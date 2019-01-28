От Каира до Синая. Власти Египта продолжают борьбу с джихадистами
Минувшая неделя отмечена очередным крупным успехом властей Египта в их борьбе с радикальными исламистами – на территории этой страны было проведено несколько антитеррористических рейдов, благодаря чему были успешно разгромлены многочисленные базы джихадистов, но эти операции почему-то не получили освещения в западных СМИ...
Сирийское арабо-язычное издание «Al Watan» сообщает о том, что египетское движение исламских радикалов «Братья-мусульмане» (запрещено в России) хотя и перешло давно на нелегальное положение, но так и не прекращает борьбы против действующего правительства. Больше того, ситуация в последнее время даже в чём-то стала хуже, так как вышеупомянутая организация вошла в плотный контакт с другими исламистскими и террористическими организациями Ближнего Востока и Северной Африки, которые поставляют «Братьям-мусульманам» вооружение и средства для террористической деятельности.
Так, в начале недели в районе города Эль-Убур (мухафаза Кальюбийя), являющегося частью Большого Каира (он расположен примерно в 35 км к северо-востоку от зоны Старого Каира) египетскими силами безопасности была выявлена мастерская по изготовлению оружия и взрывчатых веществ. И буквально через пару дней силы полиции совершили антитеррористический рейд туда, но наткнулись на сильное сопротивление со стороны джихадистов. В ходе боестолкновения все пятеро боевиков, находившихся в этом цеху, были уничтожены; на месте было обнаружено много автоматического оружия, боеприпасы и взрывчатка.
Параллельно с этим рейдом в районе Большого Каира военные и полицейские силы безопасности провели очередную крупномасштабную операцию на Синайском полуострове, где правительственными спецслужбами были выявлены сразу несколько крупных убежищ джихадистов и контрабандистов.
При их штурме, переросшем в самые настоящие бои, была использована тяжёлая бронетехника египетской армии. В итоге этих спецопераций на Синае было уничтожено 44 боевика, ещё 142 человека, подозреваемых в террористической деятельности, было арестовано. К сожалению, в ходе боёв погибло 6 солдат и 1 офицер из состава египетских правительственных подразделений.
Внутри убежищ были найдены большие запасы продовольствия, станции по очистке воды, множество боеприпасов и запчастей для автомобилей. Египетский «Корпус военных инженеров» в ходе вышеуказанных антитеррористических рейдов обнаружил и демонтировал 242 взрывных устройства, часть и которых прикрывали подступы к убежищам джихадистов, а часть явно планировалось использовать для совершения терактов на дорогах Египта.
Параллельно с этими мероприятиями Корпус египетской пограничной стражи провёл крупномасштабную операцию на границе с Сектором Газа, в ходе которой было захвачено 85 автомобиле, 6 мотоциклов и уничтожено 6 тоннелей, использовавшихся для контрабандной торговли, а также были захвачены десятки единиц оружия и 6800 кг. конопли и иных наркотиков.
Квинтэссенцией антитеррористической активности силовиков за прошедшую неделю на Синайском полуострове стал очередной удар египетских ВВС по ряду мест базирования боевиков и контрабандистов в труднодоступных территориях в районе египетско-израильской границы, осуществлённый при содействии и с согласия властей Израиля.
Согласно заявлению представителя Главного командования вооружённых сил Египта, в итоге авиаударов было уничтожено, по данным авиаразведки, 56 полноприводных внедорожников и вездеходов различных типов, а также несколько десятков боевиков и контрабандистов.
Всё вышеописанное достаточно ярко демонстрирует желание египетского правительства решить проблему присутствия джихадистов на Синае, равно как и в других регионах страны. Будем надеяться, что у них это постепенно получится.
Сирийское арабо-язычное издание «Al Watan» сообщает о том, что египетское движение исламских радикалов «Братья-мусульмане» (запрещено в России) хотя и перешло давно на нелегальное положение, но так и не прекращает борьбы против действующего правительства. Больше того, ситуация в последнее время даже в чём-то стала хуже, так как вышеупомянутая организация вошла в плотный контакт с другими исламистскими и террористическими организациями Ближнего Востока и Северной Африки, которые поставляют «Братьям-мусульманам» вооружение и средства для террористической деятельности.
Так, в начале недели в районе города Эль-Убур (мухафаза Кальюбийя), являющегося частью Большого Каира (он расположен примерно в 35 км к северо-востоку от зоны Старого Каира) египетскими силами безопасности была выявлена мастерская по изготовлению оружия и взрывчатых веществ. И буквально через пару дней силы полиции совершили антитеррористический рейд туда, но наткнулись на сильное сопротивление со стороны джихадистов. В ходе боестолкновения все пятеро боевиков, находившихся в этом цеху, были уничтожены; на месте было обнаружено много автоматического оружия, боеприпасы и взрывчатка.
Параллельно с этим рейдом в районе Большого Каира военные и полицейские силы безопасности провели очередную крупномасштабную операцию на Синайском полуострове, где правительственными спецслужбами были выявлены сразу несколько крупных убежищ джихадистов и контрабандистов.
Египетская бронетехника выдвигается для атаки баз джихадистов
При их штурме, переросшем в самые настоящие бои, была использована тяжёлая бронетехника египетской армии. В итоге этих спецопераций на Синае было уничтожено 44 боевика, ещё 142 человека, подозреваемых в террористической деятельности, было арестовано. К сожалению, в ходе боёв погибло 6 солдат и 1 офицер из состава египетских правительственных подразделений.
Внутри убежищ были найдены большие запасы продовольствия, станции по очистке воды, множество боеприпасов и запчастей для автомобилей. Египетский «Корпус военных инженеров» в ходе вышеуказанных антитеррористических рейдов обнаружил и демонтировал 242 взрывных устройства, часть и которых прикрывали подступы к убежищам джихадистов, а часть явно планировалось использовать для совершения терактов на дорогах Египта.
Параллельно с этими мероприятиями Корпус египетской пограничной стражи провёл крупномасштабную операцию на границе с Сектором Газа, в ходе которой было захвачено 85 автомобиле, 6 мотоциклов и уничтожено 6 тоннелей, использовавшихся для контрабандной торговли, а также были захвачены десятки единиц оружия и 6800 кг. конопли и иных наркотиков.
Квинтэссенцией антитеррористической активности силовиков за прошедшую неделю на Синайском полуострове стал очередной удар египетских ВВС по ряду мест базирования боевиков и контрабандистов в труднодоступных территориях в районе египетско-израильской границы, осуществлённый при содействии и с согласия властей Израиля.
Согласно заявлению представителя Главного командования вооружённых сил Египта, в итоге авиаударов было уничтожено, по данным авиаразведки, 56 полноприводных внедорожников и вездеходов различных типов, а также несколько десятков боевиков и контрабандистов.
Всё вышеописанное достаточно ярко демонстрирует желание египетского правительства решить проблему присутствия джихадистов на Синае, равно как и в других регионах страны. Будем надеяться, что у них это постепенно получится.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ГК ВС Египта
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