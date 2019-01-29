Багги в российской армии - есть ли практическая польза?

В последние годы, как в мире, так и в России отмечается появление большого количества достаточно необычного вооружения. Одним из них, несомненно, является внедорожник багги. Эта машина вряд ли типична для российской армии.Багги нельзя отнести ни к автомобилю, ни к квадроциклу, у него нет брони, кондиционера и печки. Кому-то может показаться странным и нелепым наличие подобного аппарата на вооружении армии России. Но у этого транспортного средства высокая маневренность и другие плюсы.Багги активно применяются в армии США для патрулирования в пустынной местности и ведения боевых действий. Эти внедорожники, обладающие прочным каркасом и высокой проходимостью, стоят на вооружении ряда стран. Не БМП и не БТР, но свою нишу занимают.В России только начинают проявлять интерес к этой машине. Сегодня багги уже имеются на вооружении Центра специального назначения ФСБ и Росгвардии и успешно прошли испытания в горах Северного Кавказа и в Арктике. Вместе с вооружёнными силами РФ к этому необычному военному внедорожнику решили присмотреться более внимательно и авторы программы «Военная приёмка» на канале «Звезда». Опубликовано видео «Военная приемка. «Багги. Внедорожник, спустившийся с гор», которое ответит на вопрос о практической пользе багги в нашей армии.