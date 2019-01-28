В Киеве показали, как петлюровцы подавляли восстание "красных" рабочих
В воскресенье на Арсенальной площади в Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод «Арсенал». В реконструкции приняли участие около 30 человек.
В ходе акции военные реконструкторы воссоздали события 101-летней давности - завершающий этап вооруженного восстания большевиков (в большинстве своём - обычных рабочих) в Киеве, когда "украинскими войсками" был взят штурмом завод «Арсенал».
Во время реконструкции, которая длилась около 40 минут, участники рассказывали исторические подробности тех событий. Реконструкторы были одеты в аутентичную военную форму и использовали оружие тех времен.
После воссоздания событий от Арсенальной площади в сторону парка Славы стартовал марш. В завершение мероприятия прошло традиционное для Киева факельное шествие радикалов к Аскольдовой могиле.
Из истории: 29 января 1918 года началось восстание рабочих завода «Арсенал». Они выступали против буржуазно-националистической Центральной рады Украинской народной республики. Восстание началось в 3 часа ночи, арсенальцы заняли завод и обезоружили заводскую охрану. 29 и 30 января им удалось отбить атаки на завод. Восстание охватило весь Киев. Однако после того, как в Киев прибыли войска под командованием Симона Петлюры, восстание было подавлено, держался только завод «Арсенал». 3 февраля у арсенальцев иссякли запасы патронов и продовольствия, из-за чего они были вынуждены прекратить борьбу. Утром 4 февраля после кровопролитного штурма завод был взят войсками Петлюры. Более 300 участников восстания были расстреляны. Теперь на Украине подавление восстания рабочих считается "важным с точки зрения военной истории событием". Главное - назвать рабочих "красными", чтобы добавить "исторического героизма" петлюровцам.
В ходе акции военные реконструкторы воссоздали события 101-летней давности - завершающий этап вооруженного восстания большевиков (в большинстве своём - обычных рабочих) в Киеве, когда "украинскими войсками" был взят штурмом завод «Арсенал».
Во время реконструкции, которая длилась около 40 минут, участники рассказывали исторические подробности тех событий. Реконструкторы были одеты в аутентичную военную форму и использовали оружие тех времен.
После воссоздания событий от Арсенальной площади в сторону парка Славы стартовал марш. В завершение мероприятия прошло традиционное для Киева факельное шествие радикалов к Аскольдовой могиле.
Из истории: 29 января 1918 года началось восстание рабочих завода «Арсенал». Они выступали против буржуазно-националистической Центральной рады Украинской народной республики. Восстание началось в 3 часа ночи, арсенальцы заняли завод и обезоружили заводскую охрану. 29 и 30 января им удалось отбить атаки на завод. Восстание охватило весь Киев. Однако после того, как в Киев прибыли войска под командованием Симона Петлюры, восстание было подавлено, держался только завод «Арсенал». 3 февраля у арсенальцев иссякли запасы патронов и продовольствия, из-за чего они были вынуждены прекратить борьбу. Утром 4 февраля после кровопролитного штурма завод был взят войсками Петлюры. Более 300 участников восстания были расстреляны. Теперь на Украине подавление восстания рабочих считается "важным с точки зрения военной истории событием". Главное - назвать рабочих "красными", чтобы добавить "исторического героизма" петлюровцам.
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