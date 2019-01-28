В Большой Москве задержан подросток, пятикратно "минировавший" школу

Проверкой установлено, что данные сообщения являются ложными, угрозы жизни и здоровью граждан не несут. Идентичные сообщения ранее поступали в иные субъекты Российской Федерации. Просьба к населению строго следовать инструкциям правоохранительных органов на местах.

Волна телефонного терроризма, когда неизвестные сообщают о якобы заложенных бомбах в местах массового скопления людей и на объектах социальной инфраструктуры, докатилась до Красноярска. В сообщениях неизвестных лиц было заявлено о якобы минировании нескольких красноярских школ, медицинских учреждений, офисных и торговых центров. В общей сложности, только за сегодняшний день поступило не менее 45 сообщений об «угрозе теракта».Из заявления местного управления Антитеррористической комиссии:Между тем, столичные правоохранители сообщают о задержании 15-летнего московского подростка, который не менее пяти раз звонил на пульт дежурного, сообщая о якобы заложенных бомбах в учебном заведении Большой Москвы. Всякий раз после такого рода звонков на место (а речь о школе в населённом пункте Кленовское) приходилось выезжать оперативным службам, включая специалистов-взрывотехников и кинологов с собаками. Проводилась эвакуация детей. При этом тревога всякий раз была ложной. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.При этом следственные органы к настоящему моменту возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». По этой статье (ч.1 ст.207 УК) телефонному хулигану грозит до трёх лет ограничения свободы или штраф в полмиллиона рублей.Сам подросток уже признался в том, что это именно он осуществлял звонки о ложных угрозах.В социальных сетях люди рассуждают о том, каким должно быть наказание для телефонных террористов, чтобы впредь отпало желание "пошутить". При этом нужно понимать, что большинство звонящих - всё же иностранные граждане, находящиеся за пределами России. Потому вопрос ответственности в данной ситуации крайне сложен.