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Посол РФ: память об Освенциме – это вакцина от военных авантюр

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Память о трагической истории концлагеря Аушвиц-Биркенау должна навеки сохраниться в человеческих сердцах, передаваться из поколения в поколение, чтобы предотвратить историческую амнезию и военные авантюры, передает ТАСС заявление посла РФ в Польше Сергея Андреева на мероприятиях в Освенциме по случаю 74 годовщины освобождения лагеря смерти.

Посол РФ: память об Освенциме – это вакцина от военных авантюр



Мы видим, что в мире нарастает нестабильность. Особую тревогу вызывает то, что во многих странах ослабевает вакцина от заразы нацизма и от соблазнов разного рода военных авантюр,
сказал Андреев.

Он отметил, что силовые решения всё больше воспринимаются как нечто допустимое и обыденное.

Смириться с этим нельзя, ведь на протяжении десятилетий память о Второй мировой и ее жертвах была мощнейшим фактором отторжения самой идеи войны: «Никогда больше!», указал дипломат.

Приезжая сюда, мы всякий раз испытывает потрясение, которое с годами не ослабевает. В этом и заключается высокое предназначение музея, созданного на месте бывшего лагеря смерти: хранить и передавать другим поколениям память о том, к каким ужасающим последствиям могут привести вера в собственную исключительность, в свое право решать судьбы целых народов,
сказал российский посол.

По его словам, россиянам нередко приходится отвечать на вопрос, почему они вновь и вновь возвращаются к истории последней мировой войны, почему так бескомпромиссно реагируют на попытки переписать или подкорректировать эту историю.

«Мы ценим вклад в Победу наших союзников, но большая доля лучших сил гитлеровской армии была перемолота на советско-германском фронте», отметил дипломат, добавив, что помнить «помнить о жертвах – наш долг, гордиться победой – наше неоспоримое право».

Поэтому с оскорблением памяти предков, раздавивших фашизм, Россия не примирится никогда. И пусть ни у кого не будет иллюзий на этот счет,
заявил Андреев.

Напомним, комплекс близ Освенцима, создан фашистами в 1940 году. В него входили 45 концлагерей, самым крупным из которых был Биркенау (Бжезинка). Весь этот комплекс называют Аушвиц-Биркенау.

Там фашисты уничтожили более 1 млн. евреев, а также поляков и советских военнопленных. В общей сложности в лагерях погибло от 1,5 до 2 млн. человек, в том числе 15 тыс. советских граждан.

При освобождении комплекса концлагерей 27 января 1945 года погибли более 200 советских военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://aleshru.livejournal.com
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