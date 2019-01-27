Песков опроверг заявления об "отправке российских бойцов" в Венесуэлу

Нет, конечно. У страха глаза велики.

То, что произошло, свидетельствует о 100-процентной синхронизации действий с США.

Почему бы Парижу самому не провести досрочные выборы президента, ведь там тоже массовые протесты.

Российские власти прокомментировали публикации западных СМИ, в которых было заявлено, что из РФ в Венесуэлу через Гавану (Куба) якобы направлены около 400 «бойцов». При этом опубликовавшие такого рода данные заявляли о 400 то «российских военнослужащих», то «наёмников». Якобы эти люди взяли под охрану президента Венесуэлы Николаса Мадуро.Данные такого рода комментирует глава кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков.В программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос об отправке кадровых военнослужащих или наёмников, Песков заявил буквально следующее:Отправку в Венесуэлу неких вооружённых российских бойцов отрицает и посол России в Каракасе.Пресс-секретарь президента России добавил, что ситуация в Венесуэле по-настоящему сложная, но вместо того, чтобы помочь её разрешить, западные страны во главе с США лишь усугубляют политический кризис.Напомним, что Вашингтон практически мгновенно признал «исполняющим обязанности президента» Венесуэлы Хуана Гуаидо, когда тот самопровозгласил себя таковым во время митинга. После этого в американской прессе вышла статья о том, что Гуаидо заявил о своём «президентстве» после ночного разговора по телефону с представителями Белого дома. Те, позвонив, пообещали ему поддержку.Песков прокомментировал и это:На этом фоне президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал западные страны отказаться от ультиматумов по проведению досрочных выборов. Напомним, что такие ультиматумы выдвинули сразу несколько стран Европы, включая Британию, Германию, Францию и Испанию. Мадуро «дали» 8 суток на организацию и проведение досрочного голосование по кандидатуре президента. Официальный Каракас, обращаясь к властям Франции и комментируя этот ультиматум, съязвил:А официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала европейские страны, объявившие ультиматум, «единым хором», члены которого «поют» по одним и тем же нотам, одновременно.