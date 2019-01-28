На вооружение ВМС США принят "самый боеспособный" корабль

На минувших выходных в состав ВМС США был введён второй «стелс»-эсминец проекта Zumwalt. Это ракетный эсминец, получивший название «Michael Monsoor». Торжественная церемония введения первого серийного «Замволта» в строй состоялась на базе ВМС США в Сан-Диего.В ходе церемонии министр военно-морских сил США Ричард Спенсер назвал USS Michael Monsoor «самым боеспособных из всех американских кораблей». Вся проблема в том, что в самих ВМС Соединённых Штатов до сих пор не знают, какие именно задачи необходимо решать с помощью ракетных эсминцев проекта Zumwalt. Если изначально эти задачи представлялись как «ракетное противодействие флотским группировкам противника», то теперь состоялся пересмотр концепции гипотетического применения «Замволтов». В частности, речь идёт о «поддержке высадки десанта».В ходе торжественной церемонии американские чиновники и высокопоставленные военные, по понятным причинам, обошли вниманием не только этот факт, но и факт того, что из-за астрономических затрат на строительство «Замволта» программа закупки сокращена с 32 единиц до трёх. Интересный факт: отдельные эксперты в самих США назвали сокращением программы закупок более чем в 10 раз "правильным и своевременным решением".Так, создание головного эсминца обошлось (вместе с разработкой самой программы, НИОКР и прочим) более чем в 4 млрд долларов.Однако когда эта сумма уже была потрачена, выяснилось, что корабль нуждается в «доработке». В частности, первый серийный «Замволт» - USS Michael Monsoor – получил целый ряд дополнений. Если эти дополнения и модернизационные аспекты программы распространять на другие эсминцы этого проекта, то их стоимость, как ранее сообщалось в докладе Конгресса США, вырастет до невероятных 7,5 млрд долларов.Для экономии средств третий эсминец «Замволт» решено строить без использования дорогостоящих композитных материалов. Вместо композитов для корпуса решено применить сталь.Первый Zumwalt несколько раз останавливался в момент перехода в связи с проблемами с силовой установкой, второй тоже создавался, мягко говоря, не без проблем. У USS Michael Monsoor обнаружились проблемы в энергосистеме в первый же день испытаний. Перед ходовыми испытаниями оказалась повреждённой лопатка газовой турбины. Заменить лопатку оказалось невозможным, и потому было решено менять всю силовую установку. Для этого пришлось частично разобрать несколько отсеков. Удивительно, но проблемы возникли и с бортовой электроникой. Так, было отменено решение об установке новейшей радиоэлектронной системы. В итоге USS Michael Monsoor имеет целый ряд отличий от головного корабля проекта Zumwalt.