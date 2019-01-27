Франция начинает разработку гиперзвукового оружия
Франция приступает к реализации программы по созданию гиперзвукового оружия, приводит ТАСС заявление министра вооруженных сил страны Флоранс Парли.
Она сообщила, что создаваемый аппарат будет летать со скоростью 5 чисел Маха, а первый испытательный полет запланирован на конец 2021 года.
По ее словам, в настоящее время многие страны оснащаются таким вооружением, и Франция не может себе позволить выжидать. Три из пяти государств-постоянных членов СБ ООН уже реализуют собственные программы создания гиперзвукового оружия: Россия, Китай и США.
Французский проект получил название «Экспериментальный маневрирующий носитель». Головным подрядчиком выбрана авиационно-космическая компания Arianegroup.
Как поясняет агентство AFP, планер на начальном этапе будет устанавливаться на управляемой ракете. Затем на модернизированной ракете средней дальности ASMP. Французские конструкторы уже приступили к разработке гиперзвуковых силовых установок в рамках совершенствования ядерного потенциала.
В итоге должна быть создана гиперзвуковая версия ASMP – авиационная ядерная ракета 4 поколения ASN4G.
При этом Главное управление вооружений DGA при Минобороны Франции признает, что страна имеет пока небольшой опыт «в том, что касается гиперзвуковых технологий и явлений кинетического нагрева».
В свою очередь Генеральный секретариат обороны в своем докладе отметил, что «гиперзвуковые носители на настоящий момент остаются еще крайне несовершенными, в силу чего первые поставки их в войска могут произойти лишь через несколько лет». Причем нельзя исключать, что и после принятия на вооружение изделий будут существовать ограничения относительно их «радиуса действия, точности попадания и доставляемого заряда», говорится в докладе.
Правительство приняло решение заключить контракт на разработку и создание действующего макета-демонстратора гиперзвукового планера,сказала Парли.
Она сообщила, что создаваемый аппарат будет летать со скоростью 5 чисел Маха, а первый испытательный полет запланирован на конец 2021 года.
По ее словам, в настоящее время многие страны оснащаются таким вооружением, и Франция не может себе позволить выжидать. Три из пяти государств-постоянных членов СБ ООН уже реализуют собственные программы создания гиперзвукового оружия: Россия, Китай и США.
Французский проект получил название «Экспериментальный маневрирующий носитель». Головным подрядчиком выбрана авиационно-космическая компания Arianegroup.
Проект станет подлинным технологическим прорывом с точки зрения военного потенциала в целом ряде областей,заявила Парли.
Как поясняет агентство AFP, планер на начальном этапе будет устанавливаться на управляемой ракете. Затем на модернизированной ракете средней дальности ASMP. Французские конструкторы уже приступили к разработке гиперзвуковых силовых установок в рамках совершенствования ядерного потенциала.
В итоге должна быть создана гиперзвуковая версия ASMP – авиационная ядерная ракета 4 поколения ASN4G.
При этом Главное управление вооружений DGA при Минобороны Франции признает, что страна имеет пока небольшой опыт «в том, что касается гиперзвуковых технологий и явлений кинетического нагрева».
В свою очередь Генеральный секретариат обороны в своем докладе отметил, что «гиперзвуковые носители на настоящий момент остаются еще крайне несовершенными, в силу чего первые поставки их в войска могут произойти лишь через несколько лет». Причем нельзя исключать, что и после принятия на вооружение изделий будут существовать ограничения относительно их «радиуса действия, точности попадания и доставляемого заряда», говорится в докладе.
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