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Теракт в храме на Филиппинах

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На Филиппинах проявили себя силы, которые не смирились с разгромом террористической группировки «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Напомним, что очаг действия террористов ранее находился на острове Минданао, где игиловцы объявили о создании «халифата». Однако президент Филиппин Родриго Дутерте не стал церемонится и ввёл войска, которые в итоге и уничтожили основную группировку террористов.

Теракт в храме на Филиппинах



Сегодня с Филиппин поступают сводки о двойном теракте. Террористы осуществили подрыв первой бомбы в храме. В результате взрыва погибли по меньшей мере двое прихожан, десятки получили ранения.

Второй взрыв прогремел на стоянке автомобилей возле храма, куда стали прибывать полицейские и военнослужащие после первого взрыва. Сообщается, что в результате второго взрыва погибли семь человек. Все они – военнослужащие сил безопасности. Ещё 15 человек ранены. Состояние нескольких из них оценивается как критическое.

Представитель военного командования Филиппин полковник Джерри Бисана связывает теракты с проведением в стране референдума о предоставлении мусульманским районам Минданао автономного статуса.

Напомним, что ранее террористы выдвигали требования властям Филиппин по признанию независимости ряда мусульманских регионов страны. В этих регионах в течение трёх лет планируется создать органы местной исполнительной власти.

На данный момент говорится о том, что за терактом, вероятнее всего, стоят именно остатки ИГИЛ*.

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