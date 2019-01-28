Возвращение остатков 72-й омбр ВСУ назвали похожим на марш военнопленных
В украинском сегменте Интернета развернулись самые настоящие словесные баталии по поводу публикации волонтёров о выводе 72-й бригады ВСУ из Донбасса к пункту постоянной дислокации. Материал о выводе 72-й омбр «им.Чёрных Запорожцев» был опубликован на «ВО» накануне.
Напомним, что один из волонтёров обвинил командира бригады Татуся в том, что тот фактически растерял около половины личного состава бригады, причём эти потери были небоевыми. Украинские военнослужащие сами покидали 72-ю омбр, как пишет волонтёр, по причине «солдафонского стиля» командира и его коррупционной деятельности.
После этих заявлений волонтёра по фамилии Мысягин в Фейсбуке на Украине зашёл типичный спор о том, «кто больший патриот». Волонтёру в крайне резких выражениях попытались объяснить, что он не прав, и что комбриг Татусь – «порядочный и грамотный командир». При этом волонтёра обвинили в «проплаченной заметке» о 72-й бригаде.
Из публикации в Фейсбуке к посту волонтёра о 72-й омбр:
Другая публикация:
На это волонтёр ответил заявлением о том, что это под чужими никами пишет либо сам комбриг Татусь, либо его коррумпированное окружение.
Примечательно, что «патриоты Украины» все свои споры ведут исключительно на языке «агрессора».
Тем временем возвращение примерно 40 процентов личного состава бригады в город Белая Церковь (там остатки бригады встретил Порошенко) многие на Украине назвали «позорным бегством», а сами кадры – «похожими на то, как по городу маршем без оружия идут военнопленные».
Напомним, что один из волонтёров обвинил командира бригады Татуся в том, что тот фактически растерял около половины личного состава бригады, причём эти потери были небоевыми. Украинские военнослужащие сами покидали 72-ю омбр, как пишет волонтёр, по причине «солдафонского стиля» командира и его коррупционной деятельности.
После этих заявлений волонтёра по фамилии Мысягин в Фейсбуке на Украине зашёл типичный спор о том, «кто больший патриот». Волонтёру в крайне резких выражениях попытались объяснить, что он не прав, и что комбриг Татусь – «порядочный и грамотный командир». При этом волонтёра обвинили в «проплаченной заметке» о 72-й бригаде.
Из публикации в Фейсбуке к посту волонтёра о 72-й омбр:
Кто и сколько тебе заплатили за то, что бы ты написал такое о 72 омбр? Мне почему то кажется, что ты просто очередной аватар, которого за (выпивку) выгнали из армии, вот теперь ты и мстишь всем и вся!
Другая публикация:
Я лично знаком с Татусем и прекрасно знаю, какой нелёгкий труд он несёт на своих плечах! Он поднял боеспособную модернизированную бригаду! Я общался с военнослужащими этой бригады, и они все очень хорошо отзываются о своем командире!
На это волонтёр ответил заявлением о том, что это под чужими никами пишет либо сам комбриг Татусь, либо его коррумпированное окружение.
Примечательно, что «патриоты Украины» все свои споры ведут исключительно на языке «агрессора».
Тем временем возвращение примерно 40 процентов личного состава бригады в город Белая Церковь (там остатки бригады встретил Порошенко) многие на Украине назвали «позорным бегством», а сами кадры – «похожими на то, как по городу маршем без оружия идут военнопленные».
- Использованы фотографии:
- 72-й омбр ВСУ
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