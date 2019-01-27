Украинский депутат заявил о газовом обмане Европы

У Киева нет ни одного партнера в решении его проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель и Макрона по поводу транзита через Украину – это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом,

А теперь скажите, как они (европейцы) должны воспринимать Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика!

Это не только лишит Украину денег, но и отбросит ее на сто лет назад, потому что в городах и селах будут отапливаться дровами,