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В Гааге взорвался жилой дом

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Нидерландская служба новостей «RTL Nieuws» сообщает о чрезвычайном происшествии, произошедшем вечером минувшего воскресенья в городе Гаага, в результате которого обрушился сегмент жилого дома, а несколько соседних зданий оказались повреждены.

В 16:35 по местному времени в секции трёхэтажного многоквартирного дома, где, по словам очевидцев, проживало много мигрантов, раздался мощный взрыв, которым выбило стёкла и повредило даже здания напротив.




Аварийные службы прибыли на место достаточно быстро и к 18:20 нескольких человек достали живыми из-под завалов. По информации на 19:30 местного времени, всего в результате взрыва было ранено 9 человек и от 1 до 3 человек остаются всё ещё под остатками рухнувшей домовой секции.

По предварительной информации, озвученной представителем полицейского департамента Гааги, речь идёт о взрыве бытового газа, однако следствие в данный момент пока рассматривает все возможные версии случившегося, включая умышленный теракт или случайную детонацию взрывного устройства.

Согласно информации российского посольства в Нидерландах, среди пострадавших от взрыва граждан России нет.
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