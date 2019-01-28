Аналитика

Макрон и Меркель включили первую скорость

15
В прошлый вторник канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в северном немецком городе Ахене новое соглашение «О германо-французском сотрудничестве и интеграции». Стороны позиционируют принятый документ как дополнение к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году лидерами двух стран Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем.




«Хромые утки» пришли к новому соглашению о сотрудничестве

Тот договор полувековой давности положил конец многовековой вражде между французами и немцами. По сути, состоялось примирение, превратившее бывших «заклятых врагов» в добрых, надежных партнеров. С тех пор развитие немецко-французских связей стало образцом для Европы, постепенно объединявшейся вокруг общих политических, экономических и культурных целей.

В 2013 году Германия и Франция торжественно отметили 50-летний юбилей Елисейского договора. Тогда же заговорили о дальнейшем расширении сотрудничества двух стран, более тесной координации в вопросах внешней и оборонной политики, экономического взаимодействия.

Осенью 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон вернулся к этой теме. Выступая перед студентами Сорбонны, он высказался за заключение нового соглашения с Германией, которое бы стало неким драйвером стабильности в неспокойную эпоху кризисов. В Сорбонне Макрон заявил о своих планах выйти на более глубокое интеграционное объединение с Германией.

Он, в частности, решил создать общие промышленные кластеры и сопряжённую систему здравоохранения в приграничных районах, когда, например, «неотложки» привозили бы пациентов в ближайшую медицинскую клинику, независимо от её государственной принадлежности.

Однако главным в новом соглашении французскому лидеру виделась синхронизация действий двух стран в области внешней политики, обороны и безопасности, экономики. Макрон предлагал подписать соглашение 22 января 2018 года, в день 55-летия Елисейского договора.

Не получилось. В это время Ангела Меркель на месяцы завязла в формировании нового правительства. В самой Франции накалилась социальная обстановка. Против германо-французской интеграции выступили в странах ЕС. Восточные европейцы увидели в ней реализацию идеи «Европы двух скоростей», крайне непопулярной среди молодых членов Европейского Союза.

Тем не менее, пусть и с опозданием на год, новое соглашение состоялось, хотя внешний фон для него стал ещё более неблагоприятным. Теперь канцлер Меркель теряет своё влияние в стране. В декабре она даже вынуждена была оставить пост лидера христианских демократов.

Горячие дни сейчас и у президента Макрона. К его отставке призывают активисты движения «Жёлтых жилетов». Вот уже два месяца во всех крупных городах Франции они проводят акции протеста, сопровождающиеся стычками с полицией и другими силами правопорядка. Манифестанты обвиняют французские власти в неэффективном управлении страной, отсутствии необходимых мер по борьбе с бедностью, росте цен и налогов.

26 января состоялась уже одиннадцатая волна протестов. Согласно подсчетам МВД Франции, проведённым в Париже, Бордо, Тулузе, Марселе, Монпелье, Дижоне и других городах республики, в субботних манифестациях приняли участие 69 тысяч человек. «Жёлтые жилеты», меж тем, дают другую статистику – более 400 тыс. манифестантов и настаивают на том, что протестное движение во Франции сохраняет свою силу.

На этом негативном фоне эксперты заговорили о лидерах ФРГ и Франции, как о «хромых утках», завершающих свою политическую карьеру. Ахенское соглашение якобы они заключили для того, чтобы оставить о себе историческую память. Против соглашения активно выступили французские и немецкие евроскептики, но в деловых кругах двух стран иное настроение. Они с пониманием отнеслись к решению своих лидеров, и вот почему.

Германия начала «тормозить»


Раздрай в европейском сообществе, протекционистская политика Соединённых Штатов, режим всевозможных санкций и участившиеся торговые войны привели к замедлению темпов роста экономики Старого Света. Разговоры об этом идут с ранней осени. Теперь они получили официальное подтверждение.

В пятницу, 25 января, все ведущие немецкие СМИ облетела фраза президента мюнхенского Института экономических исследований, профессора Клеменса Фюста «Экономика Германии находится в состоянии спада». Так профессор Фюст прокомментировал индекс деловых настроений, ежемесячно подсчитываемый его институтом после опроса 9000 топ-менеджеров немецких предприятий.

Этот индекс признаётся наиболее точным барометром экономической конъюнктуры Германии. Он снижается уже пять месяцев подряд. В январе по сравнению с декабрём индекс потерял ещё 1,9 пункта и упал до 99,1 пункта. В связи с этим мюнхенский институт пересмотрел свой прогноз роста экономики ФРГ на 2019-й год и снизил его с 1,9 до 1,1 процента.

Как пишет Deutsche Welle, «то же самое намерено сделать и правительство ФРГ. Согласно появившимся 25 января сообщениям, оно собирается в конце месяца объявить, что теперь ожидает роста ВВП в этом году всего лишь на 1,0 процента». Как видим, речь идёт не о спаде в экономике, а только о её резком торможении. Но Клеменс Фюст увидел в этом существенные риски.

По его оценкам, ориентированная на экспорт экономика Германии уже страдает от обилия международных политико-экономических проблем. В ближайшие месяцы к ним, скорее всего, добавится жёсткий Brexit. А прекращение свободной и беспошлинной торговли с Великобританией принесёт ощутимый урон немецкому бизнесу.

Похожая ситуация складывается во всей еврозоне. В четверг глава Европейского центрального банка Марио Драги на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне заявил о коррекции оценок ЕЦБ. Если раньше руководство банка рассматривало шансы и риски еврозоны как примерно равные, то теперь в оценках преобладают риски. Как следствие, аналитики снизили ожидания роста ВВП в еврозоне на 2019-й год с 1,8 процента до 1,5 процента.

В свете этих новостей вполне понятно желание руководителей двух крупнейших экономик еврозоны объединить свои силы на новом уровне сотрудничества и минимизировать возникающие риски. Впрочем, надо понимать, что лидерами Германии и Франции двигали не только сиюминутные резоны.

Дорогой Карла Великого?

Это видно по символике, заложенной в Ахенское соглашение. Обратим внимание на выбор места, где Меркель и Макрон заключили пакт «О германо-французском сотрудничестве и интеграции». Это город Ахен – сегодня небольшой и «заштатный», а в раннем Средневековье – столица империи Карла Великого.

Французы и немцы хорошо помнят историю этого правителя Франкского государства. Карлу Великому удалось объединить под своей властью практически все народы нынешней Старой Европы, или, как сейчас говорят, «ядерных» стран ЕС. В могущественное королевство Карла Великого вошли земли современных Германии, Франции, Северной Италии, стран Бенилюкса.

Карл Великий был коронован в Риме папой Львом III как Император Запада. Позднее его империя стала основой Первого германского рейха (Священной Римской империи германской нации). Скрепляя своими подписями в Ахене, где покоится прах Карла Великого, новое соглашение о сотрудничестве двух стран, Меркель и Макрон безусловно дали сигнал Старой Европе о том, что пришло время для интеграции стран ЕС, отнесённых к «первой европейской скорости».

Что же до Восточной Европы, то она в определённой мере уже проявила свой изоляционизм, вначале объединившись в Вышеградскую четвёрку, а позже – в польский проект «Междуморья» (или – «Троеморья»). Попытка поднять свой политический вес в ЕС межгосударственными договорами теперь аукнется ей в полной мере.

Сложно сказать, насколько жизнеспособной станет Ахенская конструкция (некоторые эксперты сравнивают её с союзным государством России и Белоруссии), но очевидно, что в краткосрочной перспективе она окажет заметное влияние на будущее Европы, окончательно поделив её на страны разных скоростей развития.
Автор:
Геннадий Грановский
Использованы фотографии:
Berthold Werner, commons.wikimedia.org
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Франция поверила, что может формировать политическую повестку Европы
Макрон теряет политическое лицо, толком не обретя его
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти