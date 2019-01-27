72-я бригада ВСУ выведена из Донбасса после потери половины личного состава

Героическую и прославленную в боях в/ч встречал Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко и высшее военное руководство. Белоцерковцы встречали своих защитников цветами и многотысячными возгласами благодарности.

Проблемы с комплектованием есть у многих бригад ВСУ, но так быстро на ровном месте потерять почти половину личного состава, как 72-я под командованием комбрига Татуся - это реальная катастрофа. В чем же причина, почему? Ведь сейчас не 14-15 год, нет тяжёлых боестолкновений, почти не работает артиллерия, нет больших боевых потерь.

Боюсь, что после выхода в в ППД (пункт постоянной дислокации, прим. "ВО") бригаде с таким комбригом через некоторое время останется не более 20% людей.

Из Киева приходят сообщения о выводе с так называемой Светлодарской дуги подразделений 72-й омбр ВСУ. Речь о вооружённом формировании, носящем название «им. Чёрных Запорожцев». Командование 72-й омбр публикует заметку в Фейсбуке о том, что представители бригады «вернулись в пункт постоянной дислокации». Речь идёт о городе Белая Церковь (Киевская область).Из пафосного материала на странице бригады в соцсети:Особенно «впечатляет» заявление о «многотысячных возгласах».После возвращения военнослужащих бригады в Белую Церковь появились обращающие на себя внимание публикации украинских волонтёров. Так, на странице Юрия Мысягина в Фейсбуке говорится о том, что 72-я омбр ВСУ за период чуть больше года «растеряла почти половину своего личного состава». Вину волонтёры возлагают на комбрига Татуся.Из публикации:Далее задавшийся вопросом сам на него и отвечает. Заявлено, что такой командир бригады не достоин не только торжественной встречи верховным главкомом и жителями города, но даже обычного рукопожатия. Как заявлено человеком, относящим себя к украинскому волонтёрскому корпусу, комбриг использует «солдафонский стиль», а потому «люди просто бегут из 72-й».Отмечается, что комбригом вывезены с линии соприкосновения 140 противотанковых ежей, которые устанавливались близ посёлка Николаевка 128-й бригадой. Вывозили ежи в пункты приёма металла грузовиками, грузили прямо у линии соприкосновения автокраном. При этом на картах заградительные укрепления с наличием ежей по-прежнему отмечены.На данный момент от численности личного состава омбр осталось около 40%. Это ещё и притом, что изначально бригада имела недокомлект примерно в 20% от нужного числа военнослужащих.Волонтёр:При этом заявлено, что комбриг позволял себе непозволительное по той простой причине, что его супругой является племянница заместителя начальника Генштаба ВСУ.