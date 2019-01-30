50-мм ротный миномёт «Оса»
Миномет является сугубо русским военным изобретением. Считается, что он был создан русским офицером и инженером Леонидом Николаевичем Гобято. При этом в отечественной историографии встречаются и другие кандидатуры, но все они так или иначе связаны с осадой Порт-Артура. Оборона крепости быстро перешла в позиционную, «траншейную» фазу, что потребовало от гарнизона нового оружия с крутой навесной траекторией стрельбы. Так появилась «минная мортира» или «орудие Гобято», стреляющее стрежневым оперенным надкалиберным снарядом по навесной траектории и в будущем давшее название новому виду артиллерийских орудий.
Спустя три десятка лет к началу Второй мировой войны Красная Армия подошла с развитой системой минометного вооружения. На вооружении РККА имелись 50-мм ротные минометы, 82-мм батальонные минометы и 120-мм полковые минометы (для горнострелковых дивизий 107-мм горно-вьючной полковой миномет). Естественно, наиболее массовым и распространенным был 50-мм ротный миномет. По состоянию на 1 июня 1941 года в армейских частях имелось около 24 тысяч подобных минометов.
Для развития данного оружия в нашей стране очень много сделал советский конструктор минометного и реактивного вооружения Борис Иванович Шавырин. В 1937-1938 годах – в Специальном конструкторском бюро №4 (СКБ-4) при Ленинградском артиллерийском заводе №7 имени М. В. Фрунзе (завод «Арсенал») под непосредственным руководством Бориса Шавырина и при его непосредственном участии была создана система советского минометного вооружения (50-мм ротный, 82-мм батальонный, 107-мм горно-вьючной и 120-мм полковой минометы). Опыт боевого применения минометов во время конфликта на реке Халхин-Гол и особенно во время финской войны 1939-1940 годов продемонстрировал, что миномет для пехоты является незаменимым оружием в условиях современного боя, особенно на труднопроходимой пересеченной местности.
Борис Иванович Шавырин на деле смог доказать военным, что минометы – это не какой-то «суррогат» артиллерии, который может использоваться при ее отсутствии (как считали некоторые военачальники в руководстве РККА), а вполне самостоятельный вид вооружений, предназначенный для решения боевых задач, которые трудно, а иногда и просто невозможно было решить, используя обыкновенную артиллерию. При этом защищал он и такое простое оружие, как ротный миномет, который, по его мнению, должен был стать отличным оружием пехоты ближнего боя, сочетающим в себе наряду с простотой устройства и обращения, высокую маневренность и хорошую кучность стрельбы на небольшие расстояния.
Конструктор понимал, что пехотное подразделение нуждается в своей, не сковывающей ее маневров артиллерии. В то же время любая пушка, которая была бы придана стрелковой роте, лишала подразделение мобильности. Еще в 1936 году Борис Шавырин приступил к проектированию мобильного и компактного гладкоствольного 50-мм миномета. Конструктором была избрана схема мнимого треугольника: две стороны двунога-лафет и ствол, третья – условная линия, которая проходила по грунту между точками опоры. При разработке новый миномет получил название «Оса».
«Оса», как первоначально назвали новый миномет, предназначалась для непосредственной огневой поддержки действий стрелковой роты. 50-мм миномет планировалось использовать для уничтожения живой силы противника, а также подавления его огневых средств, расположенных как на открытой местности, так и в укрытиях и на обратных скатах высот. Благодаря сравнительно небольшому весу (всего 12 кг) на поле боя такой миномет мог переносить всего один человек. При походе три миномета могли укладываться и перевозиться при помощи специально разработанной минометной повозки образца 1938 года – МП-38. Данная повозка была рассчитана исключительно для конной тяги одной лошадью, хотя и была подрессоренной. В походе помимо трех минометов повозка перевозила 24 лотка с минами (168 мин) и ЗИП. Помимо этого было создано вьючное устройство, которое позволяло переносить миномет в походе на спине одного из номеров расчета (минометный расчет состоял из двух человек). Мины подносили бойцы по 7 штук в лотках.
После серии непродолжительных испытаний, миномет был принят на вооружение РККА под обозначением 50-мм ротный миномет образца 1938 года (РМ-38) и запущен в серийное производство. Особенностью конструкции нового миномета было то, что ведение огня производилось только при двух углах возвышения ствола: 45 и 75 градусов. Регулировка по дальности осуществлялась при помощи так называемого дистанционного крана, который располагался в казенной части ствола и выпускал часть газов наружу, за счет этого уменьшалось давление в стволе. Угол возвышения в 45 градусов обеспечивал наибольшую дальность ведения огня, доходящую до 800 метров, а при угле возвышения 75 градусов и полностью открытом дистанционном кране минимальная дальность стрельбы составляла 200 метров. При ведении огня из миномета во всем диапазоне дальности использовался лишь один заряд. Дополнительное изменение дальности стрельбы осуществлялось также с помощью изменения пути мины в стволе миномета по отношению к основанию ствола за счет передвижного бойка, в результате чего изменялся объем каморы. Ротный 50-мм миномет оснащался простым механическим прицелом, не имеющим оптических приспособлений.
Ближайшим немецким аналогом был 50-мм миномет, получивший в германской армии обозначение 5cm leichter Granatenwerfer 36. По ряду тактико-тактических характеристик советский миномет превосходил своего противника. К примеру, РМ-38 мог забрасывать 850-грамовую мину на дальность 800 метров, тогда как немецкий миномет, весивший 14 кг (на два килограмм больше советского), мог выстреливать чуть более тяжелые боеприпасы (масса мины 910 грамм) на максимальную дальность 500 метров. Немцы также считали, что подобные минометы необходимы войскам, они поступали в армию, воздушно-десантные части и части СС. На 1 апреля 1941 года в германской армии имелось 14 913 таких 50-мм минометов и почти 32 миллиона выстрелов к ним. По штатам один такой миномет приходился на каждый пехотный взвод, а в дивизии их должно было быть 84.
Однако если отойти от табличных бумажных значений, можно отметить, что немецкий миномет имел ряд преимуществ перед советским аналогом того же калибра. В реальных боевых условиях они могли оказаться более ценными, чем возможность поражения целей на дальности до 800 метров. При массе 14 кг немецкий миномет Granatenwerfer 36 превосходил не только советский аналог, но и модели английских и японских минометов того же калибра. В то же время больший вес обеспечивал ему большую устойчивость, а значит и точность при стрельбе. Разработанный в 1936 году инженерами знаменитой компании «Рейнметалл» миномет был построен по «глухой схеме», когда все элементы и механизмы располагались на опорной плите. Миномет можно было легко переносить за ручку в полностью собранном виде, его можно было быстро установить на позиции и открыть огонь по противнику. Вертикальная наводка осуществлялась в диапазоне 42-90 градусов, что позволяло поражать цели и на небольшом удалении, минимальная прицельная дальность стрельбы составляла 50 метров, у советского миномета РМ-38 – только 200 метров. Еще одним плюсом немецкого миномета стала небольшая длина ствола – 456 мм (против 780 мм у советского аналога), которая позволяла минометчикам минимально возвышаться над остальными солдатами взвода/роты, усложняя возможность своего поражения пулеметным и минометным огнем противника. Советские минометы РМ-38 требовали больших затрат времени на установку, а также отличались достаточно большим стволом, который демаскировал минометные расчеты на поле боя.
В то же время у немецкого миномета 5cm leichter Granatenwerfer 36 были и существенные недостатки. К примеру, штатная немецкая 50-мм мина комплектовалась слишком чувствительным взрывателем, поэтому официальные правила запрещали стрельбу из миномета в сильный дождь, который мог спровоцировать подрыв мины при выстреле. При этом сам миномет считался немцами не совсем надежным. Примерно в 1-2 процентах случаев мины самопроизвольно взрывались в канале ствола, очень часто отмечался также тот факт, что мина при стрельбе просто не вылетала из ствола.
При этом и советский, и немецкий минометы можно было записать в проигравшие по отношению к аналогичным моделям артиллерийского оружия, но в калибре 60-мм. Казалось бы, разница всего в сантиметр, но этот сантиметр имел важное значение, превращая ротный миномет в более универсальное оружие с большим могуществом выстрелов и поражающей способностью. Подобные минометы имелись на вооружении французской и американской армии. На основе французского 60-мм миномета, выполненного по схеме треугольника, американцы создали свой миномет М2, который был достаточно эффективным оружием. Такой миномет обладал достаточно серьезной дальностью стрельбы – 1810 метров и более внушительной миной – 1330 грамм. Хорошие показатели для миномета массой 19 кг, при этом длина его ствола была даже меньше ствола 50-мм советских минометов. После завершения Второй мировой войны 60-мм американские минометы М2, которых было выпущено более 67,5 тысяч штук, еще долго воевали в различных локальных войнах и конфликтах по всему миру.
Возвращаясь к миномету РМ-38, можно отметить, что первое боевое применение «Осы» выявило серьезные недостатки конструкции. В первую очередь, достаточно крупные габариты демаскировали расчет. При работе поворотного механизма очень часто сбивался прицел, который крепился сложно и ненадежно, при этом сам механизм прицела мог быстро и легко загрязниться. Шкала дистанционного крана не соответствовала дальности стрельбы. По итогам финской войны было принято решение о модернизации миномета, работы были поручены конструктору Владимиру Шамарину. Он создал миномет РМ-40, сохранив общую схему миномета, доставшуюся от своего предшественника, а также принцип его действия, внеся изменения учитывающие опыт эксплуатации в войсках. Так опорная плита теперь производилась высокотехнологичным методом глубокой штамповки и оснащалась козырьком, который должен был защитить минометный расчет от пыли и раскаленных газов при стрельбе. Также Владимир Шамарин значительно упросил конструкцию дистанционного крана, это позволило уменьшить массу и размеры миномета. При этом минимальная дальность стрельбы сократилась с 200 до 60 метров, снижение достигалось большим выходом пороховых газов при полностью открытом кране, максимальная дальность стрельбы осталась той же – 800 метров. При этом надежность крепления прицела и сбивание уровней прицела при работе поворотного механизма устранить не получилось.
Уже в годы Великой Отечественной войны миномет претерпел еще одну модернизацию. В 1941 году появилась упрощенная модель, получившая обозначение РМ-41. Важным изменением стало то, что теперь, как и немецкий аналог, миномет был создан по «глухой схеме» – все его части находились на опорной плите. Стволу можно было придать только два фиксированных угла возвышения – 50 и 75 градусов, цена деления газоотвода была увеличена в два раза, то есть каждый поворот крана на один шаг означал сокращение дальности стрельбы на 20 метров (при 50-градусном возвышении ствола) или 10 метров (при 75-градусном возвышении ствола). Необходимое возвышение задавалось при помощи ползуна, который был надет на трубку газоотвода и двигался вдоль него. На миномете появилась удобная ручка, которая позволяла быстро переносить миномет в бою и готовить его к открытию огня. Масса миномета РМ-41 в боевом положении не превышала 10 кг. Скорострельность миномета составляла 30 выстрелов в минуту (у немецкого Granatenwerfer 36 – 15-25 выстрелов в минуту).
Вместе с минометом могли использоваться стальная шестиперая осколочная мина 0-822 и чугунная четырехперая осколочная мина 0-822А. Заряд пороха в хвостовом патроне весил всего 4,5 грамма, однако этого было достаточно, чтобы мина вылетала из ствола со скоростью 95 м/с и преодолевала расстояние в 800 метров до позиций противника. Впоследствии на вооружении появилась еще одна шестиперая мина 0-822Ш, которая весила 850 граммов при уменьшенном до 4 граммов хвостовом заряде. Миномет РМ-41 активно производился с 1941 по 1943 годы, за это время в СССР было выпущено более 130 тысяч штук таких минометов, столь высокие объемы производства наглядно свидетельствуют о простоте конструкции и большой технологичности его производства.
Значение 50-мм минометов в ходе войны постепенно снижалось. Очень часто их приходилось использовать на очень близкой дистанции от противника, что приводило к легкой демаскировке расчетов и их поражению обычным стрелковым оружием. К тому же эффективность 50-мм осколочной мины была достаточно низкой, особенно при попадании в снег, грязь, лужи. Но даже несмотря на имеющиеся недостатки и не самые выдающиеся характеристики в сравнении с более крупнокалиберными минометами, ротные минометы пользовались у пехотинцев хорошей репутацией, так как часто только они и обеспечивали огневую поддержку небольших подразделений вплоть до взвода непосредственно на передовой.
С переходом Красной Армии от обороны к стратегическим наступательным операциям и появлением в больших количествах достаточно эффективных 82-мм батальонных минометов в 1943 году 50-мм минометы РМ сняли с серийного производства и вооружения фронтовых частей. При этом до самого конца войны минометы РМ-38, РМ-40 и РМ-41 активно использовались многочисленными партизанскими формированиями, для которых ротный миномет был практически единственным представителем высокомобильной артиллерии. Важным преимуществом было и то, что советский 50-мм ротный миномет мог стрелять и трофейными немецкими боеприпасами. Стоит отметить, что и немцы полностью свернули серийное производство своего 50-мм миномета Granatenwerfer 36 также в 1943 году.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/46406
http://pobeda.poklonnayagora.ru/description/70.htm
http://armedman.ru/artilleriya/1937-1945-artilleriya/50-mm-rotnyiy-minomet-obraztsa-1938-1940-g-g.html
http://www.bratishka.ru/archiv/2004/7/2004_7_8.php
Материалы из открытых источников
Спустя три десятка лет к началу Второй мировой войны Красная Армия подошла с развитой системой минометного вооружения. На вооружении РККА имелись 50-мм ротные минометы, 82-мм батальонные минометы и 120-мм полковые минометы (для горнострелковых дивизий 107-мм горно-вьючной полковой миномет). Естественно, наиболее массовым и распространенным был 50-мм ротный миномет. По состоянию на 1 июня 1941 года в армейских частях имелось около 24 тысяч подобных минометов.
50-мм ротный миномет РМ-38
Для развития данного оружия в нашей стране очень много сделал советский конструктор минометного и реактивного вооружения Борис Иванович Шавырин. В 1937-1938 годах – в Специальном конструкторском бюро №4 (СКБ-4) при Ленинградском артиллерийском заводе №7 имени М. В. Фрунзе (завод «Арсенал») под непосредственным руководством Бориса Шавырина и при его непосредственном участии была создана система советского минометного вооружения (50-мм ротный, 82-мм батальонный, 107-мм горно-вьючной и 120-мм полковой минометы). Опыт боевого применения минометов во время конфликта на реке Халхин-Гол и особенно во время финской войны 1939-1940 годов продемонстрировал, что миномет для пехоты является незаменимым оружием в условиях современного боя, особенно на труднопроходимой пересеченной местности.
Борис Иванович Шавырин на деле смог доказать военным, что минометы – это не какой-то «суррогат» артиллерии, который может использоваться при ее отсутствии (как считали некоторые военачальники в руководстве РККА), а вполне самостоятельный вид вооружений, предназначенный для решения боевых задач, которые трудно, а иногда и просто невозможно было решить, используя обыкновенную артиллерию. При этом защищал он и такое простое оружие, как ротный миномет, который, по его мнению, должен был стать отличным оружием пехоты ближнего боя, сочетающим в себе наряду с простотой устройства и обращения, высокую маневренность и хорошую кучность стрельбы на небольшие расстояния.
Конструктор понимал, что пехотное подразделение нуждается в своей, не сковывающей ее маневров артиллерии. В то же время любая пушка, которая была бы придана стрелковой роте, лишала подразделение мобильности. Еще в 1936 году Борис Шавырин приступил к проектированию мобильного и компактного гладкоствольного 50-мм миномета. Конструктором была избрана схема мнимого треугольника: две стороны двунога-лафет и ствол, третья – условная линия, которая проходила по грунту между точками опоры. При разработке новый миномет получил название «Оса».
Конструктор Борис Иванович Шавырин
«Оса», как первоначально назвали новый миномет, предназначалась для непосредственной огневой поддержки действий стрелковой роты. 50-мм миномет планировалось использовать для уничтожения живой силы противника, а также подавления его огневых средств, расположенных как на открытой местности, так и в укрытиях и на обратных скатах высот. Благодаря сравнительно небольшому весу (всего 12 кг) на поле боя такой миномет мог переносить всего один человек. При походе три миномета могли укладываться и перевозиться при помощи специально разработанной минометной повозки образца 1938 года – МП-38. Данная повозка была рассчитана исключительно для конной тяги одной лошадью, хотя и была подрессоренной. В походе помимо трех минометов повозка перевозила 24 лотка с минами (168 мин) и ЗИП. Помимо этого было создано вьючное устройство, которое позволяло переносить миномет в походе на спине одного из номеров расчета (минометный расчет состоял из двух человек). Мины подносили бойцы по 7 штук в лотках.
После серии непродолжительных испытаний, миномет был принят на вооружение РККА под обозначением 50-мм ротный миномет образца 1938 года (РМ-38) и запущен в серийное производство. Особенностью конструкции нового миномета было то, что ведение огня производилось только при двух углах возвышения ствола: 45 и 75 градусов. Регулировка по дальности осуществлялась при помощи так называемого дистанционного крана, который располагался в казенной части ствола и выпускал часть газов наружу, за счет этого уменьшалось давление в стволе. Угол возвышения в 45 градусов обеспечивал наибольшую дальность ведения огня, доходящую до 800 метров, а при угле возвышения 75 градусов и полностью открытом дистанционном кране минимальная дальность стрельбы составляла 200 метров. При ведении огня из миномета во всем диапазоне дальности использовался лишь один заряд. Дополнительное изменение дальности стрельбы осуществлялось также с помощью изменения пути мины в стволе миномета по отношению к основанию ствола за счет передвижного бойка, в результате чего изменялся объем каморы. Ротный 50-мм миномет оснащался простым механическим прицелом, не имеющим оптических приспособлений.
Ближайшим немецким аналогом был 50-мм миномет, получивший в германской армии обозначение 5cm leichter Granatenwerfer 36. По ряду тактико-тактических характеристик советский миномет превосходил своего противника. К примеру, РМ-38 мог забрасывать 850-грамовую мину на дальность 800 метров, тогда как немецкий миномет, весивший 14 кг (на два килограмм больше советского), мог выстреливать чуть более тяжелые боеприпасы (масса мины 910 грамм) на максимальную дальность 500 метров. Немцы также считали, что подобные минометы необходимы войскам, они поступали в армию, воздушно-десантные части и части СС. На 1 апреля 1941 года в германской армии имелось 14 913 таких 50-мм минометов и почти 32 миллиона выстрелов к ним. По штатам один такой миномет приходился на каждый пехотный взвод, а в дивизии их должно было быть 84.
Солдаты дивизии «Великая Германия» с 50-мм минометом Granatenwerfer 36 в 1942 году
Однако если отойти от табличных бумажных значений, можно отметить, что немецкий миномет имел ряд преимуществ перед советским аналогом того же калибра. В реальных боевых условиях они могли оказаться более ценными, чем возможность поражения целей на дальности до 800 метров. При массе 14 кг немецкий миномет Granatenwerfer 36 превосходил не только советский аналог, но и модели английских и японских минометов того же калибра. В то же время больший вес обеспечивал ему большую устойчивость, а значит и точность при стрельбе. Разработанный в 1936 году инженерами знаменитой компании «Рейнметалл» миномет был построен по «глухой схеме», когда все элементы и механизмы располагались на опорной плите. Миномет можно было легко переносить за ручку в полностью собранном виде, его можно было быстро установить на позиции и открыть огонь по противнику. Вертикальная наводка осуществлялась в диапазоне 42-90 градусов, что позволяло поражать цели и на небольшом удалении, минимальная прицельная дальность стрельбы составляла 50 метров, у советского миномета РМ-38 – только 200 метров. Еще одним плюсом немецкого миномета стала небольшая длина ствола – 456 мм (против 780 мм у советского аналога), которая позволяла минометчикам минимально возвышаться над остальными солдатами взвода/роты, усложняя возможность своего поражения пулеметным и минометным огнем противника. Советские минометы РМ-38 требовали больших затрат времени на установку, а также отличались достаточно большим стволом, который демаскировал минометные расчеты на поле боя.
В то же время у немецкого миномета 5cm leichter Granatenwerfer 36 были и существенные недостатки. К примеру, штатная немецкая 50-мм мина комплектовалась слишком чувствительным взрывателем, поэтому официальные правила запрещали стрельбу из миномета в сильный дождь, который мог спровоцировать подрыв мины при выстреле. При этом сам миномет считался немцами не совсем надежным. Примерно в 1-2 процентах случаев мины самопроизвольно взрывались в канале ствола, очень часто отмечался также тот факт, что мина при стрельбе просто не вылетала из ствола.
При этом и советский, и немецкий минометы можно было записать в проигравшие по отношению к аналогичным моделям артиллерийского оружия, но в калибре 60-мм. Казалось бы, разница всего в сантиметр, но этот сантиметр имел важное значение, превращая ротный миномет в более универсальное оружие с большим могуществом выстрелов и поражающей способностью. Подобные минометы имелись на вооружении французской и американской армии. На основе французского 60-мм миномета, выполненного по схеме треугольника, американцы создали свой миномет М2, который был достаточно эффективным оружием. Такой миномет обладал достаточно серьезной дальностью стрельбы – 1810 метров и более внушительной миной – 1330 грамм. Хорошие показатели для миномета массой 19 кг, при этом длина его ствола была даже меньше ствола 50-мм советских минометов. После завершения Второй мировой войны 60-мм американские минометы М2, которых было выпущено более 67,5 тысяч штук, еще долго воевали в различных локальных войнах и конфликтах по всему миру.
Капитан РККА показывает бойцам Юго-Западного фронта 50-мм ротный миномет образца 1938 года, март-май 1942 года, фото: waralbum.ru
Возвращаясь к миномету РМ-38, можно отметить, что первое боевое применение «Осы» выявило серьезные недостатки конструкции. В первую очередь, достаточно крупные габариты демаскировали расчет. При работе поворотного механизма очень часто сбивался прицел, который крепился сложно и ненадежно, при этом сам механизм прицела мог быстро и легко загрязниться. Шкала дистанционного крана не соответствовала дальности стрельбы. По итогам финской войны было принято решение о модернизации миномета, работы были поручены конструктору Владимиру Шамарину. Он создал миномет РМ-40, сохранив общую схему миномета, доставшуюся от своего предшественника, а также принцип его действия, внеся изменения учитывающие опыт эксплуатации в войсках. Так опорная плита теперь производилась высокотехнологичным методом глубокой штамповки и оснащалась козырьком, который должен был защитить минометный расчет от пыли и раскаленных газов при стрельбе. Также Владимир Шамарин значительно упросил конструкцию дистанционного крана, это позволило уменьшить массу и размеры миномета. При этом минимальная дальность стрельбы сократилась с 200 до 60 метров, снижение достигалось большим выходом пороховых газов при полностью открытом кране, максимальная дальность стрельбы осталась той же – 800 метров. При этом надежность крепления прицела и сбивание уровней прицела при работе поворотного механизма устранить не получилось.
Уже в годы Великой Отечественной войны миномет претерпел еще одну модернизацию. В 1941 году появилась упрощенная модель, получившая обозначение РМ-41. Важным изменением стало то, что теперь, как и немецкий аналог, миномет был создан по «глухой схеме» – все его части находились на опорной плите. Стволу можно было придать только два фиксированных угла возвышения – 50 и 75 градусов, цена деления газоотвода была увеличена в два раза, то есть каждый поворот крана на один шаг означал сокращение дальности стрельбы на 20 метров (при 50-градусном возвышении ствола) или 10 метров (при 75-градусном возвышении ствола). Необходимое возвышение задавалось при помощи ползуна, который был надет на трубку газоотвода и двигался вдоль него. На миномете появилась удобная ручка, которая позволяла быстро переносить миномет в бою и готовить его к открытию огня. Масса миномета РМ-41 в боевом положении не превышала 10 кг. Скорострельность миномета составляла 30 выстрелов в минуту (у немецкого Granatenwerfer 36 – 15-25 выстрелов в минуту).
50-мм ротный миномет РМ-40
Вместе с минометом могли использоваться стальная шестиперая осколочная мина 0-822 и чугунная четырехперая осколочная мина 0-822А. Заряд пороха в хвостовом патроне весил всего 4,5 грамма, однако этого было достаточно, чтобы мина вылетала из ствола со скоростью 95 м/с и преодолевала расстояние в 800 метров до позиций противника. Впоследствии на вооружении появилась еще одна шестиперая мина 0-822Ш, которая весила 850 граммов при уменьшенном до 4 граммов хвостовом заряде. Миномет РМ-41 активно производился с 1941 по 1943 годы, за это время в СССР было выпущено более 130 тысяч штук таких минометов, столь высокие объемы производства наглядно свидетельствуют о простоте конструкции и большой технологичности его производства.
Значение 50-мм минометов в ходе войны постепенно снижалось. Очень часто их приходилось использовать на очень близкой дистанции от противника, что приводило к легкой демаскировке расчетов и их поражению обычным стрелковым оружием. К тому же эффективность 50-мм осколочной мины была достаточно низкой, особенно при попадании в снег, грязь, лужи. Но даже несмотря на имеющиеся недостатки и не самые выдающиеся характеристики в сравнении с более крупнокалиберными минометами, ротные минометы пользовались у пехотинцев хорошей репутацией, так как часто только они и обеспечивали огневую поддержку небольших подразделений вплоть до взвода непосредственно на передовой.
50-мм ротный миномет РМ-41
С переходом Красной Армии от обороны к стратегическим наступательным операциям и появлением в больших количествах достаточно эффективных 82-мм батальонных минометов в 1943 году 50-мм минометы РМ сняли с серийного производства и вооружения фронтовых частей. При этом до самого конца войны минометы РМ-38, РМ-40 и РМ-41 активно использовались многочисленными партизанскими формированиями, для которых ротный миномет был практически единственным представителем высокомобильной артиллерии. Важным преимуществом было и то, что советский 50-мм ротный миномет мог стрелять и трофейными немецкими боеприпасами. Стоит отметить, что и немцы полностью свернули серийное производство своего 50-мм миномета Granatenwerfer 36 также в 1943 году.
Источники информации:
https://vpk-news.ru/articles/46406
http://pobeda.poklonnayagora.ru/description/70.htm
http://armedman.ru/artilleriya/1937-1945-artilleriya/50-mm-rotnyiy-minomet-obraztsa-1938-1940-g-g.html
http://www.bratishka.ru/archiv/2004/7/2004_7_8.php
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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