Лидер «Хезболлы» предостерег Израиль от ударов по Сирии

В любой момент сирийское правительство и ось сопротивления могут принять решение о борьбе против израильской агрессии другими средствами,

Нетаньяху может допустить немало ошибок, стремясь спастись и остаться за пределами тюрьмы. Мы, в свою очередь, готовы к любому повороту событий и дадим адекватный ответ,