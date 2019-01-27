Российские бойцы получат "Глаз" для ведения индивидуальной разведки
Российские военнослужащие получат комплекс индивидуальной разведки (КИР). Речь идёт о системе, которая получила название «Глаз». Информационное агентство ТАСС сообщает, что «Глаз» уже прошёл серию испытаний в Сирийской Арабской Республике.
Что представляет собой российская разработка индивидуальной оперативной рекогносцировки?
По сути, это камера высокого разрешения, которая действует по гравитационному типу. Камеру, находящуюся в небольшой капсуле, выстреливают из обычной ручной ракетницы (по типу сигнальной). Масса ракетницы при этом составляет всего около 0,4 кг. Во время приземления на небольшом парашюте видеокамера передаёт изображение происходящего в зоне её охвата (радиусом несколько сотен метров в зависимости от погодных условий) бойцу-«оператору». Видеоинформацию он получает на индивидуальный планшет.
Высота, на которую поднимается капсула с камерой, достигает 300 м. Охват территории в наивысшей точке работы камеры – около 0,5 квадратных км. Однако военные говорят о том, что это значением может быть и выше.
«Глаз» является отличным средством индивидуальной разведки в самых различных ситуациях. Одна из таких – боевые действия в условиях городской застройки. Камера может дать важную информацию о наличии противника, например, на крышах зданий, за заборами и сооружениями, раскрыть систему его укреплений и т.п.
Фактически "Глаз" - эффективная альтернатива использованию беспилотника.
Что представляет собой российская разработка индивидуальной оперативной рекогносцировки?
По сути, это камера высокого разрешения, которая действует по гравитационному типу. Камеру, находящуюся в небольшой капсуле, выстреливают из обычной ручной ракетницы (по типу сигнальной). Масса ракетницы при этом составляет всего около 0,4 кг. Во время приземления на небольшом парашюте видеокамера передаёт изображение происходящего в зоне её охвата (радиусом несколько сотен метров в зависимости от погодных условий) бойцу-«оператору». Видеоинформацию он получает на индивидуальный планшет.
Высота, на которую поднимается капсула с камерой, достигает 300 м. Охват территории в наивысшей точке работы камеры – около 0,5 квадратных км. Однако военные говорят о том, что это значением может быть и выше.
«Глаз» является отличным средством индивидуальной разведки в самых различных ситуациях. Одна из таких – боевые действия в условиях городской застройки. Камера может дать важную информацию о наличии противника, например, на крышах зданий, за заборами и сооружениями, раскрыть систему его укреплений и т.п.
Фактически "Глаз" - эффективная альтернатива использованию беспилотника.
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