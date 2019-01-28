Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных

Кто и сколько тебе заплатили за то, что бы ты написал такое о 72 омбр? Мне почему то кажется, что ты просто очередной аватар, которого за (выпивку) выгнали из армии, вот теперь ты и мстишь всем и вся!

Я лично знаком с Татусем и прекрасно знаю, какой нелёгкий труд он несёт на своих плечах! Он поднял боеспособную модернизированную бригаду! Я общался с военнослужащими этой бригады, и они все очень хорошо отзываются о своем командире!