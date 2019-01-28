В венесуэльском порту произошёл взрыв
Согласно информации, опубликованной венесуэльским изданием «El Nacional», вчера днём в главному порту этой страны Ла-Гуайра произошёл сильный взрыв, вызвавший обширный пожар. О причинах инцидента и о том, что же могло так взорваться, равно как и о жертвах произошедшего, пока не сообщается , однако, по словам очевидцев, благодаря умелым действиям отряда морской пожарно-спасательной службы Венесуэлы возгорание было быстро ликвидировано.
Напомним, что для Вашингтона традиционной является тактика провокации в акватории порта, благодаря чему находится предлог для вступления США в войну (взрыв броненосца на рейде Гаваны, послуживший причиной начала Испано-американской войны, взрыв лайнера «Лузитания», ставший прелюдией к вступлению США в Первую Мировую войну, провокация японского нападения на Пёрл-Харбор и т.п.).
На этом фоне весьма необычно выглядит сделанное вчера же, 27 января 2019 года, заявление Джона Болтона, главного советника по национальной безопасности США. В нём он заявил, что любые акты насилия или акции устрашения, проведённые в отношении работников дипломатического корпуса США, иных американских граждан, находящихся на территории Венесуэлы, а также против «законного президента» Хуана Гуайдо или его ближайших соратников, повлечёт «крайне серьёзный ответ» со стороны Вашингтона.
Также Джон Болтон сообщил, что, по его данным, в настоящее время личную безопасность Николаса Мадуро обеспечивает кубинское спецподразделение, ранее прибывшее в Венесуэлу, а также некие «paramilitary force» неясного происхождения. В то же время, по имеющейся у него информации, в среде высшего военного руководства Венесуэлы якобы всё большее число офицеров, вслед за военным атташе этой страны в США, отказываются от поддержки «диктатора» (впрочем, никаких доказательств своих слов этот известный представитель «гнезда вашингтонских ястребов» не привёл).
Вчера же, одновременно с вышеуказанным стали известны итоги массовых волнений в Венесуэле – глава Уголовного суда Гонсало Химион заявил в минувшее воскресенье, что с 21 января 2019 года по всей территории страны был задержан 791 человек (из них большая часть приходится на столичный округ – 172 человека).
Напомним, что для Вашингтона традиционной является тактика провокации в акватории порта, благодаря чему находится предлог для вступления США в войну (взрыв броненосца на рейде Гаваны, послуживший причиной начала Испано-американской войны, взрыв лайнера «Лузитания», ставший прелюдией к вступлению США в Первую Мировую войну, провокация японского нападения на Пёрл-Харбор и т.п.).
На этом фоне весьма необычно выглядит сделанное вчера же, 27 января 2019 года, заявление Джона Болтона, главного советника по национальной безопасности США. В нём он заявил, что любые акты насилия или акции устрашения, проведённые в отношении работников дипломатического корпуса США, иных американских граждан, находящихся на территории Венесуэлы, а также против «законного президента» Хуана Гуайдо или его ближайших соратников, повлечёт «крайне серьёзный ответ» со стороны Вашингтона.
Также Джон Болтон сообщил, что, по его данным, в настоящее время личную безопасность Николаса Мадуро обеспечивает кубинское спецподразделение, ранее прибывшее в Венесуэлу, а также некие «paramilitary force» неясного происхождения. В то же время, по имеющейся у него информации, в среде высшего военного руководства Венесуэлы якобы всё большее число офицеров, вслед за военным атташе этой страны в США, отказываются от поддержки «диктатора» (впрочем, никаких доказательств своих слов этот известный представитель «гнезда вашингтонских ястребов» не привёл).
Вчера же, одновременно с вышеуказанным стали известны итоги массовых волнений в Венесуэле – глава Уголовного суда Гонсало Химион заявил в минувшее воскресенье, что с 21 января 2019 года по всей территории страны был задержан 791 человек (из них большая часть приходится на столичный округ – 172 человека).
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