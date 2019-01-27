Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается памятная дата: День воинской славы России – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.Изначально, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России», эту памятную дату именовали «Днем снятия блокады города Ленинграда (1944 год)». Согласно указу президента РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», название дня воинской славы было изменено на современное.В 1941 году гитлеровская Германия начала боевые действия в непосредственной близости от Ленинграда. Целью нацистов было полное уничтожение города. 8 сентября 1941 года вокруг города, являвшегося на тот момент важнейшим стратегическим центром, было сомкнуто плотное кольцо. Более 2,5 миллионов жителей города (из них 400 тысяч детей) оказались отрезанными от внешнего мира. Город не был готов к блокаде: запасов продовольствия и топлива было катастрофически мало.В Ленинграде начался страшный голод, осложненный непрекращающимися авиаударами, проблемами с отоплением, полным параличом транспортной системы. Во врем блокады от голода, бомбежек и болезней погибло несколько сотен тысяч жителей города. Но даже в этих страшных условиях ленинградцы проявили героическую стойкость. Перед самым лицом смерти люди не теряли силы духа и верили в победу над страшным врагом. В разоренном городе продолжали функционировать административные и детские учреждения, работали типографии и поликлиники. Не прекращали свою работу даже учреждения культуры и ученые. На заводах трудились подростки, которые заменяли воюющих на фронте отцов.18 января 1943 года произошел долгожданный прорыв блокады. У города появилась сухопутная связь с остальной страной – «дорога жизни». Победы в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Днепре, Левобережной территории Украины и на Донбассе, одержанные Советской армией в 1943-начале 1944 г.г., создали благоприятные условия для организации и проведения масштабной наступательной операции под Ленинградом. Врагом была создана система глубокоэшелонированной обороны, включающая в себя железобетонные и деревоземляные оборонительные сооружения, окруженные минными полями и рядами проволочных заграждений.В наступательной операции, организованной советским командованием, принимали участие войска 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Помимо этого в операции были задействованы авиационные группы и партизанские отряды. Операция должна была осуществляться в несколько этапов. Сначала нужно было разгромить фланговые групп 18-й армии, а затем одолеть основные силы противника на лужском и кингисеппском направлениях и занять рубеж реки Луга. Следующим шагом должны были стать действия на нарвском, псковском и идрицком направлении. В результате этого наступления блокада должна была сняться окончательно, а Ленинградская область полностью освобождена. В свою очередь, это создало бы условия для освобождения Прибалтики.Таким образом, советские войска начали свое наступление в двух направлениях: на Ропшу и на Красное Село. В результате тяжелейших и упорных боев 20 января советские войска все же сумели соединиться в районе Ропши и уничтожить вражескую Петергофско-Стрельнинскую группировку. В то же самое время другая часть советских войск начала свое наступление под Новгородом и на Любанском направлении. Новгород был полностью освобожден 20 января.Наконец, 27 января 1944 года блокада города была снята окончательно. Всего ее длительность составила 872 дня. В героически державшемся несломленном городе был впервые за долгое время дан праздничный салют. В наше время в этот памятный день в Санкт-Петербурге проводятся торжественные праздничные мероприятия, чествуются ветераны ВОВ и все жители города, героически державшиеся в страшную блокаду и не сдавшие город даже под угрозой неминуемой смерти.В Ленинграде погибли тысячи советских мирных граждан, как и на подступах к нему – тысячи красноармейцев и краснофлотцев. Поэтому для России День освобождения города от блокады имеет особое значение. Сейчас, когда из жизни уходят в силу естественных причин старшие возрастные группы, кто застал блокаду в юности или подростковом возрасте, для страны особенно важно сохранить память об этой страшной странице отечественной истории.Поэтому вдвойне удивительно, когда западные СМИ позволяют себе нелицеприятные высказывания о блокаде, ставящие под вопрос героизм и мужество советских людей, перенесенные ими невероятные лишения. Естественно, что и недавняя публикация в немецких СМИ вызвала резкое недовольство российской общественности. Не наследникам гитлеровской Германии давать исторические оценки действиям советской власти и Красной Армии во время блокады!