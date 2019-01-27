Посол РФ: память об Освенциме – это вакцина от военных авантюр

Мы видим, что в мире нарастает нестабильность. Особую тревогу вызывает то, что во многих странах ослабевает вакцина от заразы нацизма и от соблазнов разного рода военных авантюр,

Приезжая сюда, мы всякий раз испытывает потрясение, которое с годами не ослабевает. В этом и заключается высокое предназначение музея, созданного на месте бывшего лагеря смерти: хранить и передавать другим поколениям память о том, к каким ужасающим последствиям могут привести вера в собственную исключительность, в свое право решать судьбы целых народов,

Поэтому с оскорблением памяти предков, раздавивших фашизм, Россия не примирится никогда. И пусть ни у кого не будет иллюзий на этот счет,