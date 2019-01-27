Стала известна причина задержания россиянина в аэропорту Тель-Авива

В Израиле сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Российской Федерации на территории международного аэропорта Тель-Авива. В сообщении израильских СМИ утверждается, что мужчина принёс с собой беспилотник и осуществлял его запуск над воздушной гаванью имени Бен-Гуриона.Речь идёт о 46-летнем россиянине, который прибыл в Израиль в качестве туриста. Для выяснения всех обстоятельств применения мультикоптера мужчина отправлен в управлении полиции по Тель-Авиву после задержания службой охраны аэропорта. Правоохранительная система вынесла вердикт об аресте россиянина сроком на сутки с возможностью продления.По некоторым данным, мужчина представился как человек, увлекающийся споттинга. Это увлечение, которое связано с наблюдением и съёмкой самолётов различных типов. Различают гражданский, военный и универсальный споттинг. При этом многие споттеры с появлением в открытой продаже мультикоптеров стали использовать для съёмки именно эти средства, однако их применения запрещено над многими аэропортами стран мира в целях безопасности. Но это споттеров далеко не всегда останавливает.Израильская полиция теперь выясняет, был ли споттинг любительским или преследовал иные цели.