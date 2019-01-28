Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 18.01.19 – 24.01.19
На этой неделе количество обстрелов увеличилось в два раза, если на прошлой неделе ВСУ обстреляли ДНР 71 раз, то на этой уже 150 раз! Пока обходится без обстрелов артиллерией, но танки на южном фронте уже начали применять. Также на этой неделе к нам попали в плен очередные два украинских вояки, подробней ниже в сводке. Ну и конечно одной из основных событий недели, это учения НМ ДНР и МЧС ДНР, а также НМ ЛНР и МЧС ЛНР.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 150 раз. Обстрел производился по районам восемнадцати населенных пунктов Республики с применением танков, минометов калибром 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские вооруженные формирования на прошедшей неделе вновь подвергли обстрелам территорию насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода в н.п. Васильевка Ясиноватского района, в результате чего повреждения получили проходная станции, а также здания хлораторной и аккумуляторной. Персонал смены был вынужден укрыться в убежище.
Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 22 раза. Всего по территории Республики было выпущено более 200 мин и снарядов. Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись район населенных пунктов: Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Молодежное, Золотое-5, Донецкий, Голубовское, Желобок, памятник Князю Игорю, Красный Яр и Раевка.
С 18 по 24 января 2019 года на территории Донецкой Народной Республики погиб один и ранен один военнослужащий НМ ДНР.
17-18 января, в жилом доме в н.п. Калиново обнаружены два труппа украинских боевиков. Вечером 17 января начальник штаба одного из батальонов 57 мотопехотной бригады распивал спиртные напитки с подчиненным солдатом. В ходе пьяной ссоры, майор вооруженных формирований Украины нанес множество ударов по голове своему собутыльнику, после чего задушил его. Утром 18 января едва пришедший в себя так называемый украинский «офицер», понял, что натворил и покончил жизнь самоубийством.
18 января, на взводном опорном пункте 2-го батальона 128-й горно-штурмовой бригады в районе н.п. Гранитное. В результате неосторожного обращения с гранатой, ранение получил ефрейтор Красиков.
19 января, в районе н.п. Кодема во время распития спиртных напитков, между боевиками 72-й механизированной бригады произошел конфликт. В результате пьяной поножовщины один боевик погиб и двое получили тяжелые ранения.
19 января, на позициях в районе н.п. Зайцево от переохлаждения умерли два боевика.
19 января, ночью к нам попал в плен боевик 58-й бригады ВСУ Станислав Панченко. На допросе он рассказал о том, что попал в плен, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков и том, как пошёл в армию, чтобы избежать наказания за уголовное преступление.
20 января, недалеко от н.п. Каменка, северо-восточнее Авдеевки, разведывательная группа в количестве четырех боевиков из состава 131-го отдельного разведывательного батальона, перемещавшаяся на автомобиле, выехала на недавно установленное саперами 93-й механизированной бригады минное поле. В результате подрыва все четверо разведчиков погибли.
20 января, в н.п. Сухая Балка танкисты 58-й мотопехотной бригады праздно проводили время за распитием некачественного алкоголя в насильно «отжатом» у мирных граждан жилом доме. Один из «воинов света» бросил непотушенную сигарету, что стало причиной пожара. В результате один сгорел заживо, остальные трое боевиков успели выбежать из горящего домостроения.
22 января, под покровом темноты на Мариупольском направлении диверсионная группа из 79-й десантно-штурмовой бригады в количестве четырех боевиков, предприняла попытку скрытно приблизиться к нашим позициям. Однако, группа противника нарвалась на сигнальную мину. Трое боевиков незамедлительно бежали, бросив своего сотоварища, который от страха вспомнил русский язык и начал жалобно кричать: «Не стреляйте! Я сдаюсь! Не хочу умирать!», в итоге один боевик попал к нам в плен.
ДНР:
В ходе ежедневного мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения наблюдатели ОБСЕ не досчитались:
Кроме того, наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали вооружение ВФУ, размещенное в нарушение линий отвода:
В зоне ответственности 58-й мотопехотной, 72-й и 93-й механизированных бригад в районах н.п. Константиновка, Заря, Часов Яр и Артемовск, действуют мобильные группы радиоэлектронной борьбы противника, оснащенные комплексами «Буковель-АD», с помощью которых украинские боевики целенаправленно препятствуют работе Миссии ОБСЕ.
- в районе н.п. Новгородское (5 км от линии фронта), недалеко от Дзержинска. На территории Новгородского машиностроительного завода по адресу ул. Петровского 1, находятся около 30 единиц танков 58-й отдельной мотопехотной бригады.
ЛНР:
Представители миссии ОБСЕ продолжают фиксировать запрещенную технику ВСУ на линии соприкосновения. На этой неделе вне мест хранения выявлено более 100 единиц:
Танков Т-64 и Т-72 – 12 единиц;
122-мм САУ «Гвоздика» – 8 единиц;
122-мм буксируемых гаубиц Д-30 – 22 единицы;
Реактивных систем залпового огня «Град» – 26 единиц;
Зенитная установка ЗУ-23 – 1 единица;
120-мм минометов – 34 единицы;
Противотанковые пушки (MT-12) – 3 единицы.
Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.
18.01.19, пятница
00:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
09:10 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялось стрелковое оружие;
09:10 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 24 мины калибром 120 мм, 7 мин калибром 82 мм;
10:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 4 мины калибром 82 мм, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 70 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
13:10 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 3 мины калибром 120 мм;
13:25 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущена 1 мина калибром 120 мм, 10 гранат АГС;
15:40 - н.п. Троицкое - н.п. Озеряновка: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применяется стрелковое оружие;
16:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:50 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 100 гранат АГС, 3 выстрела СПГ-9;
17:05 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 5 гранат СПГ-9;
17:10-17:35 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 8 выстрелов танка, 12 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:35 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново: произведено 3 выстрела СПГ-9, 29 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 9 выстрелов танка;
18:20 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 мина калибром 120 мм;
18:40 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 6 выстрелов танка, 58 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 - 82 мм (3) – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий;
20:55 - 82 мм (6) – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:00 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:20 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: произведено 4 выстрела танка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 19 раз, ЛНР 2 раза.
19.01.19, суббота
12:40 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
12:45 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: произведено 20 выстрелов БМП-1, выпущено 29 гранат АГС;
18:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:00 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы;
19:15 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:15 - СО – с направления Станица Луганская – в направлении пам. Князю Игорю;
21:35 - АГС (1), СО – с направления Кондрашевская Новая – в направлении Красный Яр;
21:40 - КК, СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
22:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 6 раз, ЛНР 3 раза.
20.01.19, воскресенье
09:50 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применяется стрелковое оружие;
11:30 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:30 - КК, СО – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново-Борщеватое;
13:05 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
14:25-15:10 - н.п. Широкино - н.п. Безыменное, применялось стрелковое оружие;
17:00 - АГС (29), КК – с направления Троицкое – в направлении Калиново;
17:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая, применяется стрелковое оружие;
18:00 - 82 мм (9), АГС (29), КК, СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
18:25 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10 - БМП-1 (10), АГС (29) – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
19:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина), применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - СО – с направления Станично-Луганское – в направлении памятника Князю Игорю;
20:10-20:30 - н.п. Пески - Вольво-Центр, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:40-21:00 – н.п. Широкино - н.п. Саханка, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:00 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка, выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:30-21:50 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, произведено 3 выстрела РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:10 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 16 раз, ЛНР 5 раз.
21.01.19, понедельник
09:55 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 гранат АГС;
10:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:10 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущена 1 мина калибром 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:05 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:10 - н.п. Марьинка - н.п. Александровка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 2 выстрела СПГ-9;
17:25 - 82 мм (10) – с направления Старый Айдар – в направлении Раевка;
18:20 - н.п. Пески - н.п. Жабичево: выпущено 29 гранат АГС;
18:25 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:15 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 7 гранат АГС, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:55 - 82 мм (7), БМП-1 (5), РПГ (3), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
21:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведено 5 выстрелов СПГ-9;
21:55 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:40 - н.п. Гнутово - н.п. Коминтерново: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:45 - н.п. Талаковка – н.п. Коминтерново: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:15 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:30 - БМП-1 (8), КК, СО – с направления Новотошковское – в направлении Донецкий.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 17 раз, ЛНР 3 раза.
22.01.19, вторник
04:15-04:45 – н.п. Авдеевка (вент. ствол ш-ты Бутовка) - н.п. Спартак: произведено 4 выстрела СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
12:50 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 3 гранаты СПГ-9;
14:30 - 82 мм (3) – с направления Золотое-4 – в направлении Золотое-5;
14:35 - РПГ (4), СО – с направления Крымское – в направлении Желобок;
15:45 - АГС (8), КК, СО – с направления Попасная – в направлении Молодёжное;
16:15 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 10 мин калибром 120 мм;
16:45 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:40 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:40 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:50 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 2 гранаты СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
19:50 - РПГ (7), АГС (15), КК – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
21:00 - н.п. Широкино - н.п. Саханка: выпущено 10 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская: применялось стрелковое оружие;
23:10 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 12 раз, ЛНР 4 раза.
23.01.19, среда
10:25 - н.п. Пески - Вольво-Центр: произведен 1 выстрел СПГ-9, применялось стрелковое оружие;
14:00-14:20 - н.п. Пески – н.п. Веселое: выпущено 2 мины 120 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
15:25-16:05 - н.п. Авдеевка – н.п. Каштановое: выпущено 6 мин 82 мм;
15:25 - РПГ (4), ЗУ-23, КК, СО – с направления Попасная – в направлении Калиново-Борщеватое;
16:45-17:05 - н.п. Водяное - н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:05-19:25 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
19:10-19:30 - н.п. Зайцево северное - н.п. Зайцево южное: выпущено 3 гранаты РПГ, применялось стрелковое оружие;
19:35 - 120 мм (8), КК, СО – с направления Новоалександровка – в направлении Калиново-Борщеватое;
19:40-20:00 - н.п. Пески - Вольво-Центр: выпущено 2 гранаты СПГ-9, выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы;
20:10-20:30 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:45 - АГС (3), СО – с направления Станица Луганская – в направлении пам. Князю Игорю;
20:50-21:10 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина): применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:15-21:35 - н.п. Авдеевка (войсковая часть) - н.п. Спартак: применялись крупнокалиберные пулеметы;
21:30-21:50 - н.п. Широкино – н.п. Саханка: выпущена 1 граната СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:10-22:30 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское: применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30-22:50 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
23:00-23:20 - н.п. Марьинка - ш-та Трудовская: выпущено 10 гранат АГС, применялось стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 15 раз и ЛНР 3 раза.
24.01.19, четверг
10:00-10:30 - н.п. Доломитное - н.п. Новолуганское, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
10:30-11:00 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
11:20 - н.п. Новоселовка 2 - н.п. Васильевка, ЗУ-23 произвела 50 выстрелов;
12:50 - СПГ-9 (3), КК – с направления Новотошковское – в направлении Голубовское;
13:15 - н.п. Марьинка – ш-та Трудовская, выпущено 29 гранат АГС;
14:30 - н.п. Каменка - н.п. Крутая Балка, выпущено 4 гранаты РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:30 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское, выпущено 6 гранат СПГ-9, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:30 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущено 4 мины калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
16:30 - н.п. Пески – Вольво-Центр, выпущено 5 гранат СПГ-9;
16:40 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
17:30 - н.п. Водяное – н.п. Ленинское, выпущено 15 гранат АГС, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:30 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая, выпущено 29 гранат АГС, применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
18:35 - н.п. Широкино – н.п. Саханка, выпущено 5 гранат СПГ-9 и 2 гранаты РПГ, применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:00 - н.п. Дзержинск (шахта Южная) - н.п. Горловка (ш-та им. Гагарина), применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
20:05 – СПГ-9 (5), СО – с направления Луганское – в направлении Калиновка;
20:10 - н.п. Зайцево северное – н.п. Зайцево южное: выпущено 3 гранаты РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:40 - н.п. Талаковка - н.п. Коминтерново, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:45 - н.п. Широкино - н.п. Саханка, выпущено 5 гранат СПГ-9;
23:15 - н.п. Пески – Вольво-Центр, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 20 раз, ЛНР 2 раза.
Всем терпения и здоровья!
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