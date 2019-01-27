В Петербурге проходит парад в честь годовщины снятия блокады

Мы склоняем головы перед святой памятью тех, кто не вернулся с войны, умер от ран и болезней. Российская армия всегда будет хранить память о подвигах наших отцов и дедов,

На Дворцовой площади проходит военный парад в честь 75 годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает ТАСС Под звуки военных маршей по площади проходят парадные расчеты. Всего в торжественном мероприятии задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 80 единиц техники.Парад начался с минуты молчания по звуки метронома о погибших жителях города и его защитников.сказал командующий войсками ЗВО, Герой России Александр Журавлев.Парад открыли курсанты, одетые в форму 1940-х годов и с соответствующим оружием . По площади пронесли штандарты фронтов и знамена соединений.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин возложит цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище в Петербурге и мемориалу «Рубежный камень» в Ленинградской области. Президент также осмотрит подготовленную патриотическим объединением «Ленрезерв» юбилейную экспозицию и посетит спектакль-концерт «Слушай, страна, говорит Ленинград».Вечером в воскресенье на Дворцовой площади пройдет акция памяти «Свеча в окне»: на фасаде Главного штаба развернется панорамный экран, на котором будут показаны кадры кинохроники. В 20:00 горожанам и гостям Северной столицы впервые предложат зажечь свечи в виртуальном формате, воспользовавшись специальным мобильным приложением.