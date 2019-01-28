Маршал Сейма Польши заявил, что Европа дала согласие на растерзание Украины
В польском городе Жешув прошёл очередной (12-й) форум XII «Европа-Украина». Одним из ораторов на форуме выступил спикер (в польском варианте - маршал) Сейма Польши Марек Кухчиньский. Основной мыслью, которую пытался донести до собравшихся польский парламентарий, стала мысль о том, что Европа допустила строительство газопровода «Северный поток-2», чем нанесла удар по соседней с Польшей Украине.
Кухчиньский:
При этом председатель польского Сейма не уточнил, что он понимает под сегодняшней украинской самостоятельностью?
Кухчиньский также заявил, что позиция России по сокращению объёмов транзита газа через ГТС Украины является «деструктивной».
Маршал Сейма:
На этом фоне на самой Украине прозвучали заявления о том, что страну пытается захватить Международный валютный фонд. По словам депутата от фракции «За жизнь» Вадима Рабиновича (экс-кандидата в президенты Украины), МВФ целенаправленно превращает Украину в «сырьевой участок». При этом, по словам нардепа, у Украины нечем погашать долг перед МВФ, а потому в фонде должны этот долг списать.
Рабинович:
При этом Рабинович не уточнил, как может отреагировать МВФ, если Украина "остановит выплаты".
Кухчиньский:
Строительство газопровода, а потом и ещё одной ветки, означает согласие Европы на то, чтобы Украина потеряла самостоятельность, на то, чтобы Украину бросить на растерзание.
При этом председатель польского Сейма не уточнил, что он понимает под сегодняшней украинской самостоятельностью?
Кухчиньский также заявил, что позиция России по сокращению объёмов транзита газа через ГТС Украины является «деструктивной».
Маршал Сейма:
Это удар по Центральной Европе и Балканским странам.
На этом фоне на самой Украине прозвучали заявления о том, что страну пытается захватить Международный валютный фонд. По словам депутата от фракции «За жизнь» Вадима Рабиновича (экс-кандидата в президенты Украины), МВФ целенаправленно превращает Украину в «сырьевой участок». При этом, по словам нардепа, у Украины нечем погашать долг перед МВФ, а потому в фонде должны этот долг списать.
Рабинович:
Вы либо в доле, либо дурни. Мы не можем отдавать те долги, которые вы нам насовали. Мы должны сказать: вы дали Польше 90 млрд долларов, а нам — крохи. При этом вы называете нас форпостом в борьбе за демократию, вот и спишите форпосту эти долги. Если этого не сделаете, то мы будем вынуждены остановить выплату всего (долга).
При этом Рабинович не уточнил, как может отреагировать МВФ, если Украина "остановит выплаты".
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- https://www.facebook.com/KuchcinskiMarek
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