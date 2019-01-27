Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от ударов по Сирии
Продолжение ракетных ударов по сирийской территории может привести к новой войне на Ближнем Востоке, заявил в интервью телеканалу Al-Mayadeen лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла.
Под «осью сопротивления» подразумевается руководство Сирии, Ирана и само движение «Хезболла».
На вопрос, может ли Израиль подвергнуться атакам с воздуха, лидер движения ответил: «всё возможно». Он добавил, что «Хезболла» обладает ракетами высокой точности, которые могут поразить любую цель на израильской территории.
Коснувшись проведенной Израилем операции «Северный щит» по уничтожению тоннелей со стороны Ливана, Насралла отметил, что один из этих тоннелей с выходом на израильскую территорию, просуществовал 13 лет, а этот говорит о том, что технологии разведки Израиля не способны их обнаружить.
Он добавил, что израильский премьер Нетаньяху предпринял эту операцию по внутриполитическим соображениям, рассчитывая таким образом выставить себя в лучшем свете. Ни для кого не секрет, что он обвиняется у себя в стране во взяточничестве, и эта операция могла бы приостановить «преследование юридической системы».
При этом он отверг слухи о своем неудовлетворительном здоровье: «Всё это ни на чем не основанная ложь». По словам Насраллы, его тело, как и ранее, находятся в отличном состоянии, и никаких медицинских проблем он не испытывает.
В любой момент сирийское правительство и ось сопротивления могут принять решение о борьбе против израильской агрессии другими средствами,сказал Насралла.
Под «осью сопротивления» подразумевается руководство Сирии, Ирана и само движение «Хезболла».
На вопрос, может ли Израиль подвергнуться атакам с воздуха, лидер движения ответил: «всё возможно». Он добавил, что «Хезболла» обладает ракетами высокой точности, которые могут поразить любую цель на израильской территории.
Коснувшись проведенной Израилем операции «Северный щит» по уничтожению тоннелей со стороны Ливана, Насралла отметил, что один из этих тоннелей с выходом на израильскую территорию, просуществовал 13 лет, а этот говорит о том, что технологии разведки Израиля не способны их обнаружить.
Он добавил, что израильский премьер Нетаньяху предпринял эту операцию по внутриполитическим соображениям, рассчитывая таким образом выставить себя в лучшем свете. Ни для кого не секрет, что он обвиняется у себя в стране во взяточничестве, и эта операция могла бы приостановить «преследование юридической системы».
Нетаньяху может допустить немало ошибок, стремясь спастись и остаться за пределами тюрьмы. Мы, в свою очередь, готовы к любому повороту событий и дадим адекватный ответ,завил лидер движения.
При этом он отверг слухи о своем неудовлетворительном здоровье: «Всё это ни на чем не основанная ложь». По словам Насраллы, его тело, как и ранее, находятся в отличном состоянии, и никаких медицинских проблем он не испытывает.
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