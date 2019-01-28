Гуаидо заявил о проведении "тайной" встречи с военными Венесуэлы

Объявивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 35-летний Хуан Гуаидо сделал заявление о том, что тайно провёл переговоры с представителями венесуэльской армии. Напомним, что армия и полиция занимают сторону президента Николаса Мадуро, однако некоторые представители командного состава уже объявили, что готовы поддержать Гуаидо, за которого выступили Соединённые Штаты Америки.По словам Гуаидо, переговоры он провёл с рядом должностных лиц военной верхушки Венесуэлы. Конкретных фамилий председательствующий в парламенте Венесуэлы 35-летний ставленник США не назвал, заявив, что это «деликатная тема», и всех деталей он рассказать не может.Между тем, эксперты по Латинской Америке отметили, что речь может идти о своеобразном «мягком ультиматуме», когда проамериканский политик фактически ставит военных перед выбором – поддержать его или столкнуться с последующим американским давлением. Напомним, что в США не исключили проведения военной операции в Венесуэле, объясняя это готовностью «восстановить демократию».А демократию во Франции, где так же проходят массовые выступления против политики президента, США восстановить с помощью своих военных не собираются?Следующий массовый митинг своих сторонников Хуан Гуаидо наметил на среду, 30 января. Также предполагается проведение массовой акции 2 февраля.Ранее главы ряда европейских стран (Франции, Британии, Нидерландов, Германии, Испании и др.) заявили, что признают Гуаидо и.о.президента Венесуэлы, если Николас Мадуро не проведёт новые выборы в течение 8 суток. Мадуро назвал это политическим шантажом и вмешательством в дела суверенного государства.