Германия начала «переосмысление» Ленинградской блокады

«Жители этого города-героя отдали в блокаде все, чтобы сохранить свой прекрасный дом: хотя люди умирали от холода и голода, они предпочитали не вырубать деревья в ботаническом саду. Некоторые тропические деревья, возможно, дали бы минуту тепла, но в конечном итоге не спасли бы человеческие жизни. Но уход за ботаническим садом дал жителям города нечто бесценное: человечность. Даже в блокаде можно думать о будущем, можно думать о других…

Сходите на Пискаревское кладбище в Петербурге, послушайте классическую музыку, которая играет там двадцать четыре часа в сутки, посмотрите на огромные каменные плиты, которые покрывают одну из самых больших в истории общих могил. Подумайте о тех людях, которых более миллиона, которые в блокаде Ленинграда пали за свой город, свою свободу, свою землю, а также за мирное будущее. За то, чтобы в будущем в их городе были тропические деревья и удивительной красоты архитектура. Для того, чтобы будущее было».

Конечной целью информационной войны против России является абсолютная дегуманизация, расчеловечивание нашего народа и его демонизация, в свете чего любые действия, предпринимаемые против него, будут признаны не только абсолютно допустимыми, но и совершенно необходимыми.В 18-20 веках в Европе и США «обосновывали» эксплуатацию и рабство и (или) уничтожение «примитивных» народов, первоначально с религиозной, а затем и с «научной» точки зрения.Так, например, «необходимость» превращать африканцев в рабов объяснялась библейским преданием о проклятии, которому Ной подверг своего сына Хама, чьи дети должны были быть в услужении у Сима и Еафета. А их геноцид — библейским же описанием, как Иегова повелел иудеям истребить всех ханаан, живущих на земле обетованной (американские поселенцы и другие англосаксонские колонизаторы любили себя сравнивать с иудеями, вышедшими из Египта и идущими в Святую землю).«Дикарей» (африканские и азиатские народы, индейцев) изображали совершенными чудовищами, людоедами, в которых нет ничего человеческого, и объясняли, что для них будет только лучше, если белые люди заберут себе их земли и богатства. А их самих превратят в рабов или вообще уничтожат – поскольку такая жизнь им самим в тягость. Я не шучу и не утрирую: в XIX веке в Европе было сколько угодно подобного рода «трудов». Собственно, нацисты не придумали ничего нового, взяв за основу «труды» англосаксонских и французских теоретиков.И все это в несколько измененной, более мягкой, «политкорректной» форме легло в основу идей европоцентризма, являющегося базовой идеологией Запада. Которая замешана на столь же крутом расизме, как и полсотни лет назад, пусть и в несколько видоизмененной форме.Возвращаясь к «российскому вопросу», не на шутку тревожащему Запад, необходимо отметить, что информационные борцы против России сталкиваются с двумя главными проблемами. Первая из них заключается в том, что русские и большая часть других народов, населяющих нашу страну, – белые. То есть принадлежат к европеоидной расе и являются европейцами, причем куда более ярко выраженными, чем многие жители Западной и Центральной Европы. То есть мы не похожи на «дикарей-каннибалов» геббельсовской пропаганды, и скрыть этот факт в сегодняшнюю информационную эпоху и век Интернета невозможно. Именно это создает серьезное препятствие для нашего расчеловечивания в сознании жителей ЕС и США.Вторым препятствием является факт победы нашей страны над фашизмом и спасения ею Европы, что рушит весь информационный «карточный домик» представлений о России как вековечном источнике и очаге абсолютного зла. И вот этот вопрос и является сегодня чуть ли не главным направлением пропагандистского удара.Подвергнуть ревизии историю и результаты Второй мировой войны всеми силами стремятся сегодня все враги нашей страны и народа, как внешние, так и внутренние. Ради этого даже родили чудовищный по своему запредельному цинизму термин – «победобесие».Причем сегодня к этому ревизионизму подключились и немецкие ресурсы, в основном державшиеся ранее в стороне.Так, германское издание Süddeutsche Zeitung на днях опубликовало статью, в которой было подвергнуто жесткой критике празднование очередной годовщины снятия Ленинградской блокады. Автор материала — журналистка Зильке Бигальке.В своем опусе она не называет в качестве виновников происшедшей более семидесяти лет назад масштабной трагедии и геноцида гитлеровские, финские и испанские («Голубая дивизия») войска, зато делает вполне отчетливые намеки на то, что ответственность за гибель людей (от 600 000 до 1 500 000, по разным данным) несет советское руководство, не сдавшее город на милость победителю.Она пытается опровергнуть мнение, что жертвы блокады отдали свою жизнь в борьбе за победу советского народа, поскольку подобным утверждением российское руководство стремится сделать их гибель «как будто оправданной». И подобные намерения Кремля, по мнению фрау Бигальке, «умаляют случившееся, и это опасно».В действительности автор полагает, что люди никакого героизма не проявляли, поскольку в их смерти от голода не было их выбора, которого они были лишены властями.Чтобы опровергнуть это утверждение, можно привести недавнее высказывание члена комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Оудекки Лооне, с Кремлем, как мы понимаем, она не связана.Эстонский парламентарий заявила:Можно привести множество других примеров вполне осознанного выбора и потрясающего героизма. Вспомним Даниила Ивановича Кютинена — пекаря блокадного Ленинграда, умершего от истощения прямо на работе, но не прикоснувшегося к хлебу, который он же выпекал.Можно вспомнить сотрудников Всесоюзного института растениеводства, которые умирали от голода, но не тронули уникальную Вавиловскую коллекцию селекционных семян. Работников Ленинградского зоопарка, которым не пришло в голову ради своего спасения съесть своих питомцев. Более того, они носили ведрами с прорубей на Неве воду, часто под обстрелом, согревали ее и обливали бегемота, чтобы его кожа не пересохла.Можно привести еще тысячи примеров, подтверждающих, что жизнь каждого ленинградца в то время была подвигом – невероятным и вполне осознанным. Старушки, спасшей своего кота. Человека, отдавшего свой хлеб ребенку.Страдающего от дистрофии «белобилетника», несшего несмотря на это вахту на посту ПВО на иссеченных осколками крышах города. И меньше всего их действия были связанны с указаниями начальства.Теперь насчет возможности спасения жителей Ленинграда ценой сдачи города. Прежде всего отметим, что, если бы такое произошло, но нацисты, даже если бы они и имели такое желание, не смогли бы накормить и лечить население умирающего от голода и болезней города-миллионника. У них просто не было необходимых для этого «свободных» ресурсов. Напомним, что они не могли осенью 41-го накормить даже военнопленных, большая часть которых не пережила последовавшую страшную зиму.Да и не собирались гитлеровцы кормить ленинградцев. Сегодня доступны документы, подтверждающие намерение нацистов уничтожить население города-героя. И тем, кто сегодня обвиняет советское руководство, в том, что они Ленинград не сдали, прекрасно это известно, в отличие от блокадников, которые могли об этом только догадываться.Как мы знаем, до недавнего времени германские пропагандисты избегали «ревизии» Второй мировой войны, даже во времена глобального противостояния 50-90-х годов прошлого столетия. И тот факт, что теперь они получили на это отмашку, говорит о том, что информационная война против России приближается к своему апогею. Неслучайно выбрана в качестве объекта провокации Ленинградская блокада. Это один из самых страшных аспектов войны, память о котором до сих пор отзывается страшной болью в душе нашего народа.Теперь можно ожидать, что германские и другие западные СМИ начнут писать, что и героизм нашего народа – свидетельство его «звериной, нечеловеческой сущности», связанной «с непониманием ценности жизни» или даже с «отсутствием самосознания». Именно такие «объяснения» можно встретить в мемуарах эсэсовцев, которые, несомненно, будут востребованы нынешними пропагандистами. Западное общество вновь готовят к тому, чтобы начать «наказывать» русских за преступления, которые они не совершали, и за те «звериные черты», которые выдуманы и приписаны нам пропагандистами.В свете происходящего стремление некоторых наших руководителей убедить Запад в том, что он заблуждается на наш счет, что «мы — хорошие», говорит в лучшем случае об их непрофессионализме, непонимании ситуации и, следовательно, о несоответствии занимаемой должности.