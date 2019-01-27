Нобелевские лауреаты призвали спасти ЕС от развала

Брошенная двумя величайшими союзниками (Британией и США), которые в ХХ веке дважды спасали ее от самоубийства, Европа, как идея и образ, расползается на наших глазах под воздействием манипуляций хозяина Кремля,

Общеевропейские ценности сталкиваются с «невиданной с 1930-х годов» угрозой на фоне грядущего брексита и в связи с ростом националистических настроений, приводит RT заявление 30 «ведущих интеллектуалов», лауреатов Нобелевской премии из разных стран мира.Манифест был подготовлен философом Бернаром-Анри Леви.В послании говорится, что если не защищать идею, которую олицетворяет Европа, то ее захлестнут волны популизма. Европейцам необходимо в ответ на стремительное наступление национализма и идентитаризма заново раскрыть в себе дух политической активности, иначе их окутают неприязнь и ненависть.Сегодня, по их словам, разворачивается «новая борьба за цивилизацию» после победы над фашизмом и падения берлинской стены. И если на выборах в Европаламент большинство получат «разрушители» и популисты, то это станет позором и катастрофой для тех, кто еще верит наследию Данте, Гёте, Эразма Роттердамского и Коменского.говорится в послании.Накануне председатель нижней палаты британского парламента Андреа Лэдсом заявила, что дата выхода Соединенного Королевства из ЕС может быть перенесена на несколько недель.По словам Лэдсом, у Лондона, несмотря ни на что, прекрасные отношения «с друзьями в Евросоюзе», и в случае необходимости они пойдут навстречу британским властям, дав им дополнительные несколько недель.Она отметила, что дополнительное время Британии необходимо для принятия законодательства.Как отмечают эксперты, Великобритания является пятой экономикой в мире, однако сегодня она находится в глубочайшем политическом кризисе за последние 50 лет, пытаясь определить будущее своих новых отношений с Евросоюзом.Напомним, дата официального выхода Британии из ЕС намечена на 29 марта. План выхода, разработанный премьером Терезой Мэй, не был поддержан парламентариями. Это увеличивает возможность жесткого брексита.