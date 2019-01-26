Основатель Virgin Galactic объявил о скором начале коммерческих полётов в космос
Ричард Брэнсон, основатель известной аэрокосмической корпорации «Virgin Galactic», в интервью телеканалу «CBS This Morning» заявил о начале коммерческих суборбитальных полётов в космос летом этого года.
Он сообщил, что три итоговых тестовых старта будут произведены в течении ближайших недель. «Через несколько недель у нас запланирован очередной тестовый рейс из пустыни Мохаве, потом – через несколько недель – ещё один», - сказал Р.Брэнсон.
«И после этого, если всё будет отлично, в чём я не сомневаюсь, мы перенесём всё в Нью-Мексико, где у нас есть новый космодром, и там произведём итоговый тестовый полёт».
Озвученный план вполне соответствует тому, что основатель «Virgin Galactic» уже заявлял в декабре 2018 года, после того, как его шаттл взлетел выше 80-километровой высоты, обозначаемой в США как граница земной атмосферы.
Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор «Virgin Galactic», также ранее говорил о том, что небольшое число тестовых полётов будет произведено его компанией в начале 2019 года, после чего будет открыта программа коммерческих запусков с нового частного космодрома «Spaceport America» в штате Нью-Мексика.
Добавим, что на телеканал Ричард Брэнсон пришёл с Кевином Планком, исполнительным директором известной компании «Under Armor», специализирующейся на выпуске одежды и обуви. Согласно заключённому соглашению, именно данный бренд будет предоставлять не только одежду и обувь для сотрудников и участников программы коммерческих космических полётов, но даже будет изготавливать новый тип более удобного скафандра, а также возьмёт на себя разработку комплекса предполётных тренировочных программ для клиентов корпорации «Virgin».
Сам Брэнсон заявил о том, что будет лично участвовать в одном из первых суборбитальных полётов, тогда как Кевин Планк также подтвердил своё участие, не детализировав время полёта, но заявив, что они оба начали комплекс предполётной подготовки.
Напомним, что в данный момент аэрокосмическая корпорация «Virgin Galactic» имеет очередь из более чем 600 клиентов, внесших депозит за «билеты в космос» по цене в 250 тыс. долларов, и пока дальнейшая продажа билетов приостановлена в связи с исчерпанием мест на ближайшие несколько лет.
Он сообщил, что три итоговых тестовых старта будут произведены в течении ближайших недель. «Через несколько недель у нас запланирован очередной тестовый рейс из пустыни Мохаве, потом – через несколько недель – ещё один», - сказал Р.Брэнсон.
«И после этого, если всё будет отлично, в чём я не сомневаюсь, мы перенесём всё в Нью-Мексико, где у нас есть новый космодром, и там произведём итоговый тестовый полёт».
Озвученный план вполне соответствует тому, что основатель «Virgin Galactic» уже заявлял в декабре 2018 года, после того, как его шаттл взлетел выше 80-километровой высоты, обозначаемой в США как граница земной атмосферы.
Джордж Уайтсайдс, исполнительный директор «Virgin Galactic», также ранее говорил о том, что небольшое число тестовых полётов будет произведено его компанией в начале 2019 года, после чего будет открыта программа коммерческих запусков с нового частного космодрома «Spaceport America» в штате Нью-Мексика.
Добавим, что на телеканал Ричард Брэнсон пришёл с Кевином Планком, исполнительным директором известной компании «Under Armor», специализирующейся на выпуске одежды и обуви. Согласно заключённому соглашению, именно данный бренд будет предоставлять не только одежду и обувь для сотрудников и участников программы коммерческих космических полётов, но даже будет изготавливать новый тип более удобного скафандра, а также возьмёт на себя разработку комплекса предполётных тренировочных программ для клиентов корпорации «Virgin».
Сам Брэнсон заявил о том, что будет лично участвовать в одном из первых суборбитальных полётов, тогда как Кевин Планк также подтвердил своё участие, не детализировав время полёта, но заявив, что они оба начали комплекс предполётной подготовки.
Напомним, что в данный момент аэрокосмическая корпорация «Virgin Galactic» имеет очередь из более чем 600 клиентов, внесших депозит за «билеты в космос» по цене в 250 тыс. долларов, и пока дальнейшая продажа билетов приостановлена в связи с исчерпанием мест на ближайшие несколько лет.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pg/VirginGalactic
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