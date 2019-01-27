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Российские бойцы получат "Глаз" для ведения индивидуальной разведки

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Российские военнослужащие получат комплекс индивидуальной разведки (КИР). Речь идёт о системе, которая получила название «Глаз». Информационное агентство ТАСС сообщает, что «Глаз» уже прошёл серию испытаний в Сирийской Арабской Республике.

Российские бойцы получат "Глаз" для ведения индивидуальной разведки



Что представляет собой российская разработка индивидуальной оперативной рекогносцировки?

По сути, это камера высокого разрешения, которая действует по гравитационному типу. Камеру, находящуюся в небольшой капсуле, выстреливают из обычной ручной ракетницы (по типу сигнальной). Масса ракетницы при этом составляет всего около 0,4 кг. Во время приземления на небольшом парашюте видеокамера передаёт изображение происходящего в зоне её охвата (радиусом несколько сотен метров в зависимости от погодных условий) бойцу-«оператору». Видеоинформацию он получает на индивидуальный планшет.

Высота, на которую поднимается капсула с камерой, достигает 300 м. Охват территории в наивысшей точке работы камеры – около 0,5 квадратных км. Однако военные говорят о том, что это значением может быть и выше.

«Глаз» является отличным средством индивидуальной разведки в самых различных ситуациях. Одна из таких – боевые действия в условиях городской застройки. Камера может дать важную информацию о наличии противника, например, на крышах зданий, за заборами и сооружениями, раскрыть систему его укреплений и т.п.

Фактически "Глаз" - эффективная альтернатива использованию беспилотника.
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