ФРГ выделит более €10 млн на оказание помощи блокадникам

Сегодня, 75 лет назад, Ленинград, был полностью освобожден от блокады германским вермахтом, которая вошла в историю как жестокое преступление против населения целого города. Так завершилось время смерти, голода и страданий, длившееся 872 дня,

Главы МИД ФРГ и России Хайко Маас и Сергей Лавров приветствовали решение немецкого правительства выделить €12 млн. на модернизацию госпиталя для российских ветеранов и создание германо-российского центра встреч, передает РИА Новости говорится в заявлении глав МИД.За это время погибли более миллиона человек, добавили они.По словам министров, добровольный жест немецкого правительства в виде выделения €12 млн. основан на признании ответственности за беззаконие, совершенное в те годы от немецкого имени.Они отметили, что указанная сумма предназначена для модернизации госпиталя, в котором проходят лечение дожившие до этого времени блокадники, а также для создания германо-российского центра встреч.Главы МИД выразили уверенность, что данная добровольная акция улучшит качество жизни ветеранов и послужит «историческому примирению народов двух стран как основе двухсторонних отношений в будущем».Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Была прорвана 18 января 1943-го, а снята полностью 18 января 1944 года. По разным данным, за это время погибли от 400 тыс. до 1,5 млн. человек. Из этого числа погибли от артобстрелов и бомбежек только 3 процента, остальные умерли от голода.