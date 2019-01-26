Пара российских стратегов Ту-160 совершила полёт над водами Арктики

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 сегодня выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, а также Баренцева и Карского морей, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Согласно сообщению пресс-службы, два российских "Белых лебедя" совершили полет над нейтральными водами Арктики, проведя в воздухе более 15 часов. Полет проходил над акваториями Северного Ледовитого океана, моря Лаптевых, Баренцева и Карского морей. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев выполнили несколько учебно-боевых задач, включая дозаправку самолетов в воздухе.В российском Минобороны ранее заявляли, что лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Каспийского морей и Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.Ту-160 "Белый лебедь" – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. На вооружение ВВС СССР принят в 1987 году. Это самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла.