Памятник "Вежливым людям" в Крыму облили краской
В воскресенье, 28 января, в центре крымской столицы был облит красной краской памятник «вежливым людям», сообщает пресс-служба МВД по республике Крым.
В Симферополе был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, совершившей акт вандализма. Сообщается, что в отношении него составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, также на него может быть заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).
«Вежливыми людьми» стали называть российских военнослужащих в форме без знаков различия, которые находились в Крыму во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма в 2014 году, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Власти Украины до сих пор не признают итоги референдума и называют Крым «временно оккупированной территорией», а США и страны Евросоюза, в свою очередь, ввели санкции против России якобы за аннексию полуострова.
В июне 2016 года недалеко от здания Верховного совета Крыма был установлен бронзовый памятник «вежливым людям», автором которого стал народный художник России Салават Щербаков.
В Симферополе был задержан мужчина в состоянии алкогольного опьянения, совершившей акт вандализма. Сообщается, что в отношении него составлен протокол об административном правонарушении за появление в общественных местах в состоянии опьянения, также на него может быть заведено уголовное дело по статье 214 УК РФ (вандализм).
«Вежливыми людьми» стали называть российских военнослужащих в форме без знаков различия, которые находились в Крыму во время подготовки и проведения референдума о статусе Крыма в 2014 году, по итогам которого полуостров вошел в состав РФ. Власти Украины до сих пор не признают итоги референдума и называют Крым «временно оккупированной территорией», а США и страны Евросоюза, в свою очередь, ввели санкции против России якобы за аннексию полуострова.
В июне 2016 года недалеко от здания Верховного совета Крыма был установлен бронзовый памятник «вежливым людям», автором которого стал народный художник России Салават Щербаков.
- Использованы фотографии:
- vesti-k.ru
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