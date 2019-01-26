Польша признала невозможной остановку строительства газопровода СП-2

Давайте будем честными: две могущественные страны, одна из которых является мировой державой, а другая - четвёртой мировой экономикой, решили построить газопровод... Это два могущественных государства, и, скажем так, им нелегко что-либо запретить

В Польше признали невозможными попытки помешать строительству газопровода "Северный поток-2". Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Interia По словам польского политика, помешать строительству газопровода уже не получится, а запретить его невозможно по двум причинам: Россия - это мировая держава, а Германия является четвертой экономикой мира.- заявил он в интервью, при этом добавив, что по мнению Польши, строительство газопровода противоречит европейским правилам, а также угрожает безопасности Польши и Украины.Моравецкий подчеркнул, что для остановки строительства газопровода необходима помощь "союзников", которые бы высказались против строительства СП-2.Напомним, что СП-2 свяжет Россию и Германию и будет способен прокачивать 55 млрд. кубометров газа в год. Против его строительства выступают США, пытающиеся протолкнуть на европейский рынок свой довольно дорогой сжиженный газ, и "союзники" Вашингтона из Польши, Украины и Прибалтики.