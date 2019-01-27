Жители Казахстана назвали идею о переименовании страны бредом
В Казахстане журналисты решили провести социологическое исследование на предмет того, как обычные граждане относятся к инициативе депутатов фракции «Ак жол» о переименовании страны. Напомним, что несколько дней назад парламентарии заявили, что название Казахстан «не в полной мере отражает вклад народа в создание республики». Исходя из этого, Казахстан предложили переименовать в Казахскую Республику (Qazaq Republic). При этом название «Казахстан», по мнению лидера упомянутого политического объединения Азата Перуашева, предлагается оставить исключительно в качестве неформального.
Информационная служба «Нур» опубликовала свои результаты опроса. Социологическое исследование проводилось в крупнейшем городе страны – Алма-Ате. Подавляющее большинство опрошенных высказались против переименования. Многие назвали инициативу депутатов казахстанского парламента бредом.
Из материала (один из опрошенных):
Одна из опрошенных отметила, что официальное название звучит как «Республика Казахстан», а потому сама идея переименования выглядит весьма сомнительной. Люди также отмечали, что такие вопросы, если их действительно воспринимать всерьёз, нужно решать исключительно на референдуме.
Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о необходимости перевода казахского языка с кириллицы на латиницу. Этот шаг он объясняет «развитием языковой составляющей».
Информационная служба «Нур» опубликовала свои результаты опроса. Социологическое исследование проводилось в крупнейшем городе страны – Алма-Ате. Подавляющее большинство опрошенных высказались против переименования. Многие назвали инициативу депутатов казахстанского парламента бредом.
Из материала (один из опрошенных):
Бред какой-то. А чем плох Казахстан? Есть Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и так далее. Почему Казахстан будем переименовывать. Я бы не стал.
Одна из опрошенных отметила, что официальное название звучит как «Республика Казахстан», а потому сама идея переименования выглядит весьма сомнительной. Люди также отмечали, что такие вопросы, если их действительно воспринимать всерьёз, нужно решать исключительно на референдуме.
Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о необходимости перевода казахского языка с кириллицы на латиницу. Этот шаг он объясняет «развитием языковой составляющей».
- Использованы фотографии:
- сайт президента Казахстана
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