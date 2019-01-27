Президент официально переименовал военные кафедры

Президентом России подписан указ, который предусматривает изменение официального названия военных факультетов вузов страны. Ранее за таким образовательным направлением успело закрепиться понятие военных кафедр. После череды реформ произошла замена военных кафедр на ВУЦ – военные учебные центры.Указом главы государства теперь ВУЦ (военные учебные центры) получают официальный статус. При этом нужно напомнить, что в середине прошлого года президентом был подписан закон, который и подразумевает замену военных кафедр в гражданских вузах теми самыми военными учебными центрами.Новая система подготовки военнослужащих на базе гражданских вузов имеет ряд изменений в сравнении с тем, что было ранее. В частности, речь идёт о нескольких уровнях подготовки, в том числе с последующим пополнением студентом (курсантом) резерва Вооружённых сил.На сегодняшний день в вузах России действуют 87 военных кафедр. Новые военные учебные центры, в которые превращаются военные кафедры, позволяют вести подготовку в том числе сержантского состава. Общее число военно-учётных специальностей – более сотни.В силу президентский указ вступает в силу с 31 января.