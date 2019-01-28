Маршал Сейма Польши заявил, что Европа дала согласие на растерзание Украины

Строительство газопровода, а потом и ещё одной ветки, означает согласие Европы на то, чтобы Украина потеряла самостоятельность, на то, чтобы Украину бросить на растерзание.

Это удар по Центральной Европе и Балканским странам.

Вы либо в доле, либо дурни. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали. Мы должны сказать: вы дали Польше 90 млрд долларов, а нам — крохи. При этом вы называете нас форпостом в борьбе за демократию, вот и спишите форпосту эти долги. Если этого не сделаете, то мы будем вынуждены остановить выплату всего (долга).

В польском городе Жешув прошёл очередной (12-й) форум XII «Европа-Украина». Одним из ораторов на форуме выступил спикер (в польском варианте - маршал) Сейма Польши Марек Кухчиньский. Основной мыслью, которую пытался донести до собравшихся польский парламентарий, стала мысль о том, что Европа допустила строительство газопровода «Северный поток-2», чем нанесла удар по соседней с Польшей Украине.Кухчиньский:При этом председатель польского Сейма не уточнил, что он понимает под сегодняшней украинской самостоятельностью?Кухчиньский также заявил, что позиция России по сокращению объёмов транзита газа через ГТС Украины является «деструктивной».Маршал Сейма:На этом фоне на самой Украине прозвучали заявления о том, что страну пытается захватить Международный валютный фонд. По словам депутата от фракции «За жизнь» Вадима Рабиновича (экс-кандидата в президенты Украины), МВФ целенаправленно превращает Украину в «сырьевой участок». При этом, по словам нардепа, у Украины нечем погашать долг перед МВФ, а потому в фонде должны этот долг списать.Рабинович:При этом Рабинович не уточнил, как может отреагировать МВФ, если Украина "остановит выплаты".