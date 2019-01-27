Опубликованы кадры катастрофы Ту-22М3 в Оленегорске
Крушение стратегического ракетоносца Ту-22М3, как выясняется, оказалось запечатлено на видео. Речь идёт о бомбардировщике, который осуществлял посадку в сложнейших погодных условиях на авиабазе «Оленья» (Оленегорск, Мурманская область). Катастрофа самолёта ВКС РФ произошла 22 января. По предварительным данным, её причиной стал снежный заряд в условиях порывов ветра до 30 м/с.
На кадрах видно, как самолёт в условиях крайне низкой видимости, осуществляет приземление на аэродром. При этом даже без указаний точных параметров борта при приземлении можно констатировать, что скорость была весьма высокой. Складывается впечатление, что экипаж "потерял" землю, полагая, что до ВПП ещё остаётся как минимум несколько десятков метров. В этой связи вопрос как минимум по работе приборов.
Через мгновение после касания шасси Ту-22М3 взлётно-посадочной полосы, самолёт буквально разрывает на две части огромной силы механическим воздействием. Вспыхивает пламя в районе кабины пилотов.
Видео публикует канал YouTube rusvesna. su1945:
За кадром можно слышать разговор снимающего процесс посадки стратегического ракетоносца человека. Судя по всему, это представитель служб аэродрома, который спрашивает: "Что, идти туда?", имея в виду взлётно-посадочную полосу, на которой в тот момент горели фрагменты самолёта.
Напомним, что в катастрофе погибли три лётчика, один находится в тяжёлом состоянии. Подробностей о прохождении лечения не сообщается.
Ранее в отдельных СМИ появились заметки о том, что самолёт Ту-22М3 осуществлял приземление с боекомплектом. В частности, было заявлено, что на борту он нёс крылатую ракету Х-22Н.
На кадрах видно, как самолёт в условиях крайне низкой видимости, осуществляет приземление на аэродром. При этом даже без указаний точных параметров борта при приземлении можно констатировать, что скорость была весьма высокой. Складывается впечатление, что экипаж "потерял" землю, полагая, что до ВПП ещё остаётся как минимум несколько десятков метров. В этой связи вопрос как минимум по работе приборов.
Через мгновение после касания шасси Ту-22М3 взлётно-посадочной полосы, самолёт буквально разрывает на две части огромной силы механическим воздействием. Вспыхивает пламя в районе кабины пилотов.
Видео публикует канал YouTube rusvesna. su1945:
За кадром можно слышать разговор снимающего процесс посадки стратегического ракетоносца человека. Судя по всему, это представитель служб аэродрома, который спрашивает: "Что, идти туда?", имея в виду взлётно-посадочную полосу, на которой в тот момент горели фрагменты самолёта.
Напомним, что в катастрофе погибли три лётчика, один находится в тяжёлом состоянии. Подробностей о прохождении лечения не сообщается.
Ранее в отдельных СМИ появились заметки о том, что самолёт Ту-22М3 осуществлял приземление с боекомплектом. В частности, было заявлено, что на борту он нёс крылатую ракету Х-22Н.
- Использованы фотографии:
- RusVesna.su, Минобороны
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