Сенатор Морозов согласился поехать в Киев на дуэль с украинским депутатом

Это же официальная поездка на Украину. Буду обсуждать этот вопрос (с руководством),

Член Совета Федерации Игорь Морозов согласился встретиться в Киеве с депутатом Рады Бориславом Березой для проведения дуэли, приводит слова российского сенатора радиостанция Говорит Москва сказал Морозов.По словам парламентария, если поездку в Киев ему не одобрят, то он предложит Березе третью страну для поединка.Напомним, в четверг на полях ПАСЕ редактор «Европейской правды» (Украина) Сергей Сидоренко оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву, а затем депутат Верховной рады Борислав Береза преградил ей доступ к вице-спикеру Ирине Геращенко, не дав задать вопрос об удерживаемых на Украине россиянах.После этого Морозов вызвал украинского депутата на дуэль, предложив тому назвать место и время. В качестве оружия он выбрал пистолет «Удав».Береза ответил, что ждет противника 4 февраля в полдень у входа в Верховную раду. С оружием он еще не определился, но готов воспитать «сенатора рязанского разлива» вожжами или оглоблей. Он уточнил, что здание Рады находится по адресу ул. Грушевского, 5.Позже пост в «Фейсбуке», в котором Морозов вызвал Березу на поединок, был удален. Об этом парламентарий узнал от корреспондента радиостанции. Через некоторое время Морозов сообщил, что его аккаунт был взломан.