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В Петербурге проходит парад в честь годовщины снятия блокады

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На Дворцовой площади проходит военный парад в честь 75 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ТАСС.

В Петербурге проходит парад в честь годовщины снятия блокады



Под звуки военных маршей по площади проходят парадные расчеты. Всего в торжественном мероприятии задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц техники.

Парад начался с минуты молчания по звуки метронома о погибших жителях города и его защитников.

Мы склоняем головы перед святой памятью тех, кто не вернулся с войны, умер от ран и болезней. Российская армия всегда будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов,
сказал командующий войсками ЗВО, Герой России Александр Журавлев.

Парад открыли курсанты, одетые в форму 1940-х годов и с соответствующим оружием. По площади пронесли штандарты фронтов и знамена соединений.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге и мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Президент также осмотрит подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв» юбилейную экспозицию и посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».

Вечером в воскресенье на Дворцовой площади пройдет акция памяти «Свеча в окне»: на фасаде Главного штаба развернется панорамный экран, на котором будут показаны кадры кинохроники. В 20:00 горожанам и гостям Северной столицы впервые предложат зажечь свечи в виртуальном формате, воспользовавшись специальным мобильным приложением.
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