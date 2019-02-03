Изгнание «злого духа Витшаэте»

После ряда боев германский фронт тянулся с севера, от Ньюпора на Ипр, почти по прямой линии, а в окрестностях последнего, от двойной возвышенности восточнее селения Силлебек, образовывал в западном направлении дугу, охватывая два крупных селения: Витшаэте и Мессин. Этой дугой, имевшей протяжение в 15 километров, германский фронт вклинивался в участок союзного фронта, занятый англичанами.Гряда высот занимала в этой дуге почти центральное положение, и была увенчана на флангах двумя сильными опорными пунктами — селениями Витшаэте и Мессин, являвшимися своеобразными бастионами.В итоге, у германцев получался укрепленный плацдарм площадью в 50 квадратных километров — нечто вроде обширного форта. Район был сильно укреплен — что оправдывалось тем обстоятельством, что он прикрывал Лилль и угрожал Ипру.Все попытки англичан, начиная с 1914 года, изгнать «злого духа витшаэтской дуги» оканчивались неудачами – и теперь они, чтобы овладеть этим плацдармом, прибегли к минной войне.Сквозь слой жирной глины англичане опустились на глубину до 20 метров — и вывели свои галереи на 10 метров ниже немецких передовых окопов.Немцы предприняли контр-минные работы — и повредили результат работы англичан.В 1916 году англичане решили произвести ликвидацию витшаэтской дуги — и задействовали для этой цели 25000 уэльских рудокопов. Они организовали 19 магистральных галерей — и ответвления последних охватили всю дугу. Большинство галерей было проложено на глубине 50 — 60 метров. Работы продолжались полгода. Одновременно велась и подготовка к операции на поверхности земли: были усилены ходы сообщения, проведены узкоколейки и увеличено количество орудий крупных калибров.Артиллерийская подготовка началась 27 мая 1917 года — и продолжалась 10 дней. Артиллерия била по тылу немцев и германским батареям. Витшаэте и Мессин были сравнены с землей. Против 5 немецких дивизий англичане сосредоточили 11 дивизий. Начиная с первых чисел июня артиллерийский огонь велся периодически. Немцы, опасаясь штурма, разрядили свою боевую линию – оттянув часть войск с передовой.7-го июня ровно в 4 часа утра по всему фронту Витшаэтской дуги раздался сильный взрыв, от которого содрогнулась земля. 440 тонн динамита (около 30 вагонов) было заложено в минные горны. На 25-километровом участке последствия взрыва напоминали землетрясение. Этот взрыв был слышен даже в Лондоне.Внешний эффект и результаты были потрясающими: вслед за взвившейся высоко в воздух зеленой ракетой, послужившей сигналом к взрыву, по всему фронту витшаэтской дуги поднялись огромные, высотой в многоэтажный дом, столбы дыма — в которых виднелись клубы пламени и летящие обломки различных предметов. Вся первая и частично вторая линии немецких окопов были обращены в груды земли. Образовались воронки 60 метров глубиной и 12 метров в диаметре.Вслед за взрывом англичане открыли огонь по тылу плацдарма; под покровом густых облаков дыма вперед двинулись танки и штурмовые войска. К 6 часам утра англичане уже появились на витшаэтской возвышенности. Однако остатки немецкого гарнизона оборонялись упорно — и с. Мессин удалось взять только на следующий день. На флангах вюртембержцы и прусская гвардия также оказали упорное сопротивление. К вечеру 8-го июня немцы были вынуждены отойти на заранее подготовленную позицию — на хорде дуги.В итоге, хотя англичане и изгнали «злого духа Витшаэте», сумма энергии, средств и жертв, затраченных на эту операцию в течение столь продолжительного времени, едва ли окупила достигнутые результаты.При длительной позиционной войне, которая приближалась к разновидности крепостной войны, минная война всегда была вспомогательным средством — в тех случаях, когда условия грунта и почвенных вод этому благоприятствовали.В минной войне имел преимущество тот из противников, которому удавалось глубже зарыться в землю — вместе со своими минными галереями. Этим объясняется неудача англичан при первой их попытке вести галерею всего лишь на 10-метровой глубине — и лишь грандиозные работы, выполненные в 1917 году, и взрывы, тесно увязанные по времени с действиями артиллерии и пехотной борьбой за огромную воронку, привели к желаемым результатам.Выбор пункта для минной войны определялся: 1) важностью объекта в тактическом отношении (прикрытие подступов в направлениях, имевших оперативно-стратегическое значение, опасность фланкирования английских позиций и удобный исходный плацдарм для германского наступления); 2) сравнительной близостью к английским окопам (150 — 200 метров) и 3) удобством грунта для проведения земляных работ.Многочисленные ответвления рукавов (от основных галерей) позволили заложить горны так, что образовавшиеся после взрыва воронки, соприкасаясь краями, уничтожили первую линию германских окопов на всем атакованном участке, превратившись в единую гигантскую воронку – ставшую главным призом рассмотренной операции.