произвела лишь 28 млн., тогда как производство стали Соединенными Штатами, наоборот, с 32 млн. тонн в 1913 г. увеличилось до 42 млн. тонн в 1920 г.Производство основных продуктов металлургической промышленности (в 1000 тонн) нам позволяет увидеть нижеприведенная таблица:Мировое производство железа 1921 г. составляет всего 43% от довоенного производства. Сокращение производства в металлургической промышленности было до того велико, что не могло не влиять на всех без исключения участников Вашингтонской конференции — ибо, как видим, кризис металлургии затронул как Европу, так и Америку.Для цветных металлов (медь, олово, свинец, цинк и алюминий) налицо общая тенденция: производство за время войны увеличилось для САСШ с 32% до 49% мирового потребления и уменьшилось для Европы с 63% до 41%. Это видно из следующих данных (в 1000 тонн):За указанный период сильно возросло потребление цветных металлов прочих, кроме Европы и САСШ, стран. Это доказывает тот факт, что колониальные и полуколониальные страны расширили свое производство и становятся все менее зависимыми от ввоза металлических изделий своих метрополий.Мы выше привели таблицы, иллюстрирующие производство железа и стали в 1921 г. в сравнении с довоенным и послевоенным периодами. Теперь приведем более подробные данные для третьего основного элемента металлургии – чугуна, производство которого в главных странах мы дадим для 1921 г. помесячно (данные Лиги Наций, в 1000 тонн):В итоге мы видим следующее:Мы видим резкое снижение производства Англии. Металлургическая промышленность всех указанных европейских стран (кроме Франции) не достигла и 50% довоенной мощи. Об этом свидетельствовали и потухшие домны. Вот данные относительно функционировавших доменных печей: в Соединенных Штатах в сентябре 1921 г. функционировало 82 печи, в октябре — 96 (в 1920 г. 287), в ноябре — 120. В Англии в сентябре 1920 г. — 302, в сентябре 1921 г. — 43, в декабре 1921 г. — 85 (в 1920 г. 300). Во Франции из 220 домен функционировало в январе 1921 г. 91, в июле 72, в октябре 51. В Бельгии из 54 домен, функционировавших в 1913 г., действовало в 1920 г. в среднем ежемесячно — 28, в первое полугодие 1921 г. — 23, а в июле — октябре — 11.Характеризуя металлургическую промышленность Англии, необходимо отметить, что эта отрасль хозяйства пострадала больше, чем какая-либо другая: производство чугуна в 1921 г. было наиболее низким с 1850 г., и из экспортера чугуна Англия превратилась в 1921 г. в импортера. По производству чугуна Англию обогнали: Соединенные Штаты в 1890 г., Германия в 1903 г. и Франция в 1921 г. Такое положение в одной из важнейших отраслей промышленности также способствовало большей уступчивости английских делегатов на Вашингтонской конференции.Мы видим, что положение металлургической промышленности в САСШ 1921 года относительно довоенного и даже производства 1920 г. также было далеко по блестящим. Месячное состояние заказов крупнейшего Северо-Американского стального треста было следующим (в 1000 тонн):Насколько низко пал вывоз американского хлопка из-за кризиса текстильной промышленности, в особенности в Англии, видно из данных, которые приводил «Economist» от 20 августа 1921 г. Эти данные касаются ввоза в Европу американского хлопка тремя странами: Англией, Германией и Францией, и показывают, что только в эти страны было ввезено на 679 тыс. кип меньше, чем в 1920 г. — несмотря на утроившийся ввоз американского хлопка Германией. Вот в каких цифрах выражается разница ввоза из Америки хлопка в эти страны — по 31 июля 1921 г. (в тыс. тонн).В этой табличке отражается не столько падение вывоза американского хлопка, сколько (в еще большей степени) колоссальное сокращение английского ввоза хлопка, понижение в потреблении которого выражается значительным сокращением работ на хлопчатобумажных фабриках, о чем красноречиво говорят данные информационной хлопчатобумажной федерации («Economist» от 24. 09. 1921 г.) — которая подсчитала количество потерянных недель за первое полугодие 1921 г. Оказывается, что из-за сокращения работ хлопчатобумажной промышленностью потеряно недель:Текстильная промышленность Англии подверглась влиянию кризиса, что выражается в следующих цифрах:Английский ввоз хлопка за 11 месяцев 1921 г. уменьшился, как видно из таблицы, на 1324 тыс. кип, т. е. на 40% по сравнению с 1920 г. Правда, дела американской хлопчатобумажной промышленности также были не блестящи. Американскому правительству в 1920 — 21 г. пришлось ассигновать 60 млн. долларов на финансирование залежавшегося хлопка. Американский рынок заполняется привозным текстильным товаром — который сбивает цены и озлобляет американских производителей.Следующая таблица демонстрирует колебания цен за фунт американского и египетского хлопка в течение 1921 г. (в пенсах):Такое состояние производства в главных отраслях народного хозяйства не могло не отразиться на товарообмене между странами. Мировой рынок был захвачен Соединенными Штатами в ходе Первой мировой войны – причем без борьбы. Благо европейские державы были заняты взаимоистреблением. Европейская внешняя торговля значительно сократила вывоз и увеличила ввоз — вместе с которым постоянно рос дефицит ее торгового баланса, увеличивая задолженность Европы перед Соединенными Штатами. Последние интенсифицировали торговые отношения с Азией — главным образом за счет вывоза из последней значительного количества сырья. Отсутствие европейских товаров на рынках Азии, Северной и Южной Америки принесло повышенный сбыт товарам из САСШ. Следующая таблица показывает процент участия различных частей света во внешней торговле Соединенных Штатов до войны и в послевоенные годы:Эта таблица показывает, как Соединенные Штаты нарастили свою торговлю с Азией, которая увеличила ввоз американских товаров почти в два с половиной раза относительно довоенного участия в вывозе Соединенных Штатов. Вместе с тем, Соединенные Штаты увеличили вывоз товаров из Европы — процент которого поднялся с 21,7 в 1920 г. до 30,2 в 1921 г.Обозначенное явление объясняется тем, что, во-первых, Соединенные Штаты в значительной мере закрыли Европе кредит, и в 1921 г. предпочли получать от Европы хоть что-нибудь в счет долгов, нежели давать ей в долг и тем увеличивать долги; во-вторых, европейский рынок в значительной мере утратил покупательную способность; в-третьих, американский товар был часто не в состоянии конкурировать на европейском рынке с товарами стран с более низкой валютой. Эти главные причины того, что Соединенные Штаты временно сторонятся Европы, не особенно беспокоясь насчет ее восстановления и предпочитая выждать определенное время — достаточное для обеспечения себе ключевого влияния на рынках Америки и Азии.Следует отметить, что европейский рынок увеличился в 1921 г. по сравнению с 1920 г. не за счет увеличения вывоза фабрикатов, а за счет вывоза сырья. Так, за указанный период было ввезено Францией на 12317959 тонн меньше, чем за 11 месяцев предыдущего года (32776570 тоны в 1921 г. и 45156529 тонн в 1920 г.), а сырья было ввезено за этот период на 9252930 меньше, чем за те же 11 месяцев 1920 г. (27900889 — в 21 г., 37153819 — в 20 г,). Вывоз же увеличился на 1806413 тонн, в то время как увеличение вывоза одного только сырья за 11 месяцев 1921 г. по сравнению с предыдущим годом составляло 1849120 тонн. Следовательно, французское производство за январь — ноябрь 1921 г. года имело в своем распоряжении сырья на 11102050 тонн меньше, чем в 1920 г. Вывоз фабрикатов подвергся даже небольшому уменьшению (8516 тонн).Мы видели, что Соединенные Штаты сократили свой вывоз в Европу, но с Азией они наращивали торговые отношения. За 1921 год, например, экспорт Соединенных Штатов в Китай выразился в сумме 150 млн. долларов сравнительно с 25 млн. долларов довоенного вывоза. Единственным из европейских государств, увеличившим в 1921 г. свой экспорт в Соединенные Штаты, является Германия. Европа оказалась в гораздо большей зависимости от производства в Соединенных Штатах, нежели до войны – что не могло не сыграть свою роль на вашингтонских переговорах.