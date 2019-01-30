50-мм ротный миномёт «Оса»

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50-мм ротный миномет РМ-38

Конструктор Борис Иванович Шавырин

Солдаты дивизии «Великая Германия» с 50-мм минометом Granatenwerfer 36 в 1942 году

Капитан РККА показывает бойцам Юго-Западного фронта 50-мм ротный миномет образца 1938 года, март-май 1942 года, фото: waralbum.ru

50-мм ротный миномет РМ-40

50-мм ротный миномет РМ-41

Источники информации:

https://vpk-news.ru/articles/46406

http://pobeda.poklonnayagora.ru/description/70.htm

http://armedman.ru/artilleriya/1937-1945-artilleriya/50-mm-rotnyiy-minomet-obraztsa-1938-1940-g-g.html

http://www.bratishka.ru/archiv/2004/7/2004_7_8.php

Материалы из открытых источников