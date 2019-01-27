Жители Казахстана назвали идею о переименовании страны бредом

Бред какой-то. А чем плох Казахстан? Есть Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан и так далее. Почему Казахстан будем переименовывать. Я бы не стал.

В Казахстане журналисты решили провести социологическое исследование на предмет того, как обычные граждане относятся к инициативе депутатов фракции «Ак жол» о переименовании страны. Напомним, что несколько дней назад парламентарии заявили, что название Казахстан «не в полной мере отражает вклад народа в создание республики». Исходя из этого, Казахстан предложили переименовать в Казахскую Республику (). При этом название «Казахстан», по мнению лидера упомянутого политического объединения Азата Перуашева, предлагается оставить исключительно в качестве неформального.Информационная служба «Нур» опубликовала свои результаты опроса. Социологическое исследование проводилось в крупнейшем городе страны – Алма-Ате. Подавляющее большинство опрошенных высказались против переименования. Многие назвали инициативу депутатов казахстанского парламента бредом.Из материала (один из опрошенных):Одна из опрошенных отметила, что официальное название звучит как «Казахстан», а потому сама идея переименования выглядит весьма сомнительной. Люди также отмечали, что такие вопросы, если их действительно воспринимать всерьёз, нужно решать исключительно на референдуме.Напомним, что ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о необходимости перевода казахского языка с кириллицы на латиницу. Этот шаг он объясняет «развитием языковой составляющей».