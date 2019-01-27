Теракт в храме на Филиппинах

На Филиппинах проявили себя силы, которые не смирились с разгромом террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Напомним, что очаг действия террористов ранее находился на острове Минданао, где игиловцы объявили о создании «халифата». Однако президент Филиппин Родриго Дутерте не стал церемонится и ввёл войска, которые в итоге и уничтожили основную группировку террористов.Сегодня с Филиппин поступают сводки о двойном теракте. Террористы осуществили подрыв первой бомбы в храме. В результате взрыва погибли по меньшей мере двое прихожан, десятки получили ранения.Второй взрыв прогремел на стоянке автомобилей возле храма, куда стали прибывать полицейские и военнослужащие после первого взрыва. Сообщается, что в результате второго взрыва погибли семь человек. Все они – военнослужащие сил безопасности. Ещё 15 человек ранены. Состояние нескольких из них оценивается как критическое.Представитель военного командования Филиппин полковник Джерри Бисана связывает теракты с проведением в стране референдума о предоставлении мусульманским районам Минданао автономного статуса.Напомним, что ранее террористы выдвигали требования властям Филиппин по признанию независимости ряда мусульманских регионов страны. В этих регионах в течение трёх лет планируется создать органы местной исполнительной власти.На данный момент говорится о том, что за терактом, вероятнее всего, стоят именно остатки ИГИЛ*.