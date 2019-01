Какой автомат будет у эстонских солдат? Интрига сохраняется!

После распада СССР прибалтийские республики вооружили свои вооруженные силы остатками советского вооружения. Впрочем, в отличие от ряда бывших стран соцлагеря, таких, как Румыния, Болгария, Польша, они спешили избавиться от АК и другой советской стрелковки, охотно принимая на вооружение устаревшие западные системы, которые им продавали по дешевке или вовсе отдавали задаром.Так, например, сегодня вооруженные силы Эстонии вооружены достаточно разнотипным оружием . Это полученные в разные годы от Норвегии и Германии автоматические винтовки G3A3 и G3A4, шведские автоматические винтовки Ak 4 (вариация всех тех же G3, все под патрон 7,62 х 51 мм НАТО), приобретенные в 1990-е годы израильские автоматические винтовки Galil и ручные пулеметы Negev под патрон 5,56 х 45 мм НАТО и некоторое количество немецких автоматических винтовок G36 и ручных пулеметов МG4 (под тот же патрон).То есть вопрос о принятии на вооружение современного образца единого стандарта стоял достаточно остро. И в июле 2017 года Эстонский Государственный центр оборонных инвестиций министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus — RKIK), объявил международный тендер на закупку автоматических винтовок калибров 5,56-мм и 7,62-мм, под патроны 5,56х45 НАТО и 7,62х51 НАТО, соответственно, а так же ЗиПа и средств обслуживания к ним.Новые винтовки предназначены для вооруженных сил Эстонии, в первую очередь для 1-й и 2-й пехотных бригад. Наряду с Силами обороны Эстонии, а также для министерства юстиции и Департамента полиции и пограничной охраны.Технические спецификации были составлены под руководством Сил обороны.В тендере приняли участие 14 компаний-производителей стрелкового оружия, из которых к конкурсу были допущены девять (с восемью предложениями): Lewis Machine & Tool Company, Patriot Ordnance Factory Inc., SIG Sauer, Heckler & Koch, Česká Zbrojovka, Israel Weapon Industries, польская Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o и предложение консорциума Beretta и Sako.А в январе 2018 года для финального этапа тендера были отобраны четыре компании: Lewis Machine & Tool Company, Patriot Ordnance Factory Inc., SIG Sauer, Heckler & Koch, причем Patriot Ordnance была вскоре дисквалифицирована ввиду несвоевременного представления образцов для испытаний.Образцы трех оставшихся в конкурсе компаний-претендентов прошли обширную программу испытаний в Эстонии. В калибре 5,56 х 45 мм соревновались винтовки LMT MLCPS, SIG Sauer МСХ и Heckler & Koch НК416, а в калибре 7,62 х 51 мм — винтовки LMT CQBMWS, SIG Sauer SIG716G2 DMR и Heckler & Koch НК417. Отметим, что в финал вышли, по сути дела, только американские компании (SIG Sauer и Heckler & Koch представляли их американские филиалы).Победителями стали винтовки американской LMT. Lewis Machine & Tool Company считается одним из лучших производителей оружия на AR- платформе, то есть вариаций на тему винтовки Стоунера AR-15.Конструктивно это практически тот же самый карабин М-4, состоящий на вооружении армии США, со всеми его достоинствами и основными недостатками. То есть основанная на отводе пороховых газов из канала ствола на затворную раму. Такая схема, снижая силу удара затворной группы при отдаче, уменьшает подброс оружия, что особенно важно для высокоточной стрельбы.Но при этом снижается надежность системы, делает ее более требовательной к уходу и своевременному обслуживанию, и чувствительной к загрязнению.Впрочем, разработчики утверждают, что надежность винтовки более высокая, чем у большинства AR, а ее ствольная коробка надежно защищена от проникновения пыли и воды.Действительно, по мнению некоторых специалистов, AR-схема доведена в винтовках LMT до совершенства, и из неё «выжато» всё, что возможно.4 декабря 2018 года было объявлено, что в ближайшее время Эстония заключит c LMT соответствующий контракт стоимостью 22 млн евро на поставку 16 тысяч винтовок в 2019-2021 годах. Контракт также будет предусматривать опцион на поставку дополнительного количества винтовок в срок до 2026 года.Для компании LMT победа в эстонском тендере стала второй на мировом рынке с выбором ее образцов в качестве основной винтовки вооруженных сил — в 2015 году 5,56-мм винтовки LMT CQB16 все на той же платформе AR-15/MRP были выбраны министерством обороны Новой Зеландии.Поставки 9040 заказанных винтовок под обозначением MARS-L ведутся новозеландской армии с 2017 года. Здесь они заменили весьма неплохую австрийскую винтовку Steyr AUG, которая верой и правдой служила новозеландцам практически 30 лет. Сообщается, что винтовка компании LMT весят на 300 граммов меньше, чем «австриячка», но основной причиной замены стала якобы недостаточная точность Steyr AUG на дистанции свыше 200 метров. Если учесть, что раневая баллистика патрона 5,56х45 НАТО на такой дистанции оставляет желать лучшего, а также то обстоятельство, что сегодня даже боевики НВФ используют индивидуальную бронезащиту, снижающую возможность эффективного поражения цели этими патронами на такой дистанции, претензии кажутся несколько надуманными. И даже заподозрить, что во всей этой затее с тотальным перевооружением присутствует не только стремление повысить боеспособность, но и иные интересы.Впрочем «откатами» на мировом оружейном рынке никого не удивишь, и сам их факт еще не означает, что оружие не слишком хорошо.Винтовки LMT под патрон 7,62 х 51 мм в качестве "марксманских" поставлены в армию Великобритании (более 3000 единиц винтовок LM308MWS под обозначением L129A1) и в ССО США, а также популярны у американских полицейских.То есть выбор эстонских военных выглядит вполне обоснованным. Тем удивительнее стала информация, что специальная госкомиссия Эстонии отменила результаты тендера и признание американской фирмы Lewis Machine & Tool Company победителем конкурса на поставку новых автоматов для Сил обороны Эстонии.Причиной решения комиссии стала жалоба фирмы Sig Sauer, также участвовавшей в конкурсе, что в решении о победителе конкурса не были учтены результаты двух тестов, которые винтовка-победитель не прошла.В частности, во время тестирования автоматов на американском заводе LMT в августе прошлого года выяснилось, что при падении с высоты 1,5 метра у оружия разрушаются приклад и оптический прицел.Между прочим, нарекания на прочность винтовки высказывали и новозеландцы. Причем ломались у них не только прицелы и приклады, но и такая основная часть, как ресивер. В 2018 году сообщалось о недостаточной надежности этих винтовок и обнаружении в 130 из них трещин в ствольной коробке, что вынудило LMT производить замену ряда частей на винтовках по гарантии. Одно дело эксплуатация оружия стрелками спецгрупп полиции, или спортсменами, и совсем другое – его использование в экстремальных полевых условиях бойцами вооруженных сил.Возвращаясь к эстонским делам, отметим, что, по сообщениям местных СМИ, по всей вероятности, вызывавшие вопросы тесты теперь будут проведены заново. Причем некоторые источники, близкие к МО страны, указывают, что представители LMT сумели «убедить» принимающую сторону проигнорировать столь тревожные результаты проверки. И, как они полагают, несмотря на объявленную «пересдачу» LMT, скорее всего, останется в итоге победителем конкурса, сроки поставки автоматов в Силы обороны могут быть перенесены с 2021 года на более позднюю дату.Между прочим, Sig Sauer со своей модульной и мультикалиберной винтовкой МСХ, впервые представленной в 2015-ом году, на выставке Shot Show в Лас-Вегасе, составляла достойную конкуренцию продукции LMT. Прежде всего в оружии используется газоотводная автоматика с коротким ходом газового поршня, обеспечивающая большую в сравнении с АR-схемой надежность. При этом кучность винтовки как минимум ничуть не хуже. К этому можно присовокупить такое немаловажную в эксплуатации деталь, как складной приклад (в АR он невозможен из-за размещения возвратной пружины), значительно облегчающий размещение в бронетехнике и в транспорте. И наконец, модульность винтовки позволяет в полевых условиях устанавливать стволы разной длины (они крепятся в ствольной коробке двумя винтами) и разного калибра (5,56×45 NATO, .300 BLK и 7,62x39).То есть гипотетически у Sig Sauer сохраняется возможность вырвать победу у LMT.