Новости

Орбан: Венгрия не будет давить на Россию по указанию США

14
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с американским послом заявил, что он не хочет идти на поводу у Вашингтона и выполнять его указания, касающиеся усиления давления на Россию и Китай, пишет The Wall Street Journal.




По данным газеты, венгерскому лидеру из Вашингтона «поступали распоряжения» противостоять вероятному кибершпионажу со стороны России и Китая, а также поддерживать украинские власти в противовес Москве.

Согласно сообщению, Орбан отказался выполнять оба эти требования, заявив, что хочет, чтобы Венгрия была нейтральным государством, таким, например, как Австрия. Кроме того, по словам премьера, он желает проводить в отношении России и Китая самостоятельную политику.

Его слова не расходятся с делом: венгерский премьер вопреки указаниям из-за океана активно привлекает китайские инвестиции в информационную инфраструктуру республики. Он также последовательно выступает против переговоров между Североатлантическим альянсом и Киевом на уровне министров, поскольку его не устраивает ситуация на Украине, связанная с сокращением возможностей обучения на венгерском языке для этнических венгров.

Вместе с тем Орбан намерен продолжать членство в НАТО и даже намерен увеличить количество венгерских военнослужащих, находящихся в составе альянса, отмечает газета.

В ноябре 2018 года Будапешт также не побоялся навлечь на себя гнев американской администрации, отказавшись выдать Вашингтону двух россиян, подозревавшихся в незаконной торговле оружием. В США после этого заявили, что очень разочарованы решением венгерского правительства.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин отметил, что российско-венгерские отношения плодотворно развиваются и выходят на новые рубежи сотрудничества.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ntvru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Декабрь 2010 года. Русский марш. Бессмысленный и беспощадный? Записки не русского человека
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти