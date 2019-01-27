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Помпео: США намерены «восстановить демократию» в Венесуэле

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Социалистический эксперимент «бывшего» президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрушил республику и некогда гордую нацию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.




США восстанавливают Венесуэлу вместе с ее народом и возвращаем эту страну в законное поле. Сегодня целая нация голодает, люди бегут из страны. Это международный кризис! Но такие страны как Россия, Китай и Куба, постыдно поддержавшие Мадуро, судьба венесуэльского народа не интересует,
заявил Помпео на брифинге.

Между тем, во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы сообщили, что американский дипломатический корпус выведен из страны. Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают Соединенные Штаты.

По данным МИД, власти обеих стран договорились оставить небольшую часть дипломатов в своих посольствах для переговоров о будущем статусе двухсторонних отношений.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что не планируют закрывать посольство и примут все меры для его безопасности.

Как сообщает Интерфакс, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо рассказал журналистам, что встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем.

На встрече, по его словам, обсуждался вопрос о проведении досрочных выборов. Ранее он отрицал факт встречи, однако после демонстрации видео, на котором зафиксированы все участники, вынужден был признать свое участие.

По словам венесуэльского премьера Хорхе Родригеса, в ходе встречи самопровозглашенный президент сообщил, что подвергается давлению со стороны находящихся в США оппозиционеров, которые неоднократно передавали ему указания от американского сенатора Марка Рубио и президента Колумбии Ивана Дуке. В своих посланиях указанные политики инструктировали Гуайдо по поводу дальнейших шагов.

Напомним, временное президентство Хуана Гуайдо признали законным США, Колумбия и ряд европейских стран.
Использованы фотографии:
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