Венесуэла. Сказки о демократии

На этот раз драматические события происходят в очень далёкой от нас стране — в Венесуэле, но обозреватели находят много общего между ними и событиями на Украине времён госпереворота 2013-2014 годов. Действительно, признание США провозгласившего себя на митинге своих сторонников «временным президентом» Хуана Гуаидо очень напоминает признание ими же и.о. президента Турчинова. Опять мы видим стандартные обвинения Госдепа США в тирании, коррупции и утрате легитимности законным президентом, на этот раз президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Уже вполне очевидно, если США обвиняют какого-то политика в коррупции, значит, обвинить его, по большому счёту, не в чем, и он преследуется по политическим мотивам.Но главное не в этих одинаковых или похожих деталях госпереворотов в Венесуэле и на Украине, главное в том, что опять США и их вассалы под флагом демократии уничтожают независимую от них страну, свергают её законно избранного президента Николаса Мадуро, чтобы поставить вместо него свою марионетку. Госсекретарь США Майк Помпео в СБ ООН призвал поддержать «стремящихся к демократии в Венесуэле противников правительства Николаса Мадуро». Фальшивую пробирку госсекретаря Колина Пауэлла, которой он размахивал в своё время в ООН, Майк Помпео заменил на «пробирку с демократией».Майк Помпео пошёл дальше Колина Пауэлла и заявил, что президента Николаса Мадуро поддерживают те страны, «в которых также наблюдаются проблемы с демократией», имея в виду в первую очередь Россию и Китай. Нам же пора сказать, что у США и Запада наблюдаются проблемы с совестью и даже больше того.Эти «святые демократии» душат очередную выбранную в качестве жертвы страну экономической блокадой и обвиняют её лидера в экономическом кризисе, объявляют незаконным диктатором и коррупционером, чтобы добить госпереворотом. Кто они после этого? Да, тоталитарные демократии, так же обвинял свои жертвы и глава фашистской демократии Адольф Гитлер. Западные «демократии» выродились во вполне тоталитарные олигархические режимы, и в Венесуэле опять показывают своё настоящее лицо.Венесуэла от нас очень далеко, дальше, чем Куба. Чем мы, в таком случае, можем ей помочь? Нужно помогать тем, чем можем: дипломатически, политически, экономически и финансово: это деньги не «на ветер», а на борьбу с США. Этим мы помогаем сами себе в противостоянии с Западом. Это не пустые траты, как кричат наши проамериканские «демократы». Для России и Китая это шанс зайти в «мягкое подбрюшье» США, защищая латиноамериканские страны от диктата и грабежа США. Да, это не простая задача, а кто сказал, что будет легко? США уже зашли в наше «мягкое подбрюшье».Наши очень либеральные «демократы» вроде Рыбакова требуют, чтобы Россия немедленно уходила из Венесуэлы, потому что они ловят рыбу для США. Если исходить из интересов России, нужно помогать законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, насколько это возможно, исключая только военное вмешательство. Даже если американцам удастся их очередной госпереворот, чем дольше продержится президент Николас Мадуро, тем лучше для нас: тем больше мы создадим проблем нашим «коллегам» из США. Это как бы очевидно, но, вообще, ситуация даёт и другие возможности для наказания Америки.Можно использовать вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы как повод для политического удара по Западу, громко сказав о нём как сообществе «тоталитарных демократий», родивших в своё время и гитлеровский режим, и вот опять рождающих раз за разом диктаторские и неонацистские режимы, как на Украине, разрушающих суверенные государства. Пора начинать разоблачать их сказки о демократии как «власти народа» или «демократических ценностей». Все их «ценности» заслоняет желание жить за чужой счёт, грабя всех, до кого дотянутся руки.Вообще, сколько можно слушать сказки Запада о своей замечательной «демократии»? Этого своекорыстного сказочника! Но мы всё верим, особенно наши либеральные «друзья народа», что все блага – от демократии! Раньше верили, что все блага – от коммунизма, до него – от Бога, теперь вот верим, что от демократии, как «единственно верной». И не замечаем тоталитаризма Запада, что себя он относит к высшему сорту «западной демократии», а всех остальных – ко второму сорту «развивающихся стран».Не пора ли вводить санкции против США и их наиболее злостных сателлитов за вмешательство во внутренние дела Венесуэлы? Пусть символические, но здесь важен этот факт сам по себе, что мы не будем оставлять безнаказанными покушения на убийство независимых государств. На войне как на войне, а Россия на гибридной войне с США и Западом, и в связи с покушением США на Венесуэлу мы имеем право нанести по ним ответный информационно-политический удар. И за «дело Скрипалей» тоже.