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Украинский депутат заявил о газовом обмане Европы

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Берлин и Париж лишь на словах выражают озабоченность в связи с возможной потерей Украиной транзита российского газа, передает РИА Новости заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева.




По словам депутата, теперь совершенно очевидно, что проблемы Украины – это только ее проблемы.

У Киева нет ни одного партнера в решении его проблем. Так называемая "озабоченность" Меркель и Макрона по поводу транзита через Украину – это всего лишь заявления, которые разбиваются об интересы Европы, с точки зрения обеспечения ее газом,
сказал он.

Политик отметил, что со времен Юлии Тимошенко были две газовые войны – тогда Европа стояла на пороге недопоставки и замерзания.

А теперь скажите, как они (европейцы) должны воспринимать Украину как транзитную страну? Как ненадежного поставщика!
констатировал Мураев.

Поэтому, по его словам, в интересах Европы обходные газовые магистрали, которые на 100 процентов обеспечат ее возможности и бесперебойную поставку топлива.

Депутат напомнил также, что в отличие от Киева, у Москвы имеются альтернативные способы поставки газа, и имеется сам ресурс. И «Газпром» в первую очередь будет наполнять природным топливом обходные газопроводы, в то время как украинская ГТС будет ветшать и превращаться в металлолом.

Это не только лишит Украину денег, но и отбросит ее на сто лет назад, потому что в городах и селах будут отапливаться дровами,
подчеркнул Мараев.

Он уверен, что пора избавиться от антироссийской риторики и сесть за стол переговоров, поскольку контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает уже в этом году.
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