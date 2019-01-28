Вашингтон готовится к военной интервенции в Венесуэлу?

Когда дело доходит до вмешательства в выборы других государств, никто не делает это лучше, чем Соединенные Штаты. Недавние события в Венесуэле и одновременное признание Хуана Гуайдо президентом этой страны являются очередным доказательством этого факта.Гуайдо, который недавно был избран главой Национального собрания Венесуэлы, 23 января объявил себя временным главой государства. Его заявление было практически сразу же поддержано правительствами Бразилии, Колумбии и США. Позднее к ним присоединились Канада и Коста-Рика. Разумно предположить, что мятежник Гуайдо не сделал бы своего заявления, пока не был бы абсолютно уверен в поддержке Вашингтона. Американская администрация пытается свергнуть легитимное правительство, созданное движением «Боливарианская революция», еще с 1998 года, поэтому сомневаться в причастности ЦРУ и других спецслужб к происходящему в Каракасе не приходится.Гуайдо является членом партии «Народная воля», сторонники которой исповедуют идеологию неолиберального капитализма и, соответственно, выступают против любой формы социализма. В составе коалиции из других правоориентированных партий «Народная воля» спровоцировала протесты против боливарианского правительства. Так называемые народовольцы поддержали санкции в отношении венесуэльской экономики, которые привели миллионы жителей страны к глубокой нищете. Исходя из обычной практики применения ограничительных мер, можно предположить, что с помощью этого инструмента в Вашингтоне рассчитывают, что наиболее пострадавшие от санкций венесуэльцы выступят против правительства.Почему американская администрация так обеспокоена тем, что происходит в Венесуэле? По аналогии с событиями на Ближнем Востоке справедливо считать главной причиной нефть. Запасы «черного золота», которыми обладает Венесуэла, оцениваются как крупнейшие в мире. До недавнего времени несколько компаний перерабатывали тяжелую сырую венесуэльскую нефть на своих нефтеперерабатывающих заводах вдоль побережья США. После ужесточения Вашингтоном санкций большинство этих компаний либо приостановили работу, либо перенесли операции по переработке за пределы Соединенных Штатов. Если правительство Трампа ужесточит санкции еще больше, прекратив импорт нефти из Венесуэлы, экономические последствия будут ощущаться не только в этой стране. Фактически цены на нефть уже выросли на следующий день после самозваного вступления Гуайдо в должность главы венесуэльского государства.Мир уже стал свидетелем тому, на что готовы пойти горячие головы из американского политического истеблишмента ради ресурсов. Вероятен сценарий, при котором вооруженные контингенты из Бразилии и Колумбии попытаются совершить государственный переворот в Каракасе (спланированный в Пентагоне, как это было в Чили) под видом «восстановления стабильности» после гражданских беспорядков. К сожалению, очень немногие политики в США будут выступать против возможных авантюр Трампа в Венесуэле. Они уже привыкли к мысли, что боливарианская революция – смертельный враг. Как и в случае с Вьетнамом, любая антивоенная оппозиция должна начинаться с низов и на улицах.