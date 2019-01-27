США организовали побег десятков главарей ИГ из тюрьмы талибов
По меньшей мере 40 главарей разного уровня террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) бежали из тюрьмы, созданной боевиками «Талибана» (экстремистское движение запрещено в РФ), сообщает иранское информагентство Tasnim.
Уточняется, что тюрьма находится на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис на подконтрольной боевикам территории.
По данным агентства, террористам удалось бежать благодаря секретной операции, которую провели американские военные, дислоцированные в Афганистане. Случилось это две недели назад.
В сообщении утверждается, что американские морпехи ворвались на территорию тюрьмы и ликвидировали всех ее охранников. После этого военнослужащие посадили в вертолеты около 40 исламистов, являвшихся иностранцами, и транспортировали их в неизвестном направлении.
Эту информацию подтвердил агентству заместитель главы Совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.
Ранее бывший министр обороны Ирана генерал Ахмад Вахиди заявил о продолжающихся шагах Вашингтона по эскалации напряженности в регионе. Он отмечал, что с их помощью группировка ИГ получает плацдарм в Афганистане.
По словам генерала, западная коалиция всегда поддерживала террористов, пытаясь предотвратить их поражение в Ираке и Сирии. Но после того как террористическая организация всё же рухнула, американцы и их союзники начали перемещать «элементы ИГ» в другие страны – в Центральную Азию и Афганистан.
Уточняется, что тюрьма находится на северо-западе Афганистана в провинции Бадгис на подконтрольной боевикам территории.
По данным агентства, террористам удалось бежать благодаря секретной операции, которую провели американские военные, дислоцированные в Афганистане. Случилось это две недели назад.
В сообщении утверждается, что американские морпехи ворвались на территорию тюрьмы и ликвидировали всех ее охранников. После этого военнослужащие посадили в вертолеты около 40 исламистов, являвшихся иностранцами, и транспортировали их в неизвестном направлении.
Эту информацию подтвердил агентству заместитель главы Совета провинции Бадгис Абдулла Афзали.
Ранее бывший министр обороны Ирана генерал Ахмад Вахиди заявил о продолжающихся шагах Вашингтона по эскалации напряженности в регионе. Он отмечал, что с их помощью группировка ИГ получает плацдарм в Афганистане.
По словам генерала, западная коалиция всегда поддерживала террористов, пытаясь предотвратить их поражение в Ираке и Сирии. Но после того как террористическая организация всё же рухнула, американцы и их союзники начали перемещать «элементы ИГ» в другие страны – в Центральную Азию и Афганистан.
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