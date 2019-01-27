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В результате взрыва в кафе под Саратовом пострадали более 20 человек

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В кафе под Саратовом во время банкета взорвался газовый котел, в результате пострадали 22 человека, передает ТАСС.



Котел взорвался на кухне в субботу вечером в кафе, расположенном в поселке Лысые Горы. В это время в зале находились 40 человек. По данным управления МЧС, травмы получили 22 человека, 14 из них госпитализированы. Позже 12 пострадавших были перевезены в Саратов и размещены в областном ожоговом центре. Трое находятся в реанимации.

Самый тяжелый пострадавший – мужчина, у которого было 90% ожогов тела, – скончался еще в Лысогорской больнице. Он находился на искусственной вентиляции легких, рассказал агентству один из врачей.

В СКР по Саратовской области уточнили, что погибший – мужчина 1959 года рождения. Именно он отмечал в кафе свой юбилей – шестидесятилетие.

Кафе принадлежит женщине-предпринимателю. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детей среди пострадавших нет.

В Саратовской областной думе сообщили изданию, что после взрыва в Лысых Горах намерены инициировать проверку всех ресторанов и кафе в регионе.

В настоящее время специалисты и следователи выясняют причины произошедшего.

Лысые Горы – поселок городского типа, расположенный в 78 километрах от административного центра области. В нем проживают около 7 тыс. человек.

Другие причины взрыва, помимо нерегламентированной эксплуатации газового оборудования, не рассматриваются.
Использованы фотографии:
НТВ, https://www.ntv.ru
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