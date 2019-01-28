Памятник "Вежливым людям" в Крыму облили краской

В воскресенье, 28 января, в центре крымской столицы был облит красной краской памятник «вежливым людям», сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.В Симферополе был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, совершившей акт вандализма. Сообщается, что в отношении него составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, также на него может быть заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).«Вежливыми людьми» стали называть российских военнослужащих в форме без знаков различия, которые находились в Крыму во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма в 2014 году, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Власти Украины до сих пор не признают итоги референдума и называют Крым «временно оккупированной территорией», а США и страны Евросоюза, в свою очередь, ввели санкции против России якобы за аннексию полуострова.В июне 2016 года недалеко от здания Верховного совета Крыма был установлен бронзовый памятник «вежливым людям», автором которого стал народный художник России Салават Щербаков.