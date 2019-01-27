Сенатор Морозов согласился поехать в Киев на дуэль с украинским депутатом
Член Совета Федерации Игорь Морозов согласился встретиться в Киеве с депутатом Рады Бориславом Березой для проведения дуэли, приводит слова российского сенатора радиостанция Говорит Москва.
По словам парламентария, если поездку в Киев ему не одобрят, то он предложит Березе третью страну для поединка.
Напомним, в четверг на полях ПАСЕ редактор «Европейской правды» (Украина) Сергей Сидоренко оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, а затем депутат Верховной рады Борислав Береза преградил ей доступ к вице-спикеру Ирине Геращенко, не дав задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
После этого Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, предложив тому назвать место и время. В качестве оружия он выбрал пистолет «Удав».
Береза ответил, что ждет противника 4 февраля в полдень у входа в Верховную раду. С оружием он еще не определился, но готов воспитать «сенатора рязанского разлива» вожжами или оглоблей. Он уточнил, что здание Рады находится по адресу ул. Грушевского, 5.
Позже пост в «Фейсбуке», в котором Морозов вызвал Березу на поединок, был удален. Об этом парламентарий узнал от корреспондента радиостанции. Через некоторое время Морозов сообщил, что его аккаунт был взломан.
Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос (с руководством),сказал Морозов.
По словам парламентария, если поездку в Киев ему не одобрят, то он предложит Березе третью страну для поединка.
Напомним, в четверг на полях ПАСЕ редактор «Европейской правды» (Украина) Сергей Сидоренко оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, а затем депутат Верховной рады Борислав Береза преградил ей доступ к вице-спикеру Ирине Геращенко, не дав задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.
После этого Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, предложив тому назвать место и время. В качестве оружия он выбрал пистолет «Удав».
Береза ответил, что ждет противника 4 февраля в полдень у входа в Верховную раду. С оружием он еще не определился, но готов воспитать «сенатора рязанского разлива» вожжами или оглоблей. Он уточнил, что здание Рады находится по адресу ул. Грушевского, 5.
Позже пост в «Фейсбуке», в котором Морозов вызвал Березу на поединок, был удален. Об этом парламентарий узнал от корреспондента радиостанции. Через некоторое время Морозов сообщил, что его аккаунт был взломан.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/morozov_in
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