Как и кем воплощался план ГОЭЛРО

Что могло обеспечить подъём молодого Советского государства сразу же после его появления на карте мира? По мнению Владимира Ленина, это создание индустриальной системы, в которой ручной труд уступил бы месту труду машин, управляемых человеком. Для реализации этой амбициозной задачи требовались энергоресурсы. Чтобы энергии в стране было в достатке не только для индустриальной составляющей, но и для рядовых граждан, был разработан масштабнейший план электрификации всей страны, известный как ГОЭЛРО.ГОЭЛРО – это не только непосредственная электрификация огромных территорий Советской России (впоследствии Советского Союза), но и в целом план по экономическому прорыву страны, выводу её, как сейчас часто говорят, на новые экономические рельсы.Советское государство разработало план по строительству целой энергосистемы, в которую в итоге войдут электростанции, объединённые в единую электрогенерирующую сеть. В конце концов именно эта сеть позволила получить доступную электрическую энергию сотням советских предприятий и миллионам граждан. Нельзя сказать, что работы велись без проблем. Их было не много, а очень много. Однако система была создана, и ею мы пользуемся по сей день.В программе «Не факт» ТК «Звезда» представлены материалы о реализации проекта ГОЭЛРО и о том, каким образом эта реализация связана с покушением на Ленина в 1918 году, совершённом Фанни Каплан.