Подавляющее большинство россиян против передачи Курил Японии - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения публикует данные социсследования по так называемому «курильскому опросу». Представители ВЦИОМ задавали россиянами вопросы о том, известен ли факт японских требований по отношению к РФ о «передаче» Южных Курил, а также о том, что по этому поводу думают сами россияне.Около 79% россиян ответили, что им известно о территориальных претензиях Японии в адрес Российской Федерации. Напомним, что Япония выступает за передачу под её юрисдикцию 4-х островов Курильской гряды в обмен на подписание мирного договора, при этом сохраняет антироссийские санкции и голосует в ООН всякий раз против России – синхронно с США. Также японский премьер Синдзло Абэ на днях заявил о «великодушном плане», который предполагает, что россиян «не станут выселять» с Южных Курил в случае передачи островов Японии.77 процентов респондентов выступили против того, чтобы Россия передала Южные Курилы под юрисдикцию Токио. При этом около трети респондентов отметили, что вопрос с территориальной принадлежностью архипелага давно решён, и эти острова – неотъемлемая часть России, а около 10% напомнили, что острова были отвоёваны в ходе Второй мировой войны, в которой Япония входила в гитлеровскую коалицию.Передачу Южных Курил Японии поддерживают 14% респондентов ВЦИОМа. Эти люди заявили, что передача гряды «поможет заключить мирный договор и углубить сотрудничество между двумя странами». Остальные воздержались от однозначного ответа.