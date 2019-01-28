Операция в Могадишо: полный провал американского спецназа

История ХХ века знает множество примеров военного вмешательства США во внутренние дела других государств. Самый яркий – вьетнамская война, а уж интервенций в страны Центральной Америки и Карибского бассейна просто не сосчитать. Как правило, американской армии чаще всего улыбалась удача: сказывались военно-технические преимущества, хорошая подготовка.Даже Вьетнаму, при активной помощи СССР, Китая, других стран соцлагеря, при наличии многочисленного населения потребовались многие годы на то, чтобы заставить американских оккупантов изменить свои планы.Но бывали в истории американских интервенций и примеры моментальных фиаско. Так, американским военным очень хорошо «дали по рогам» в Сомали.Сомали – не Вьетнам. Численность населения намного меньше, очень сильны межклановые противоречия, ландшафт местности не располагает к партизанской войне. Но именно здесь американские солдаты, да не просто «пехота», а знаменитые рейнджеры, потерпели одно из самых сокрушительных поражений за всю свою историю.В октябре 2018 года исполнилось 25 лет с того момента, как в столице Сомали Могадишо американский спецназ был разгромлен боевиками одного из полевых командиров – генерала Мохаммеда Фараха Айдида. Но, прежде чем рассказать об обстоятельствах этой провальной операции, нужно вкратце ознакомить читателя с теми событиями, что развернулись на Африканском Роге незадолго до этого.В 1988 году в Сомали началась гражданская война. Правивший в стране диктатор генерал Мохаммед Сиад Барре (на фото) попытался подавить выступления оппозиции. На первых порах ему это удавалось. В период с 1988 по 1990 годы погибло не менее 60 тысяч человек. Террор носил племенной характер – политические взгляды в большинстве африканских государств являются лишь «ширмой» для трайбализма. Вот и Барре развернул репрессии против представителей клана исаак, с которым соперничали кланы огаден и марехан к которым по матери и отцу принадлежал диктатор.Тем не менее, к 1990 году Барре утратил рычаги контроля над ситуацией. Против Барре выступили многие его генералы, в том числе и Мухаммед Фарах Айдид из клана хавийя. В принципе, Барре был виноват сам, так как в свое время обидел Айдида, «закрыв» его на шесть лет в тюрьму. Затем Айдида освободили и «реабилитировали», восстановив на высоких постах, но обиду генерал затаил. И в 1989 году, когда в стране началась гражданская война, он выступил против Барре.В 1992 году тогдашний американский президент Джордж Буш-старший получил разрешение Совета Безопасности ООН на отправку в Сомали внушительного военного контингента – с миротворческими целями. Понятно, что на самом деле США хотели укрепить свое влияние на Африканском Роге.Интересно, что на первом этапе операции американские солдаты успешно справлялись с поставленной задачей. Им удалось утихомирить многие повстанческие группировки, в Сомали даже было создано правительство, признанное ООН. Но генерал Айдид (на фото) упорно не желал его признавать и рассчитывать взять власть в свои руки. Верные Айдиду формирования приступили к атакам на миротворцев.В ответ американцы атаковали позиции боевиков, но, как им и свойственно, не особо разбирались, где боевики, а где – мирные жители. В результате, 12 июля 1993 года американские войска нанесли ракетные и бомбовые удары по ряду строений в Могадишо. Погибли шестьдесят мирных жителей. Этого оказалось достаточно, чтобы значительная часть сомалийцев поддержала Мухаммеда Фараха Айдида. Американских солдат стали считать интервентами и развернули против них настоящую партизанскую войну. Воевать же сомалийцы любили, не зря считаясь одним из самых воинственных народов в Северо-Восточной Африке.Однако американское командование было настроено решить вопрос с Айдидом самым радикальным образом. Для его уничтожения была создана специальная группа в составе подразделений 75-го парашютно-десантного полка специального назначения и знаменитого 1-го полка специального назначения сухопутных войск США «Дельта». На 3 октября 1993 года американцы запланировали очередной рейд с целью выявить место, где находились ближайшие соратники генерала и попытаться их захватить.Для проведения операции были выделены следующие силы. Во-первых, это была 3-я рота (рота «С») 1-го полка СпН СВ «Дельта» численностью в 50 человек. На нее возлагалась задача по захвату здания. Во-вторых, это была 2-я парашютно-десантная рота 3-го батальона 75-го парашютно-десантного полка специального назначения, численностью в 75 человек. В-третьих, это была группа эвакуации из числа военнослужащих полка «Дельта», 75-го полка спецназа и полка спецназа ВМС. В-четвертых, была создана группа авиационного прикрытия в составе вертолетов армейской авиации и разведывательного самолета морской авиации.Штурм здания и захват пленных, кстати, были проведены успешно. В руках американцев оказалось 24 сомалийских боевика, включая и двух министров Фараха Айдида. Однако дальнейшие события развернулись совсем не лучшим образом для американских спецназовцев. Подразделение оказалось блокированным, а огонь по американцам начали вести даже случайные прохожие, включая женщин и детей.Из РПГ был сбит вертолет MH-60 «Блэк Хок». Двое находившихся в нем военнослужащих погибли сразу, двое были тяжело ранены и их удалось эвакуировать, а вот двое раненых остались на месте боя, поскольку их не смогли забрать из-за сильного огня противника. Тем временем, сомалийцам удалось сбить второй вертолет MH-60 (позывной «Супер-64-й»).В район операции были срочно переброшены все находившиеся в Могадишо американские спецназовцы, включая даже тыловиков. Но и этих сил оказалось недостаточно, чтобы эвакуировать раненых. В итоге, спустя четыре часа после начала операции, командование американского спецназа обратилось за помощью к командованию Сил ООН в Могадишо. На помощь «застрявшим» американцам были направлены части 10-й горной дивизии сухопутных войск США, мотопехотные подразделения сухопутных войск миротворческого контингента Малайзии на бронетранспортерах и танки сухопутных войск миротворческого контингента Пакистана.Американским, пакистанским и малазийским военным удалось прорваться к месту проведения операции не скоро. Лишь около 05:30 утра следующего дня была начата операция по эвакуации блокированных подразделений. Но здесь эвакуировавшие американских спецназовцев миротворцы столкнулись с новой напастью – не хватило мест в бронетранспортерах. Часть спецназовцев двинулась пешком под прикрытием бронетранспортеров, но вскоре выбилась из сил и оказалась в кварталах Могадишо до прикрытия. Тем не менее, во время броска по городу, который получил в военно-исторической литературе название «Могадишской мили», ни один военнослужащий не погиб.К половине седьмого утра эвакуированные американские солдаты и сопровождавшие их бронетранспортеры ООН прибыли к стадиону, находившемуся под контролем пакистанского подразделения.Пришло время подсчитать первые потери и они были весьма внушительными. Оказалось, что погибли 13 американских и 1 малазийский военнослужащие, 74 американских и 2 пакистанских военных получили ранения, а еще 6 человек пропали без вести. Вскоре выяснилось, что пятеро из пропавших без вести также погибли, а уорент-офицер М. Дюрант попал в плен к сомалийцам. Впоследствии Майка Дюранта освободили, но в любом случае потери американского спецназа оказали сильнейшее деморализующее влияние на военнослужащих.Естественно, что сомалийцев погибло куда больше, чем американцев. Количество потерь боевиков Айдида и мирных жителей даже не подсчитали, по примерным оценкам речь шла о 1500 – 2000 человек. Многие мирные жители были убиты случайным огнем, другие сами подхватывали автоматы и вступали в бой с американцами. Среди погибших были женщины, подростки и дети.В Соединенных Штатах общественное мнение также отреагировало на события в Сомали весьма бурно. Весь мир обошли кадры, где сомалийские партизаны таскали по улице Могадишо израненное тело бойца «Дельты». Тогда, в 1993 году, еще не ушли в прошлое воспоминания о войне во Вьетнаме. И многим американцам показалось, что администрация втянула страну в новую чужую войну, на этот раз – в Сомали. Поскольку американские войска в Сомали отправлял Джордж Буш, а с января 1993 года президентом был уже Билл Клинтон, последнему не стоило особых усилий изменить американскую политику в отношении Сомали. Более того, это лишь прибавляло ему рейтинг.После фиаско в Могадишо Билл Клинтон отдал приказ о немедленном прекращении любых военных операций в Сомали против войск Фараха Айдида. Исключения допускались лишь для оборонительных действий. Президент пообещал вывести войска США из Сомали до 31 марта 1994 года. Но Вашингтон все же решил сохранить лицо сильной державы. Для этого к берегам Сомали были направлены корабли ВМС США. Их задача была напугать Айдида началом крупномасштабной операции, чтобы принудить его заключить мир.В случае заключения мира Соединенные Штаты не выглядели бы проигравшей стороной в столкновении с формированиями сомалийского полевого командира. Айдид, в планы которого война с США также не входила, согласился на перемирие и в доказательство своих намерений освободил захваченного пилота вертолета уорент-офицера Майка Дюранта. Но ажиотаж в самих США не спадал. Министр обороны США Лес Эспин был вынужден 15 декабря подать в отставку. Затем с территории страны были выведены почти все американские военнослужащие. К марту 1994 года, как и обещал Клинтон, в Сомали не осталось ни одного американского солдата.Администрация США на несколько последующих лет сократила участие войск США в миротворческих операциях за рубежом. Клинтон пытался успокоить общественное мнение. Что касается гражданской войны в Сомали, то она продолжилась без всякой надежды на завершение. Жертвой этой войны пал и сам Мухаммед Фарах Айдид. Он был тяжело ранен летом 1996 года, во время боев в могадишском районе Медина, и скончался 1 августа 1996 года от сердечного приступа. Последователи Мухаммеда Фараха Айдида уже так и не смогли восстановить былое влияние своего почившего лидера и утратили позиции в политической жизни страны.Не менее интересна и судьба Хусейна Фараха Айдида – сына Мухаммеда Фараха Айдида. В далеком 1979 году он эмигрировал в США и поступил на службу в американскую армию. Хусейн служил в Корпусе морской пехоты США, дослужился до звания капрала, участвовал в войне в Персидском заливе, а затем был направлен в Сомали, так как оказался единственным американским военнослужащим, владевшим сомалийским языком.Именно он участвовал в переговорах с собственным отцом об освобождении захваченного уорент-офицера Дюранта. И отцу удалось убедить Хусейна вернуться в Сомали. Хусейн, которого в США ждала лишь дальнейшая служба на унтер-офицерских должностях в морской пехоте, или труд офисного работника, решил перебраться на историческую родину. После смерти отца он на некоторое время возглавил их сторонников и был провозглашен временным президентом Сомали.Урок боев в Могадишо в любом случае был крайне значительным для американской армии. Вашингтону вновь дали понять, что значит воевать с вооруженным и бесстрашным народом. И, как показали дальнейшие события, на какое-то время действительно удалось немного унять агрессивных американцев, которые стали воздерживаться от боевых действий в других странах.Но прошло несколько лет, и опять пошли интервенции в Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию и так далее. Правда, после печального опыта Могадишо американское командование стало начинать операции с ковровых бомбардировок, не желая вновь жертвовать своими солдатами.