Чтиво выходного дня: Сожжение флага Индии в США может иметь связь с С-400

Дональд Трамп недавно сказал: «Никому не позволено сжигать американский флаг. А если кто-то это сделал, он должен сидеть в тюрьме».

В Соединённых Штатах Америки была проведена акция, в ходе которой перед посольством Индии был сожжён индийский государственный флаг. Речь идёт о флаге, который находился на флагштоке перед зданием дипмиссии. Это событие вызвало бурную реакцию в Индии. Индийские СМИ сообщают о том, что формально сжигали флаг представители этноконфессиональной группы сикхов, проживающих в США, однако кто стоит за сикхами и их акцией, - пока вопрос. Об этом в рубрике "Чтиво выходного дня".В издании India Today заявлено, что несколько «акционистов» дали интервью американской прессе, сообщив о причинах сжигания флага. Отмечается, что таким образом сикхи выразили протест против политики официального Нью-Дели, в котором упомянутая этноконфессиональная группа именуется индусами (ст.25 Конституции Индии). Индийские власти не считают сикхов отдельным народом, при этом отмечая их религиозную идентичность.сикхи – представители религиозного движения, которое возникло в Индии фактически на стыке индуизма и ислама. На сегодняшний день численность сикхов в мире оценивается примерно в 25 млн человек. Наибольшее их число проживает в индийском штате Пенджаб. Обращает на себя внимание тот факт, что в США проживает весьма небольшое число представителей этого этноконфессионального движения, которые входят в так называемый Американский сикхский совет (ASC).На последний факт и обратила внимание индийская пресса, отметив также и то, что американские правоохранители не предприняли никаких мер к тем, кто сжёг индийский государственный флаг у здания дипломатической миссии.India Today пишет:В издании задаются вопросом о странности американского подхода: почему одни флаги сжигать нельзя, а другие можно. Видимо, в Индии не до конца понимают суть американской "демократии".В отдельных индийских СМИ отмечено, что среди тех, кто осуществлял акт вандализма в Вашингтоне, были и лица, выступающие за передачу Джамму и Кашмира Пакистану. Бездействие правоохранительных органов США дало повод индийским журналистам заподозрить Вашингтон в попытке указать Индии на необходимость двигаться в фарватере исключительно американской политики. Указать - методом демонстрации "оппозиции" в виде сикхов. Из этого фарватера Индия, по мнению США, выбилась, когда заключила контракт с Россией на поставки ЗРК С-400. Индийские журналисты не исключают, что акция в США связана в том числе и с этим решением индийских властей.Напомним, что санкции в рамках закона CAATSA в отношении Индии власти Соединённых Штатов не ввели. Однако акцией "оппозиции" вполне могли показать, что у Индии "не решены этноконфессиональные и территориальные проблемы".