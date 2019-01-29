Боевые самолёты. Палубные истребители
Да, наконец-то пришло время для правильного разговора о «Зеро»! Именно в компании себе подобных, в обществе тех, с кем «Зеро» скрещивал пулеметные трассы, а не совершенно невнятных сухопутных истребителей или (о ужас!) истребителей-бомбардировщиков.
Первый в истории взлет с палубы корабля был осуществлен 14 ноября 1910 года американским летчиком Юджином Эли на истребителе «Кертисс». Им же 18 января 1911 года была произведена посадка на палубный настил крейсера «Пенсильвания». Эти две даты являются днями рождения палубной авиации.
Конечно, это был первый шажок, но к началу Второй Мировой войны палубная авиация стала таковой. То есть, оружием, способным наносить урон противнику. И уже с 30-х годов прошлого века начались разработки самолетов специально для нужд палубной морской авиации.
Да, список стран, входящих в сегодняшний обзор, откровенно невелик. США, Великобритания и Япония. Тем не менее, каждой из этих стран есть что поставить в заслугу. К началу Второй Мировой каждая из этих стран имела весьма серьезную ударную силу в виде своей палубной авиации, у каждой страны были свои победы.
Таранто, Перл-Харбор, Мидуэй, Коралловое море…
Но начнем, пожалуй, с наиболее незаметной и героической (как в принципе и положено) части палубной авиации. С истребителей.
Да, как это ни странно, вопреки устоявшимся традициям, главные герои палубной авиации сидели в кабинах торпедоносцев и бомбардировщиков. Именно на их счету самые громкие победы: «Ямато», «Аризона», «Литторио» и прочие большие кораблики с огромными пушками. Поэтому их мы оставим на закуску, а начнем с тех, кто должен был прикрывать летающую корабельную смерть.
Палубный истребитель всегда был (очень мягко говоря) компромиссным самолетом. С одной стороны, он должен обладать повышенной прочностью конструкции, так как взлет и посадка на палубе авианосца – не самые простые операции.
С другой стороны, самолет должен быть компактным, иметь складное крыло, низкую посадочную скорость и хороший обзор при посадке. Неплохо еще иметь большую дальность и продолжительность полета.
Говоря о палубных истребителях первой половины Второй Мировой войны, в качестве иллюстрации приведу сегодня шестерку палубных самолетов.
№ 6. Fairey «Fulmar». Великобритания, 1937 г.
Нельзя сказать, что к началу войны это был самолет новейшей конструкции и отличных ЛТХ. Однако явная старость не повлияла на военную карьеру самолета. «Фулмары» участвовали во всех операциях Королевского флота Великобритании, от охоты на «Бисмарк», операции «Приговор» (предтеча Перл-Харбора, устроенная англичанами итальянцам в Торренто) до обороны зоны Суэцкого канала, острова Цейлон, работы в Северной Африке и охраны северных конвоев, идущих в порты СССР.
"Фулмар" был очень любим морскими летчиками за свои приятные пилотажные характеристики. Обзор вперед для пилота был хороший, несмотря на длинную носовую часть. Пилот сидел непосредственно по передней кромке крыла и таким образом имел особенно хороший обзор вниз.
Но наибольшую симпатию самолет приобрел за то, что прощал многие ошибки при посадке и обладал удивительной прочностью и даже наиболее неловкий пилот мог посадить его на палубу без механических повреждений конструкции.
А в свое время наличие второго члена экипажа позволило оснастить «Фулмары» второй серии сантиметровыми радарами в подвесном контейнере для поиска кораблей противника.
На боевом счету «Фулмаров» не менее трети всех уничтоженных пилотами британской палубной авиации самолетов.
ЛТХ Fulmar Mk I
Масса, кг
— пустого самолета: 3 955
— нормальная взлетная: 4 853
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin VIII х 1080 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 398
Максимальная скороподъемность, м/мин: 366
Практический потолок, м: 6 555
Практическая дальность, км: 1 050
Экипаж, чел: 2
Вооружение:
— восемь 7,7-мм пулеметов установленных в крыле
Достоинства: надежный такой середнячок, простой в управлении. Возможна дополнительная нагрузка второго члена экипажа.
Недостатки: слабая скорость, маневренность, вооружение.
№5. Hawker «Sea Hurricane». Великобритания, 1940 г.
«Я его слепила из того, что было». Прямо девиз, а не цитата из песни. Когда началась война, прагматичные и экономные британцы не бросились копаться в проектах палубных истребителей, дабы выбрать лучшее. Они предпочли переделать в палубные истребители уже стоявшие на потоке сухопутные машины. Унификация – весьма серьезный аргумент. А вот о качестве стоит поговорить отдельно.
Ситуация была крайне неприятной, бипланчики "Си Гладиатор" производили впечатление музейных экспонатов и просто не могли ничего противопоставить немецким и итальянским сухопутным машинам.
А модные тогда в Великобритании двухместные монопланы Blackburn "Рок", Blackburn "Скьюа" и Fairey "Фулмар" мягко говоря, не отличались ни хорошей скоростью, ни маневренностью.
И у «Спитфайра» процесс окончательной доводки затягивался. Так что выбор был, мягко говоря, небогат. Да, «Спитфайр» превосходил «Харрикейн» во всем, в скорости и маневренности, вооружении, но «Харрикейн» уже стоял на потоке. Серийный же выпуск «Спитфайров» еще только разворачивался и их очень не хватало для «Битвы за Британию».
«Харрикейн» же выпускался уже давно и выделить несколько десятков или сотен машин для флота было несложно. К тому же, «Харрикейн» с его прочной ферменной конструкцией больше подходил для стартов с катапульты и грубых посадок на палубу.
Помимо классического палубника с тормозным гаком, разработали вариант, с которого демонтировали шасси. Самолет должен был взлетать с примитивной ферменной катапульты с помощью пороховых ускорителей. Такими одноразовыми катапультными «Харрикейнами» вооружали суда атлантических и полярных конвоев, чтобы они могли сами защитить себя в море от налетов немецкой авиации.
Европейский вариант камикадзе, если честно. После полета летчик должен был выброситься с парашютом и маленькой надувной лодочкой, уповая на то, что его подберут свои.
В целом палубный «Харрикейн» унаследовал все многочисленные недостатки сухопутного, тем не менее, ему пришлось принять на себя участние в первых операциях ВВС флота.
Основным местом боевой карьеры палубных "Харрикейнов" служило Средиземное море, и в начале войны большинство операций Королевского флота проходило здесь под прикрытием этих истребителей. Авианосцы «Арк Ройял» (потоплен), «Игл», «Индомитэйбл» и «Викториес» стали воздушным щитом британского флота с тем или иным успехом.
Последней крупной операцией, где применялись «Си Харрикейны», стала в ноябре 1942-го высадка союзников в Северной Африке.
К началу 1943-го даже последние варианты «Си Харрикейна» с крыльевыми 20-мм пушками и более мощным двигателем стали постепенно менять на «Сифайры». Часть устаревших самолетов перевели на береговые аэродромы, где они до конца года еще продолжали нести военную службу.
«Си Харрикейн» нельзя назвать удачным палубным самолетом, ведь морская версия создавалась тогда, когда ее сухопутный прообраз сам уже выглядел устаревшим. Небольшая скорость, слабое вооружение, плохой обзор из кабины и невысокая дальность полета снижали эффективность применения истребителя.
Но в соответствии с девизом в начале, этот морской самолет по праву занимает достойное место в истории, внеся вместе со своим сухопутным прародителем посильную лепту в начале Второй Мировой войны.
ЛТХ Sea Hurricane
Масса, кг
— нормальная взлетная: 3 311
— максимальная взлетная: 3 674
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin X х 970 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 470
Практическая дальность, км: 730
Практический потолок, м: 10 850
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— восемь пулеметов 7,7-мм в крыльях
Достоинства: унифицированность.
Недостатки: все плохо, см. «Харрикейн».
№4. Supermarine «Seafire» Mk.I
Это начало, без преувеличения. Начало эпохи, когда англичане стали все-таки пересаживаться с медленных и неуклюжих гробов типа «Харрикейна» на действительно нормальные самолеты. Да, переделанный «Спитфайр», но «Спитфайр» все-таки самолет больше, чем «Харрикейн».
Предварительные испытания палубной версии «Спитфайра» не вызвали недовольств. Самолет был вполне, за исключением, пожалуй, обзора. Рекомендовалось (по итогам испытаний) заходить на посадку из пологого левого виража. Признавалась невозможность использования самолета на малых эскортных авианосцах.
Тем не менее, «Спитфайр» стал «Сифайром» и пошел в серию. «Си Харрикейны» надо было менять, и как можно быстрее.
Конструктивно «Сифайры» отличались от своих сухопутных собратьев лишь наличием крюка, внешней накладкой — усилением в районе центроплана, шпигатами для удаления воды, а также катапультными крючками, рассчитанными на использование тросового поводка катапульты.
Mk.IIC имел усиленное крыло типа С, но с двумя пушками вместо четырех — ограничения по весу не позволяли усилить вооружение.
Крылья «Сифайра» не были складными! Потому «Сифайры» летали со старых авианосцев «Аргус» и «Фьюриэс», имевших большие Т-образные лифты, сделанные специально в расчете на громоздкие самолеты конца 20-х годов с нескладывающимися крыльями.
Также «Сифайры» имелись на вооружении ударных авианосцев «Формидэбл» и «Викториес», но там они не входили в лифты и базировались на палубе. Это не сказывалось положительно на состоянии самолетов, но деваться было просто некуда.
«Сифайр» стал самым массовым палубным истребителем Британии. И самым результативным.
Не обошлось без пятен на репутации, правда.
9 августа 1943 года началась операция «Эваланс» (штурм Салерно), ставшая черным часом «Сифайров». 106 самолетов с пяти эскортных авианосцев осуществляли воздушное прикрытие кораблей. Стоял полный штиль. Истребители при посадке не могли использовать встречный ветер, часто проскакивали тросы аэрофинишера, обрывали крюки. За два дня разбилось 42 самолета.
Конечно, крюк заменили и крепление усилили. Но репутация оказалась подорвана напрочь, и даже привела к поставкам в ВВС флота американских палубных истребителей.
Тем не менее, истребитель продолжил флотскую службу, путем кардинальных изменений и модернизаций, о которых мы поговорим в следующей части, он остался в строю и был вполне конкурентоспособен до самого конца войны.
ЛТХ Seafire Mk.II
Масса, кг
— пустого самолета: 2 160
— максимальная взлетная: 3 175
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin 45 х 1470 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 536
Практическая дальность, км: 1 215
Боевая дальность, км: 620
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1 240
Практический потолок, м: 9 750
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— две 20-мм пушки в корне крыла
— четыре 7.7-мм крыльевых пулемета
Достоинства: скорость, маневр, вооружение.
Недостатки: много «детских» болезней.
№3. Mitsubishi A6M2 «Reisen»
Да, мы добрались до того, что называли «Зеро». На самом деле «Рейсен», сокращенное от «Рей-Сики Кандзо Сентоки» («морской тип ноль палубный истребитель»). «Зек» или «Зеро» — это американское название, так что стоит, наверное, придерживаться каталожного «родного» наименования.
Итак, знаменитый «Рейсен». Якобы «гроза морей» и все такое.
На самом деле, самолет, конечно, был выдающийся по своим ЛТХ на момент начала войны. То есть, 1939-1940 годы. Дальше – сомнительно, ибо «Рейсен» стал стремительно устаревать, а политика самоуспокоенности японского командования не позволила начать работу над новым самолетом. Что явилось откровенной глупостью и просчетом.
Сделать это следовало бы ещё в 1941 году, но японские военные попросту не верили, что такой прекрасный самолет быстро устареет. Или (такой вариант тоже имеет право на жизнь) что война закончится раньше, чем станет необходимой замена "Рейсена".
В пилотаже «Рейсен» был прекрасен. Дальность полета – просто ошеломительная. Это действительно была выдающаяся машина в полете. Но не в бою. В бою, скажем прямо, это был весьма посредственный самолет.
Как же так, возмутятся «эксперты», это же «Зеро», это «гроза морей и океанов»!
Кто сказал? Американцы? Они вам еще не то расскажут, чтобы оправдать свои ляпы в начале войны и набить себе цену.
Да, «Рейсен» в пилотаже был прекрасен. Повторюсь. Он мог пролететь до 3000 километров, сопровождая бомбардировщики. Это большие плюсы.
А теперь минусы. Чтобы обеспечить самолет плюсами, да еще с помощью довольно чахлого моторчика «Сакае 12» от «Накаджимы» мощностью всего 950 л. с. (покритикуем слабые советские М-105), Дзиро Хорикоси отказался от всего.
Брони не было совсем. Баки не протектировались (это японцы начали делать только после 1943 года), отработанными газами не заполнялись. Вооружение было отвратительным. То есть, на цифрах вроде ничего, но крыльевые пушки с боекомплектом всего по 60 снарядов – это катастрофически мало.
Синхронные пулеметы винтовочного калибра… Ну на уровне 1941 года еще туда-сюда, дальше ни о чем.
Великолепные ЛТХ сводились на «нет» тем, что сбить «Рейсена» можно было буквально десятком пуль того же винтовочного калибра.
Да, в начале войны с США японские летчики дали американским коллегам прикурить по полной программе. Но постепенно американцы подобрали ключики к А6М2 и все встало на свои места. Тем более, что «Адские коты», «Дикие коты» и «Корсары» со своими батареями 12,7-мм «Браунингов» как нельзя лучше подходили для этого.
Звание «страшного убийцы» «Рейсен» получил по итогам войны с Китаем, где японцы без каких-либо проблем «настригли» почти 300 китайских самолетов американского и английского производства. Понятно, что не самых свежих.
А когда пришлось воевать с весьма продвинутыми соперниками, да еще и превосходящих «Рейсен» в плотности огня и скорости – вот тогда японские летчики начали стремительно выбиваться. Более того, этот самурайский подход, когда «броню и парашют придумали для трусов» — это было хорошо только в 1942-1943 годах. Позже началась тотальная печаль и превосходство американских машин.
Но то, что «Рейсен» какое-то время воевал на равных (почти на равных) с хорошими американскими истребителями, конечно, делает ему честь. И, если бы не откровенное глупое упорство японского командования, судьба этого самолета могла сложиться иначе. А так – пылающим факелом да в историю…
ЛТХ А6М-2 model 21
Масса, кг
— пустого самолета: 1 745
— нормальная взлетная: 2 421
Двигатель: 1 х Nakajima NK1F Sakae 1 х 950 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 533
Крейсерская скорость, км/ч: 333
Практическая дальность, км: 3 050
Максимальная скороподъемность, м/мин: 800
Практический потолок, м: 10 300
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— два 7,7-мм синхронных пулемета «тип 97»
— две 20-мм крыльевые пушки «тип 99»
Достоинства: дальность полета, маневренность.
Недостатки: отсутствие защиты, слабый двигатель, недостаточное вооружение.
№2. Grumman F4F «Wildcat». США, 1939 г.
Японские военные весьма нелестно отзывались о «Уайлдкэте», называя его «Бутылкой из-под сакэ» за фюзеляж конической формы. Адмирал Тюити Нагумо как-то раз высказался, что этот самолет «страдает ожирением, как престарелый борец сумо».
Конечно, глумиться можно было сколько угодно. Но… Да, «дикий кот» проигрывал «Рейсену» в маневре. Запросто японский летчик мог зайти в хвост «Коту» и открыть огонь.
И тут начинались преимущества «Кота». Именно тогда, когда пушки и пулеметы «Рейзена» начинали поливать его свинцом. Боекомплект 20-мм японских пушек был всего по 60 снарядов на ствол. Точность крыльевых пушек, как и всего крыльевого оружия оставляла желать лучшего. Значит, основная нагрузка ложилась на пулеметы 7,7-мм.
А уж от их огня «Дикий кот» был защищен прекрасно! Конструкция планера была выполнена по неавиационным нормам прочности, летчик был защищен броней, а баки — располагались весьма компактно и к тому же были запротектированы. Кроме того, двигатель "Дабл Уосп" имел весьма высокую живучесть, он продолжал тянуть даже при разрыве или отстреле одного-двух цилиндров.
А вот в вертикальном маневре «Кот» превосходил японца. А что с «Рейсеном» могли сделать 12,7-мм «Браунинги» (количеством 4-6), уверен, не стоит даже и говорить.
«Уайлдкэт» появился довольно внезапно. Это классная глубокая переделка… биплана F3F, у которого «убрали лишнее». И сделали самолет монопланом. На выходе получилась весьма оригинальная и неплохая по ЛТХ машина, которая тут же пошла в серию.
Начало серийного производства «Уайлдкэтов» вызвало интерес во многих европейских странах. Самолеты заказали Франция и Греция. Заказы были выполнены, вот только оба получателя уже успели капитулировать в 1940-м году. Самолеты были перекуплены Англией. На них установили по четыре крупнокалиберных «Кольт-Браунинга».
Доставленные в Англию осенью 1940 г., самолеты французского заказа были включены в систему ПВО военно-морских баз Росайт и Скапа-Флоу, организационно относясь к силам Берегового командования Королевской морской авиации. Англичане присвоили этим самолетам наименование «Мартлет» («Ласточка»). Здоровый такой английский юмор…
Боевое крещение «Котоласточки» приняли в Англии в конце 1940 г., защищая военно-морские базы от налетов немецких бомбардировщиков. Они не добились впечатляющих успехов по сравнению со своими сухопутными коллегами — "Спитфайрами" и "Харрикейнами". Но, тем не менее, судя по тому факту, что после нескольких налетов на базы, в частности, в Портсмуте и Росайте, немцы прекратили испытывать судьбу и переключились на удары по другим объектам, "Мартлеты" справились с задачей объектового ПВО.
Между тем «Уайлдкэта» все больше толстел, от модификации к модификации. Вдвое была увеличена площадь бронеспинки, под сиденьем летчика установили бронеподдон. Маслорадиаторы под крылом также были защищены противопульной броней. Все баки протектировались. Крыло сделали складным — с карданным шарниром, запатентованным фирмой Грумман.
Вооружение самолета теперь состояло из шести пулеметов калибра 12,7 мм с боекомплектом по 240 патронов на ствол. Маневренность и скорость несколько упали, это было вполне понимаемой платой за броню и вооружение. Несмотря на возросший вес секундного залпа, боевая ценность варианта с шестью пулеметами падала из-за сильно уменьшившегося боекомплекта. 240 патронов на ствол вместо 430 были довольно негативно восприняты летчиками.
Будучи основным истребителем ВМС США и морской пехоты к моменту вступления США в войну, «Уайлдкэт» принимал активное участие во всех сражениях с японцами на Тихом океане вплоть до середины 1943 г. F4F обороняли Гуам и Уэйк, эскортировали бомбардировщики и торпедоносцы в ходе авианосных рейдов начала 1942 г., прикрывали авианосцы «Лексингтон» и «Йорктаун» в ходе сражения в Коралловом море в мае 1942 г. В ходе сражения при Мидуэе они также были щитом американской эскадры. Затем, в ходе противостояния США и Японии на острове Гуадалканал, «Уайлдкэты» авиации морской пехоты наряду с пикировщиками «Донтлесс» освоили профессию легкого бомбардировщика, штурмовика и самолета поддержки наземных войск. Последними операциями, в которых «Уайлдкэты» использовались в качестве основного флотского истребителя, стали захват Рабаула и Бугенвиля и наступление на Соломоновы острова в мае-июле 1943 г.
Соотношение сбитых и потерянных в боевых условиях самолетов было в пользу "Уайлдкэта" — оно составляло 5,1 к 1.
ЛТХ F4F-4
Масса, кг
— пустого самолета: 2 670
— нормальная взлетная: 3 620
Двигатель: 1 х Pratt Whitney R-1830-36 Twin Wasp х 1200 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 513
Крейсерская скорость, км/ч: 349
Практическая дальность, км: 1 335
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1008
Практический потолок, м: 10 380
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов Colt-Browning M-2
№1. Chance Vought F4U «Corsair». США, 1940 г.
Можно поспорить насчет лучшего палубного истребителя первой половины Второй Мировой войны. Да, мнение субъективное, но оно таково, что именно «Корсар» стал этой машиной.
Вообще, планировалось, что «Уайлдкэт» будет заменен именно «Корсаром», который создавался на фирме Chance Vought. Но пока «Корсара» доводили до кондиции, фирмой Grumman как временная мера до появления «Корсара» создали «Хэллкэт». Истребитель F6F оказался настолько удачным, что его выпуск не только не прекратился после появления серийных истребителей «Корсар», но и продолжался до 1949 года. Но о нем во второй части.
А «Корсар» стал не просто палубным истребителем, получилась вообще интересная вещь: в 1942 году самолет «прописался» в Корпусе морской пехоты, вытеснив оттуда устаревшие Р-40. К концу 1943 года все истребительные эскадрильи морской пехоты США в южной части Тихого океана были перевооружены истребителями F4U, и к этому времени "Корсарами" было уничтожено 584 самолета противника.
Именно воюя на «Корсарах» американцы «подобрали ключи» к японской технике. Была выработана тактика, которая и стала стандартной в боях с японскими самолетами. Используя преимущества «Корсаров» в скорости и скороподъемности, американские летчики атаковали японцев первыми.
Обнаружив самолеты противника, американцы быстро набирали высоту, а затем пикировали на них, открывая массированный огонь из своих крупнокалиберных пулеметов. После атаки они выходили из боя с набором высоты и занимали новый рубеж для повторного нападения.
У Покрышкина этот маневр назывался «качели». Правда, его активно применяли и немцы на «Фокке-Вульфах».
Изрядно уступая "Зеро" в маневренности, более тяжелые (но быстрые) «Корсары» старались не ввязываться с ними в ближний маневренный бой. А в сложных ситуациях «Корсар» мог оторваться от противника за счет более быстрого набора высоты или пикирования с применением форсажа.
Применение «Корсаров» на авианосцах вызвало по первому времени трудности. Тяжелый самолет имел много недостатков, которые надо было срочно исправлять. Фирма Vought-Sicorsky Division, входящая в состав United Aircraft Corp., приложила немало усилий для улучшения летных данных самолета. В истребитель было внесено более 100 изменений, и в итоге гений Сикорского победил, и «Корсар» прописался на палубах авианосцев.
Истребитель провоевал до конца войны на Тихоокеанском и Европейском театрах. В рамках ленд-лиза Великобритания получила 2021 «Корсар», которые использовались на европейском ТВД наряду с другими самолетами.
Что дает F4U право считаться лучшим палубным истребителем первой половины войны? Наверное, статистика. Хотя «Корсар» не начинал войны, а пошел в бой уже после ее начала, тем не менее, модифицируясь, он дошел до конца. При этом в воздушных боях летчиками на «Корсарах» было уничтожено 2140 японских самолетов при потере всего 189 машин. Соотношение побед и потерь 11,3:1.
Эталоном самолет, конечно, не был. Чтобы уверенно пилотировать «Корсар», летчику необходимо было пройти серьезную подготовку. F4U ошибок не прощал. Не случайно число потерянных по не боевым причинам самолетов F4U намного превышает боевые потери (349 самолетов сбиты зенитной артиллерией, 230 по другим боевым причинам, 692 в ходе не боевых вылетов и 164 разбились при взлете и посадке на авианосцы. Только этот факт не дает «Корсару» права считаться лучшим палубником Второй Мировой войны. Но это весьма замечательная боевая машина.
ЛТХ F4U-4
Масса, кг
— нормальная взлетная: 5 634
— максимальная взлетная: 6 654
Двигатель: 1 х Pratt Whitney R-2800-18W х 2100 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 595
— на высоте: 717
Крейсерская скорость, км/ч: 346
Практическая дальность, км: 1 617
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1 179
Практический потолок, м: 12 650
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов М2 (2400 патронов)
— 2 бомбы по 454 кг или 8 ракет HVAR 127-мм
Использованы материалы большой авиационной энциклопедии "Уголок неба" (www.http://airwar.ru).
Первый в истории взлет с палубы корабля был осуществлен 14 ноября 1910 года американским летчиком Юджином Эли на истребителе «Кертисс». Им же 18 января 1911 года была произведена посадка на палубный настил крейсера «Пенсильвания». Эти две даты являются днями рождения палубной авиации.
Конечно, это был первый шажок, но к началу Второй Мировой войны палубная авиация стала таковой. То есть, оружием, способным наносить урон противнику. И уже с 30-х годов прошлого века начались разработки самолетов специально для нужд палубной морской авиации.
Да, список стран, входящих в сегодняшний обзор, откровенно невелик. США, Великобритания и Япония. Тем не менее, каждой из этих стран есть что поставить в заслугу. К началу Второй Мировой каждая из этих стран имела весьма серьезную ударную силу в виде своей палубной авиации, у каждой страны были свои победы.
Таранто, Перл-Харбор, Мидуэй, Коралловое море…
Но начнем, пожалуй, с наиболее незаметной и героической (как в принципе и положено) части палубной авиации. С истребителей.
Да, как это ни странно, вопреки устоявшимся традициям, главные герои палубной авиации сидели в кабинах торпедоносцев и бомбардировщиков. Именно на их счету самые громкие победы: «Ямато», «Аризона», «Литторио» и прочие большие кораблики с огромными пушками. Поэтому их мы оставим на закуску, а начнем с тех, кто должен был прикрывать летающую корабельную смерть.
Палубный истребитель всегда был (очень мягко говоря) компромиссным самолетом. С одной стороны, он должен обладать повышенной прочностью конструкции, так как взлет и посадка на палубе авианосца – не самые простые операции.
С другой стороны, самолет должен быть компактным, иметь складное крыло, низкую посадочную скорость и хороший обзор при посадке. Неплохо еще иметь большую дальность и продолжительность полета.
Говоря о палубных истребителях первой половины Второй Мировой войны, в качестве иллюстрации приведу сегодня шестерку палубных самолетов.
№ 6. Fairey «Fulmar». Великобритания, 1937 г.
Нельзя сказать, что к началу войны это был самолет новейшей конструкции и отличных ЛТХ. Однако явная старость не повлияла на военную карьеру самолета. «Фулмары» участвовали во всех операциях Королевского флота Великобритании, от охоты на «Бисмарк», операции «Приговор» (предтеча Перл-Харбора, устроенная англичанами итальянцам в Торренто) до обороны зоны Суэцкого канала, острова Цейлон, работы в Северной Африке и охраны северных конвоев, идущих в порты СССР.
"Фулмар" был очень любим морскими летчиками за свои приятные пилотажные характеристики. Обзор вперед для пилота был хороший, несмотря на длинную носовую часть. Пилот сидел непосредственно по передней кромке крыла и таким образом имел особенно хороший обзор вниз.
Но наибольшую симпатию самолет приобрел за то, что прощал многие ошибки при посадке и обладал удивительной прочностью и даже наиболее неловкий пилот мог посадить его на палубу без механических повреждений конструкции.
А в свое время наличие второго члена экипажа позволило оснастить «Фулмары» второй серии сантиметровыми радарами в подвесном контейнере для поиска кораблей противника.
На боевом счету «Фулмаров» не менее трети всех уничтоженных пилотами британской палубной авиации самолетов.
ЛТХ Fulmar Mk I
Масса, кг
— пустого самолета: 3 955
— нормальная взлетная: 4 853
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin VIII х 1080 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 398
Максимальная скороподъемность, м/мин: 366
Практический потолок, м: 6 555
Практическая дальность, км: 1 050
Экипаж, чел: 2
Вооружение:
— восемь 7,7-мм пулеметов установленных в крыле
Достоинства: надежный такой середнячок, простой в управлении. Возможна дополнительная нагрузка второго члена экипажа.
Недостатки: слабая скорость, маневренность, вооружение.
№5. Hawker «Sea Hurricane». Великобритания, 1940 г.
«Я его слепила из того, что было». Прямо девиз, а не цитата из песни. Когда началась война, прагматичные и экономные британцы не бросились копаться в проектах палубных истребителей, дабы выбрать лучшее. Они предпочли переделать в палубные истребители уже стоявшие на потоке сухопутные машины. Унификация – весьма серьезный аргумент. А вот о качестве стоит поговорить отдельно.
Ситуация была крайне неприятной, бипланчики "Си Гладиатор" производили впечатление музейных экспонатов и просто не могли ничего противопоставить немецким и итальянским сухопутным машинам.
А модные тогда в Великобритании двухместные монопланы Blackburn "Рок", Blackburn "Скьюа" и Fairey "Фулмар" мягко говоря, не отличались ни хорошей скоростью, ни маневренностью.
И у «Спитфайра» процесс окончательной доводки затягивался. Так что выбор был, мягко говоря, небогат. Да, «Спитфайр» превосходил «Харрикейн» во всем, в скорости и маневренности, вооружении, но «Харрикейн» уже стоял на потоке. Серийный же выпуск «Спитфайров» еще только разворачивался и их очень не хватало для «Битвы за Британию».
«Харрикейн» же выпускался уже давно и выделить несколько десятков или сотен машин для флота было несложно. К тому же, «Харрикейн» с его прочной ферменной конструкцией больше подходил для стартов с катапульты и грубых посадок на палубу.
Помимо классического палубника с тормозным гаком, разработали вариант, с которого демонтировали шасси. Самолет должен был взлетать с примитивной ферменной катапульты с помощью пороховых ускорителей. Такими одноразовыми катапультными «Харрикейнами» вооружали суда атлантических и полярных конвоев, чтобы они могли сами защитить себя в море от налетов немецкой авиации.
Европейский вариант камикадзе, если честно. После полета летчик должен был выброситься с парашютом и маленькой надувной лодочкой, уповая на то, что его подберут свои.
В целом палубный «Харрикейн» унаследовал все многочисленные недостатки сухопутного, тем не менее, ему пришлось принять на себя участние в первых операциях ВВС флота.
Основным местом боевой карьеры палубных "Харрикейнов" служило Средиземное море, и в начале войны большинство операций Королевского флота проходило здесь под прикрытием этих истребителей. Авианосцы «Арк Ройял» (потоплен), «Игл», «Индомитэйбл» и «Викториес» стали воздушным щитом британского флота с тем или иным успехом.
Последней крупной операцией, где применялись «Си Харрикейны», стала в ноябре 1942-го высадка союзников в Северной Африке.
К началу 1943-го даже последние варианты «Си Харрикейна» с крыльевыми 20-мм пушками и более мощным двигателем стали постепенно менять на «Сифайры». Часть устаревших самолетов перевели на береговые аэродромы, где они до конца года еще продолжали нести военную службу.
«Си Харрикейн» нельзя назвать удачным палубным самолетом, ведь морская версия создавалась тогда, когда ее сухопутный прообраз сам уже выглядел устаревшим. Небольшая скорость, слабое вооружение, плохой обзор из кабины и невысокая дальность полета снижали эффективность применения истребителя.
Но в соответствии с девизом в начале, этот морской самолет по праву занимает достойное место в истории, внеся вместе со своим сухопутным прародителем посильную лепту в начале Второй Мировой войны.
ЛТХ Sea Hurricane
Масса, кг
— нормальная взлетная: 3 311
— максимальная взлетная: 3 674
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin X х 970 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 470
Практическая дальность, км: 730
Практический потолок, м: 10 850
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— восемь пулеметов 7,7-мм в крыльях
Достоинства: унифицированность.
Недостатки: все плохо, см. «Харрикейн».
№4. Supermarine «Seafire» Mk.I
Это начало, без преувеличения. Начало эпохи, когда англичане стали все-таки пересаживаться с медленных и неуклюжих гробов типа «Харрикейна» на действительно нормальные самолеты. Да, переделанный «Спитфайр», но «Спитфайр» все-таки самолет больше, чем «Харрикейн».
Предварительные испытания палубной версии «Спитфайра» не вызвали недовольств. Самолет был вполне, за исключением, пожалуй, обзора. Рекомендовалось (по итогам испытаний) заходить на посадку из пологого левого виража. Признавалась невозможность использования самолета на малых эскортных авианосцах.
Тем не менее, «Спитфайр» стал «Сифайром» и пошел в серию. «Си Харрикейны» надо было менять, и как можно быстрее.
Конструктивно «Сифайры» отличались от своих сухопутных собратьев лишь наличием крюка, внешней накладкой — усилением в районе центроплана, шпигатами для удаления воды, а также катапультными крючками, рассчитанными на использование тросового поводка катапульты.
Mk.IIC имел усиленное крыло типа С, но с двумя пушками вместо четырех — ограничения по весу не позволяли усилить вооружение.
Крылья «Сифайра» не были складными! Потому «Сифайры» летали со старых авианосцев «Аргус» и «Фьюриэс», имевших большие Т-образные лифты, сделанные специально в расчете на громоздкие самолеты конца 20-х годов с нескладывающимися крыльями.
Также «Сифайры» имелись на вооружении ударных авианосцев «Формидэбл» и «Викториес», но там они не входили в лифты и базировались на палубе. Это не сказывалось положительно на состоянии самолетов, но деваться было просто некуда.
«Сифайр» стал самым массовым палубным истребителем Британии. И самым результативным.
Не обошлось без пятен на репутации, правда.
9 августа 1943 года началась операция «Эваланс» (штурм Салерно), ставшая черным часом «Сифайров». 106 самолетов с пяти эскортных авианосцев осуществляли воздушное прикрытие кораблей. Стоял полный штиль. Истребители при посадке не могли использовать встречный ветер, часто проскакивали тросы аэрофинишера, обрывали крюки. За два дня разбилось 42 самолета.
Конечно, крюк заменили и крепление усилили. Но репутация оказалась подорвана напрочь, и даже привела к поставкам в ВВС флота американских палубных истребителей.
Тем не менее, истребитель продолжил флотскую службу, путем кардинальных изменений и модернизаций, о которых мы поговорим в следующей части, он остался в строю и был вполне конкурентоспособен до самого конца войны.
ЛТХ Seafire Mk.II
Масса, кг
— пустого самолета: 2 160
— максимальная взлетная: 3 175
Двигатель: 1 х Rolls-Royce Merlin 45 х 1470 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 536
Практическая дальность, км: 1 215
Боевая дальность, км: 620
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1 240
Практический потолок, м: 9 750
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— две 20-мм пушки в корне крыла
— четыре 7.7-мм крыльевых пулемета
Достоинства: скорость, маневр, вооружение.
Недостатки: много «детских» болезней.
№3. Mitsubishi A6M2 «Reisen»
Да, мы добрались до того, что называли «Зеро». На самом деле «Рейсен», сокращенное от «Рей-Сики Кандзо Сентоки» («морской тип ноль палубный истребитель»). «Зек» или «Зеро» — это американское название, так что стоит, наверное, придерживаться каталожного «родного» наименования.
Итак, знаменитый «Рейсен». Якобы «гроза морей» и все такое.
На самом деле, самолет, конечно, был выдающийся по своим ЛТХ на момент начала войны. То есть, 1939-1940 годы. Дальше – сомнительно, ибо «Рейсен» стал стремительно устаревать, а политика самоуспокоенности японского командования не позволила начать работу над новым самолетом. Что явилось откровенной глупостью и просчетом.
Сделать это следовало бы ещё в 1941 году, но японские военные попросту не верили, что такой прекрасный самолет быстро устареет. Или (такой вариант тоже имеет право на жизнь) что война закончится раньше, чем станет необходимой замена "Рейсена".
В пилотаже «Рейсен» был прекрасен. Дальность полета – просто ошеломительная. Это действительно была выдающаяся машина в полете. Но не в бою. В бою, скажем прямо, это был весьма посредственный самолет.
Как же так, возмутятся «эксперты», это же «Зеро», это «гроза морей и океанов»!
Кто сказал? Американцы? Они вам еще не то расскажут, чтобы оправдать свои ляпы в начале войны и набить себе цену.
Да, «Рейсен» в пилотаже был прекрасен. Повторюсь. Он мог пролететь до 3000 километров, сопровождая бомбардировщики. Это большие плюсы.
А теперь минусы. Чтобы обеспечить самолет плюсами, да еще с помощью довольно чахлого моторчика «Сакае 12» от «Накаджимы» мощностью всего 950 л. с. (покритикуем слабые советские М-105), Дзиро Хорикоси отказался от всего.
Брони не было совсем. Баки не протектировались (это японцы начали делать только после 1943 года), отработанными газами не заполнялись. Вооружение было отвратительным. То есть, на цифрах вроде ничего, но крыльевые пушки с боекомплектом всего по 60 снарядов – это катастрофически мало.
Синхронные пулеметы винтовочного калибра… Ну на уровне 1941 года еще туда-сюда, дальше ни о чем.
Великолепные ЛТХ сводились на «нет» тем, что сбить «Рейсена» можно было буквально десятком пуль того же винтовочного калибра.
Да, в начале войны с США японские летчики дали американским коллегам прикурить по полной программе. Но постепенно американцы подобрали ключики к А6М2 и все встало на свои места. Тем более, что «Адские коты», «Дикие коты» и «Корсары» со своими батареями 12,7-мм «Браунингов» как нельзя лучше подходили для этого.
Звание «страшного убийцы» «Рейсен» получил по итогам войны с Китаем, где японцы без каких-либо проблем «настригли» почти 300 китайских самолетов американского и английского производства. Понятно, что не самых свежих.
А когда пришлось воевать с весьма продвинутыми соперниками, да еще и превосходящих «Рейсен» в плотности огня и скорости – вот тогда японские летчики начали стремительно выбиваться. Более того, этот самурайский подход, когда «броню и парашют придумали для трусов» — это было хорошо только в 1942-1943 годах. Позже началась тотальная печаль и превосходство американских машин.
Но то, что «Рейсен» какое-то время воевал на равных (почти на равных) с хорошими американскими истребителями, конечно, делает ему честь. И, если бы не откровенное глупое упорство японского командования, судьба этого самолета могла сложиться иначе. А так – пылающим факелом да в историю…
ЛТХ А6М-2 model 21
Масса, кг
— пустого самолета: 1 745
— нормальная взлетная: 2 421
Двигатель: 1 х Nakajima NK1F Sakae 1 х 950 л.с.
Максимальная скорость, км/ч: 533
Крейсерская скорость, км/ч: 333
Практическая дальность, км: 3 050
Максимальная скороподъемность, м/мин: 800
Практический потолок, м: 10 300
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— два 7,7-мм синхронных пулемета «тип 97»
— две 20-мм крыльевые пушки «тип 99»
Достоинства: дальность полета, маневренность.
Недостатки: отсутствие защиты, слабый двигатель, недостаточное вооружение.
№2. Grumman F4F «Wildcat». США, 1939 г.
Японские военные весьма нелестно отзывались о «Уайлдкэте», называя его «Бутылкой из-под сакэ» за фюзеляж конической формы. Адмирал Тюити Нагумо как-то раз высказался, что этот самолет «страдает ожирением, как престарелый борец сумо».
Конечно, глумиться можно было сколько угодно. Но… Да, «дикий кот» проигрывал «Рейсену» в маневре. Запросто японский летчик мог зайти в хвост «Коту» и открыть огонь.
И тут начинались преимущества «Кота». Именно тогда, когда пушки и пулеметы «Рейзена» начинали поливать его свинцом. Боекомплект 20-мм японских пушек был всего по 60 снарядов на ствол. Точность крыльевых пушек, как и всего крыльевого оружия оставляла желать лучшего. Значит, основная нагрузка ложилась на пулеметы 7,7-мм.
А уж от их огня «Дикий кот» был защищен прекрасно! Конструкция планера была выполнена по неавиационным нормам прочности, летчик был защищен броней, а баки — располагались весьма компактно и к тому же были запротектированы. Кроме того, двигатель "Дабл Уосп" имел весьма высокую живучесть, он продолжал тянуть даже при разрыве или отстреле одного-двух цилиндров.
А вот в вертикальном маневре «Кот» превосходил японца. А что с «Рейсеном» могли сделать 12,7-мм «Браунинги» (количеством 4-6), уверен, не стоит даже и говорить.
«Уайлдкэт» появился довольно внезапно. Это классная глубокая переделка… биплана F3F, у которого «убрали лишнее». И сделали самолет монопланом. На выходе получилась весьма оригинальная и неплохая по ЛТХ машина, которая тут же пошла в серию.
Начало серийного производства «Уайлдкэтов» вызвало интерес во многих европейских странах. Самолеты заказали Франция и Греция. Заказы были выполнены, вот только оба получателя уже успели капитулировать в 1940-м году. Самолеты были перекуплены Англией. На них установили по четыре крупнокалиберных «Кольт-Браунинга».
Доставленные в Англию осенью 1940 г., самолеты французского заказа были включены в систему ПВО военно-морских баз Росайт и Скапа-Флоу, организационно относясь к силам Берегового командования Королевской морской авиации. Англичане присвоили этим самолетам наименование «Мартлет» («Ласточка»). Здоровый такой английский юмор…
Боевое крещение «Котоласточки» приняли в Англии в конце 1940 г., защищая военно-морские базы от налетов немецких бомбардировщиков. Они не добились впечатляющих успехов по сравнению со своими сухопутными коллегами — "Спитфайрами" и "Харрикейнами". Но, тем не менее, судя по тому факту, что после нескольких налетов на базы, в частности, в Портсмуте и Росайте, немцы прекратили испытывать судьбу и переключились на удары по другим объектам, "Мартлеты" справились с задачей объектового ПВО.
Между тем «Уайлдкэта» все больше толстел, от модификации к модификации. Вдвое была увеличена площадь бронеспинки, под сиденьем летчика установили бронеподдон. Маслорадиаторы под крылом также были защищены противопульной броней. Все баки протектировались. Крыло сделали складным — с карданным шарниром, запатентованным фирмой Грумман.
Вооружение самолета теперь состояло из шести пулеметов калибра 12,7 мм с боекомплектом по 240 патронов на ствол. Маневренность и скорость несколько упали, это было вполне понимаемой платой за броню и вооружение. Несмотря на возросший вес секундного залпа, боевая ценность варианта с шестью пулеметами падала из-за сильно уменьшившегося боекомплекта. 240 патронов на ствол вместо 430 были довольно негативно восприняты летчиками.
Будучи основным истребителем ВМС США и морской пехоты к моменту вступления США в войну, «Уайлдкэт» принимал активное участие во всех сражениях с японцами на Тихом океане вплоть до середины 1943 г. F4F обороняли Гуам и Уэйк, эскортировали бомбардировщики и торпедоносцы в ходе авианосных рейдов начала 1942 г., прикрывали авианосцы «Лексингтон» и «Йорктаун» в ходе сражения в Коралловом море в мае 1942 г. В ходе сражения при Мидуэе они также были щитом американской эскадры. Затем, в ходе противостояния США и Японии на острове Гуадалканал, «Уайлдкэты» авиации морской пехоты наряду с пикировщиками «Донтлесс» освоили профессию легкого бомбардировщика, штурмовика и самолета поддержки наземных войск. Последними операциями, в которых «Уайлдкэты» использовались в качестве основного флотского истребителя, стали захват Рабаула и Бугенвиля и наступление на Соломоновы острова в мае-июле 1943 г.
Соотношение сбитых и потерянных в боевых условиях самолетов было в пользу "Уайлдкэта" — оно составляло 5,1 к 1.
ЛТХ F4F-4
Масса, кг
— пустого самолета: 2 670
— нормальная взлетная: 3 620
Двигатель: 1 х Pratt Whitney R-1830-36 Twin Wasp х 1200 л. с.
Максимальная скорость, км/ч: 513
Крейсерская скорость, км/ч: 349
Практическая дальность, км: 1 335
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1008
Практический потолок, м: 10 380
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов Colt-Browning M-2
№1. Chance Vought F4U «Corsair». США, 1940 г.
Можно поспорить насчет лучшего палубного истребителя первой половины Второй Мировой войны. Да, мнение субъективное, но оно таково, что именно «Корсар» стал этой машиной.
Вообще, планировалось, что «Уайлдкэт» будет заменен именно «Корсаром», который создавался на фирме Chance Vought. Но пока «Корсара» доводили до кондиции, фирмой Grumman как временная мера до появления «Корсара» создали «Хэллкэт». Истребитель F6F оказался настолько удачным, что его выпуск не только не прекратился после появления серийных истребителей «Корсар», но и продолжался до 1949 года. Но о нем во второй части.
А «Корсар» стал не просто палубным истребителем, получилась вообще интересная вещь: в 1942 году самолет «прописался» в Корпусе морской пехоты, вытеснив оттуда устаревшие Р-40. К концу 1943 года все истребительные эскадрильи морской пехоты США в южной части Тихого океана были перевооружены истребителями F4U, и к этому времени "Корсарами" было уничтожено 584 самолета противника.
Именно воюя на «Корсарах» американцы «подобрали ключи» к японской технике. Была выработана тактика, которая и стала стандартной в боях с японскими самолетами. Используя преимущества «Корсаров» в скорости и скороподъемности, американские летчики атаковали японцев первыми.
Обнаружив самолеты противника, американцы быстро набирали высоту, а затем пикировали на них, открывая массированный огонь из своих крупнокалиберных пулеметов. После атаки они выходили из боя с набором высоты и занимали новый рубеж для повторного нападения.
У Покрышкина этот маневр назывался «качели». Правда, его активно применяли и немцы на «Фокке-Вульфах».
Изрядно уступая "Зеро" в маневренности, более тяжелые (но быстрые) «Корсары» старались не ввязываться с ними в ближний маневренный бой. А в сложных ситуациях «Корсар» мог оторваться от противника за счет более быстрого набора высоты или пикирования с применением форсажа.
Применение «Корсаров» на авианосцах вызвало по первому времени трудности. Тяжелый самолет имел много недостатков, которые надо было срочно исправлять. Фирма Vought-Sicorsky Division, входящая в состав United Aircraft Corp., приложила немало усилий для улучшения летных данных самолета. В истребитель было внесено более 100 изменений, и в итоге гений Сикорского победил, и «Корсар» прописался на палубах авианосцев.
Истребитель провоевал до конца войны на Тихоокеанском и Европейском театрах. В рамках ленд-лиза Великобритания получила 2021 «Корсар», которые использовались на европейском ТВД наряду с другими самолетами.
Что дает F4U право считаться лучшим палубным истребителем первой половины войны? Наверное, статистика. Хотя «Корсар» не начинал войны, а пошел в бой уже после ее начала, тем не менее, модифицируясь, он дошел до конца. При этом в воздушных боях летчиками на «Корсарах» было уничтожено 2140 японских самолетов при потере всего 189 машин. Соотношение побед и потерь 11,3:1.
Эталоном самолет, конечно, не был. Чтобы уверенно пилотировать «Корсар», летчику необходимо было пройти серьезную подготовку. F4U ошибок не прощал. Не случайно число потерянных по не боевым причинам самолетов F4U намного превышает боевые потери (349 самолетов сбиты зенитной артиллерией, 230 по другим боевым причинам, 692 в ходе не боевых вылетов и 164 разбились при взлете и посадке на авианосцы. Только этот факт не дает «Корсару» права считаться лучшим палубником Второй Мировой войны. Но это весьма замечательная боевая машина.
ЛТХ F4U-4
Масса, кг
— нормальная взлетная: 5 634
— максимальная взлетная: 6 654
Двигатель: 1 х Pratt Whitney R-2800-18W х 2100 л. с.
Максимальная скорость, км/ч
— у земли: 595
— на высоте: 717
Крейсерская скорость, км/ч: 346
Практическая дальность, км: 1 617
Максимальная скороподъемность, м/мин: 1 179
Практический потолок, м: 12 650
Экипаж, чел: 1
Вооружение:
— шесть 12,7-мм пулеметов М2 (2400 патронов)
— 2 бомбы по 454 кг или 8 ракет HVAR 127-мм
Использованы материалы большой авиационной энциклопедии "Уголок неба" (www.http://airwar.ru).
- Автор:
- Роман Скоморохов
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