Помпео: США намерены «восстановить демократию» в Венесуэле
Социалистический эксперимент «бывшего» президента Венесуэлы Николаса Мадуро разрушил республику и некогда гордую нацию, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Между тем, во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы сообщили, что американский дипломатический корпус выведен из страны. Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают Соединенные Штаты.
По данным МИД, власти обеих стран договорились оставить небольшую часть дипломатов в своих посольствах для переговоров о будущем статусе двухсторонних отношений.
Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что не планируют закрывать посольство и примут все меры для его безопасности.
Как сообщает Интерфакс, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо рассказал журналистам, что встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем.
На встрече, по его словам, обсуждался вопрос о проведении досрочных выборов. Ранее он отрицал факт встречи, однако после демонстрации видео, на котором зафиксированы все участники, вынужден был признать свое участие.
По словам венесуэльского премьера Хорхе Родригеса, в ходе встречи самопровозглашенный президент сообщил, что подвергается давлению со стороны находящихся в США оппозиционеров, которые неоднократно передавали ему указания от американского сенатора Марка Рубио и президента Колумбии Ивана Дуке. В своих посланиях указанные политики инструктировали Гуайдо по поводу дальнейших шагов.
Напомним, временное президентство Хуана Гуайдо признали законным США, Колумбия и ряд европейских стран.
США восстанавливают Венесуэлу вместе с ее народом и возвращаем эту страну в законное поле. Сегодня целая нация голодает, люди бегут из страны. Это международный кризис! Но такие страны как Россия, Китай и Куба, постыдно поддержавшие Мадуро, судьба венесуэльского народа не интересует,заявил Помпео на брифинге.
Между тем, во внешнеполитическом ведомстве Венесуэлы сообщили, что американский дипломатический корпус выведен из страны. Венесуэльские дипломаты, в свою очередь, покидают Соединенные Штаты.
По данным МИД, власти обеих стран договорились оставить небольшую часть дипломатов в своих посольствах для переговоров о будущем статусе двухсторонних отношений.
Напомним, ранее в Вашингтоне заявили, что не планируют закрывать посольство и примут все меры для его безопасности.
Как сообщает Интерфакс, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы, Хуан Гуайдо рассказал журналистам, что встречался с главой национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо и профсоюзным лидером Фредди Берналем.
На встрече, по его словам, обсуждался вопрос о проведении досрочных выборов. Ранее он отрицал факт встречи, однако после демонстрации видео, на котором зафиксированы все участники, вынужден был признать свое участие.
По словам венесуэльского премьера Хорхе Родригеса, в ходе встречи самопровозглашенный президент сообщил, что подвергается давлению со стороны находящихся в США оппозиционеров, которые неоднократно передавали ему указания от американского сенатора Марка Рубио и президента Колумбии Ивана Дуке. В своих посланиях указанные политики инструктировали Гуайдо по поводу дальнейших шагов.
Напомним, временное президентство Хуана Гуайдо признали законным США, Колумбия и ряд европейских стран.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/USApoRusski
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter