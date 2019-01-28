Обзор легендарного "Винтореза"
Вокруг этой винтовки очень долгое время царил ореол таинственности и секретности. О ней было очень мало информации. Благодаря компьютерной игре «Сталкер» её "культовость" увеличилась в разы, и эта винтовка стала предметом обожания для многих любителей стрелкового оружия.
Речь идёт о легендарной снайперской специальной винтовке «Винторез». На протяжении нескольких десятилетий она является символом российского спецназа. Созданный кoнcтpуктopaми П. И. Cepдюкoвым и B.Ф. Kpacникoвым в 80-х годах на ЦНИИТОЧМАШ по заказу военного руководства СССР этот бесшумный снайперский комплекс и по сей день используется подразделениями специального назначения большинства российских силовых структур.
Свою эффективность этот образец оружия продемонстрировал при ведении боевых действий в горах Афганистана, при проведении спецподразделениями диверсионных и контртеррористических операций, а также в борьбе с организованными преступными группировками.
Чем зарекомендовала себя ВСС «Винторез»? Почему она считается очень надёжным и удобным оружием? Ответы на эти и другие вопросы в большом обзоре, подготовленном YouTube-каналом LAZAREV TACTICAL.
Речь идёт о легендарной снайперской специальной винтовке «Винторез». На протяжении нескольких десятилетий она является символом российского спецназа. Созданный кoнcтpуктopaми П. И. Cepдюкoвым и B.Ф. Kpacникoвым в 80-х годах на ЦНИИТОЧМАШ по заказу военного руководства СССР этот бесшумный снайперский комплекс и по сей день используется подразделениями специального назначения большинства российских силовых структур.
Свою эффективность этот образец оружия продемонстрировал при ведении боевых действий в горах Афганистана, при проведении спецподразделениями диверсионных и контртеррористических операций, а также в борьбе с организованными преступными группировками.
Чем зарекомендовала себя ВСС «Винторез»? Почему она считается очень надёжным и удобным оружием? Ответы на эти и другие вопросы в большом обзоре, подготовленном YouTube-каналом LAZAREV TACTICAL.
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